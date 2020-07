Tekma sezone v Kranju, ki je osrečila Olimpijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija je po spektakularni tekmi v Kranju prišla do zelo pomembnih treh točk v boju za naslov prvaka.

Nogometaši kranjskega Triglava so v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Olimpiji s 3:7 (2:3).

Gledalci v Kranju so spremljali zelo razburljivo predstavo z za to sezono rekordnimi desetimi goli, iz katere pa so kot zmagovalci prišli vodilni Ljubljančani. Junak tekme je bil Ante Vukušić, ki se je s tremi goli prebil na vrh lestvice strelcev.

Obenem je prispeval levji delež k 19. zmagi, po kateri bodo imeli zeleno-beli pet krogov pred koncem še naprej štiri točke prednosti pred zasledovalci. Hkrati so potrdili, da so najboljša gostujoča ekipa sezone, na gostovanjih je neporažena že več kot sedem mesecev. Na drugi strani so Kranjčani po 18. porazu ostali na predzadnjem mestu.

Že prvi polčas je ponudil živahno igro, v kateri je bila v uvodnem obdobju nevarnejša Olimpija. Ljubljančani so povedli v 12. minuti, ko je Ante Vukušić na 14 metrih lepo prišel do strela ter žogo spravil v mrežo za svoj 20. gol sezone in znova izenačenje z Dariom Vizingerjem iz Celja na vrhu lestvice strelcev.

Na 2:0 je povišal Endri Čekiči, ko je s strelom z glavo v bližini gola unovčil podajo Luke Menala z desne strani. Sledile pa so minute Kranjčanov, ki so hitro izničili ljubljansko vodstvo. Najprej je v 30. minuti Filip Janković Nejca Vidmarja premagal z nizkim strelom z 20 metrov, dve minuti zatem pa je po kotu z leve strani z glavo zadel še visoki branilec Milan Milanović za 2:2.

A zadetkov v polčasu še ni bilo konec. V 45. minuti je namreč Vukušić izkoristil najstrožjo kazen, potem ko je domači vratar Luka Čadež nepravilno ustavil Čekičija pred svojimi vrati. Vukušić je streljal po tleh in vratarja poslal v drugo smer za svoj 21. gol sezone.

Trikratni strelec Ante Vukušić. Foto: Grega Valančič/Sportida V 55. minuti pa se je Triglav spet vrnil v igro. Luka Majcen je potegnil proti kazenskemu prostoru, oddal žogo do Tilna Mlakarja, ta pa je nato z lepim strelom z 20 metrov matiral Vidmarja.

A že v 60. minuti so gosti znova vodili. Stefan Savić je žogo poslal za hrbet domače obrambe, kjer je bil Vukušić in rutinirano zadel še tretjič na tekmi in 22. v sezoni za vodstvo s 4:3. Na 5:3 pa je povišal Savić v 74. minuti, ko je zadel malce z leve strani z roba kazenskega prostora.

Isti igralec je svoj drugi zadetek že šesti Olimpije dosegel v 77. minuti, takrat je streljal z desne strani kazenskega prostora. Že na 7:3 pa je v 79. minuti povišal Roman Bezjak, ki je sam prišel pred Čadeža, ga preigral in poslal žogo v prazno mrežo. Že v sodniškem dodatku je imel Gaber Petric izjemno priložnost za zmanjšanje zaostanka, a se je Vidmar izkazal ob odprtem strelu iz bližine.

Triglav bo v 32. krogu v sredo gostoval v Murski Soboti, Olimpija pa bo dan pozneje gostila velenjski Rudar.

Fotogalerija Grega Valančiča (Sportida):

Triglav : Olimpija 3:7 (2:3)

Športni center, gledalcev 350, sodniki: Glažar, Vukan, Smej.



Strelci: 0:1 Vukušić (12.), 0:2 Čekiči (23.), 1:2 Janković (30.), 2:2 Milanović (32.), 2:3 Vukušić (45./11 m), 3:3 Mlakar (55.), 3:4 Vukušić (60.), 3:5 Savić (74.), 3:6 Savić (77.), 3:7 Bezjak (79.).



Triglav: Čadež, M. Wilmots (od 73. Vuković), Gliha, Udovič, Mlakar (od 73. Petric), Rogelj, Milanović, R. Wilmots (od 59. Beciri), Mertelj, Majcen, Janković.

Olimpija: Vidmar, Andrejašič, Samardžić, Bagnack, Pavlović (od 81. Šme), Tomić, Ostrc (od 67. Elšnik), Savić, Menalo (od 73. Bezjak), Čekiči (od 80. Knežević), Vukušić (od 81. Kadrić).



Rumeni kartoni: R. Wilmots, Čadež; Tomić.