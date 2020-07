Najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije Ante Vukušić je v nedeljo poskrbel za najboljšo predstavo, odkar nosi dres Olimpije. Zmajem je do veličastne zmage s 7:3 v Kranju pomagal s kar tremi zadetki in dvema asistencama. "Zelo sem srečen, to je moj prvi hat-trick v profesionalni karieri. Zaslužimo si naslov," je bil 29-letni Dalmatinec dobro razpoložen po dvoboju, polnem mejnikov in statističnih presežkov. V 1. SNL ni bilo tako razigranega strelca že osem let!

Spopad v Kranju je postregel s kar desetimi zadetki, pri polovici pa je imel prste vmes Ante Vukušić. Trikrat je spravil žogo za hrbet vratarja Triglava, dvakrat pa podal soigralcem, ki so nato nadaljevali strelski festival in poskrbeli za odmevno zmago s 7:3. V nogometu se ne dogaja pogosto, da na eni tekmi pade tako veliko zadetkov. V tej sezoni se je to zgodilo prvič, na srečo Olimpije pa v pravem trenutku, ko zmaji branijo prednost štirih točk pred Celjem in Mariborom.

Spominjali so se šoka v Stožicah

O povezanosti med igralci Olimpiji veliko pove tudi sporočilo, namenjeno Ericu Boakyeju, ki je v sredo uspešno prestal operacijo prepone. Foto: Grega Valančič/Sportida "Vedeli smo, da bo Triglav neugoden tekmec. To so pokazali proti nam še vselej v tej sezoni. Dobro smo vedeli, kaj so nam naredili na zadnji tekmi v Stožicah (Kranjčani so zmagali z 2:0, op. p.), zato smo v tekmo vstopili maksimalno zbrani in osredotočeni na zmago," je nekdanji napadalec splitskega Hajduka dobro vedel, da bi lahko Gorenjci znova otežili življenje zeleno-belim.

Še na začetku drugega polčasa je bil rezultat 3:3, Olimpija se ni zmogla odlepiti od tekmeca. Sledile so nore minute, po katerih je vodilni prvoligaš v režiji prvega junaka tekme Vukušića, dvakratnega strelca Stefana Savića, ki je prekinil daljši strelski post, in Romana Bezjaka zadel čarobno sedmico, se utrdil na prvem mestu, Triglav pa spravil v še večjo zagato, saj se vedno bolj spogleduje z reševanjem obstanka v zahtevnih dodatnih kvalifikacijah.

Posebna motivacija Olimpije

Trener Olimpije Dino Skender (desno) je premagal Vlada Šmita in ohranil stoodstotni izkupiček na zeleno-beli klopi. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija je pod vodstvom Dina Skenderja osvojila še tretjo zaporedno zmago in ohranila status prve favoritinje za osvojitev naslova. Po dveh tesnih zmagah z 1:0 (Domžale in Maribor) se je mreža Nejca Vidmarja prvič zatresla, in to ne le enkrat, ampak kar trikrat, a to navijače zmajev ni preveč zaskrbelo, saj je bil napad razigran kot še nikoli v tej sezoni. Dosegel je kar sedem zadetkov, Vukušić pa je razkril, da je zmaje do velike zmage gnal poseben motiv.

"Pred srečanjem smo se dogovorili, da moramo dobiti tekmo. Prevladovalo je prepričanje, da bi se zmaga nad Mariborom, če ne bi premagali še Triglava, izkazala za brezzvezno. Za zmago brez veljave. Na vsak način smo želeli potrditi zmago na derbiju, na koncu pa zasluženo zmagali, kar dokazuje tudi rezultat," je prepričan, da je zmaga Olimpije na Gorenjskem čista kot solza.

Vrhunci nenavadnega dvoboja v Kranju:

V napadu na eni tekmi ni bil še nikoli tako učinkovit kot ravno v Kranju. Po "hokejskem" pravilu je zbral kar pet točk. Tri za zadetke, dve za podaji. Vesel je bil tudi osebnega mejnika, ki bo še oplemenitil njegovo pestro kariero, v kateri si je služil nogometni kruh v številnih evropskih državah.

Fotogalerija s tekme v Kranju, fotograf Grega Valančič/Sportida:

"To je moj prvi hat-trick v profesionalnem nogometu. Zelo sem srečen, dosegel sem tri zadetke in še dvakrat podal. To je bila odlična tekma, po zaslugi dobre ekipe je ponovno izplaval posameznik. Danes sem bil to jaz, a najbolj pomembno je, da ostanemo na vrhu in zadržimo prednost. Čaka nas še pet tekem, gremo naprej," je nekdanji hrvaški reprezentant optimist pred nadaljevanjem sezone, ki v četrtek prinaša domači dvoboj z zadnjeuvrščenim Rudarjem iz Velenja.

Prvi zmaj s hat-trickom po Kronavetru

Ante Vukušić je dočakal prvi hat-trick v profesionalni nogometni karieri. Foto: Grega Valančič/Sportida Po skoraj dveh letih je Olimpija dočakala strelskega junaka s hat-trickom na prvenstveni tekmi. Zadnji je bil Rok Kronaveter, ki je 4. novembra 2018 proti Domžalam dosegel tri zadetke, od tega dva z bele točke. Dolgolasi napadalec iz Sinja je izkoristil eno najstrožjo kazen in dvakrat zadel iz igre, Olimpija pa je prvič, odkar igra v 1. SNL v samostojni Sloveniji, na eni tekmi dosegla sedem zadetkov.

"Vesel sem vsakega rekorda ali presežka. Ta ekipa si zasluži naslov državnega prvaka. To, kar imamo mi, kar vlada med nami, ima le malokdo. Takšnega prijateljstva in složnosti nima vsak. Vse, kar nas krasi izven igrišča, se na igrišču kaže na najboljši možni način," je še enkrat opozoril na ekipni duh Olimpije, na katerega je zelo ponosen. Z njegovo pomočjo načrtuje lov na lovoriko, ki jo želi že vso kariero, a je še ni osvojil. Naslov državnega prvaka. S Hajdukom je osvojil pokal, zdaj pa se mu nasmiha še prva "kanta". Z Olimpijo, pri kateri tako uživa, da se je v zimskem prestopnem roku zahvalil nekaterim ponudbam.

Kaj bo šele v četrtek? Vukušić napada absolutni rekord 1. SNL!

Vukušić želi okusiti, kako se počuti državni prvak v nogometu. Pet krogov pred koncem ima v Sloveniji z Olimpijo prednost štirih točk pred Celjem in Mariborom. Foto: Ana Kovač Trener Skender je po odhodu Safeta Hadžića očitno našel način, kako pravočasno povzdigniti samozavest igralcem. "Zdaj vse 'gazimo'. Premagujemo vse. Zabili smo sedem zadetkov, bili razigrani in, to je na koncu tudi najpomembnejše, zmagali," je pojasnil strelec 22 zadetkov v tej sezoni, s katerimi vodi na lestvici Prve lige Telekom Slovenije in ima pred rojakom Dariem Vizingerjem (Celje) dva gola prednosti.

V četrtek, ko bo v Stožicah gostoval že odpisani Rudar, bi lahko statistiko še izboljšal. Knapi so že uradno izpadli v drugo ligo, v 31 krogih niso premagali niti enega tekmeca, tako da bo Olimpija ponovno absolutni favorit.

Vsi najboljši strelci 1. SNL po sezonah:

Vukušić, ki ima veliko raje dosežke kluba kot pa izpostavljanje svojih zadetkov, bi bil v četrtek zadovoljen že s tesno zmago. Tudi brez njegovega doseženega gola. Samo da Olimpija osvoji tri nove zmage, zadrži prednost in si dodatno odpre vrata nove do državne zvezdice, ki bi jo pozdravil zelo čustveno, saj o njej sanja že vso kariero.

Ker pa ga do konca sezone čaka še pet krogov, lahko svoj strelski dosežek še močno izboljša. Če bi nadaljeval v tem ritmu, na zadnjih dveh tekmah je dosegel štiri zadetke, bi napadal absolutni rekord 1. SNL, ki ga že slaba tri desetletja drži Zoran Ubavić. Žal že pokojni napadalec Olimpije je v sezoni 1991/92, ko je v njej tekmovalo kar 21 klubov, zmaji pa so se veselili državnega naslova, je dosegel 29 zadetkov. Sedem več od dosežka gostobesednega Dalmatinca, ki v tej sezoni še ni rekel zadnje!