Celjani prvi po več kot sedmih mesecih, ki so premagali Bravo

V Šiški sta se še zadnjič v sezoni pomerili ekipi, ki sta po eni strani najprijetnejši presenečenji sezone, po drugi pa sta se na prejšnjih treh obračunih razšli z 2:2.

Tokrat pa se je ta niz prekinil, po boljšem drugem polčasu so zmagali Celjani, ki so hkrati Bravu zadali sploh prvi poraz v letu 2020. Celjani so se po 16. zmagi vodilni Olimpiji, ki ima tekmo manj, približali le na točko, Bravo pa po 12. porazu ostaja na varnem šestem mestu.

Veselje Aljoša Matka po vodilnem zadetku Brava. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljančani, bili so brez Andraža Kirma, so dobili prvi polčas, potem ko so zadeli že v šesti minuti. Z bele pike - najstrožjo kazen so dobili domači zaradi prekrška nad Baturino - je bil uspešen Aljoša Matko, ki je zadel svoj enajsti gol sezone.

Tudi sicer so bili domači, ki so pozneje še enkrat zahtevali enajstmetrovko zaradi domnevnega igranja z roko, konkretnejši, v enajsti minuti so merili čez gol, izjemno priložnost pa so zapravili v 37. minuti, ko je Sandi Ogrinec z devetih metrov zadel vratnico.

Celjani, ki so pogrešali Žana Benedičiča, Dušana Stojinovića, Žana Flisa, Josipa Ćalušića, Karla Plantaka in Roka Štrausa, so še najnevarneje zagrozili v 15. minuti, ko je Mitja Lotrič po kotu z desne sprožil z roba kazenskega prostora in za malenkost zgrešil cilj.

So pa Celjani znova zagrozili že v 47. minuti, ko je z glavo za malo zgrešil Ivan Božić. Obe ekipi sta pozneje prišli do nekaj strelov, ki pa so bili nenatančni, v 61. minuti pa je Lotrič v padcu žogo poslal mimo leve vratnice iz bližine.

Isti igralec pa je v 65. minuti dosegel svoj 16. gol sezone. Dario Vizinger je z leve podal na drugo stran kazenskega prostora, Lotrič pa je nato zadel z diagonalnim strelom. Vizinger je z enajsto podajo prevzel vodstvo med podajalci, eno manj ima prav Lotrič.

V 67. minuti je Jakob Novak sprožil močno s 30 metrov, a malce premalo natančno, v 72. je Luka Kerin zgrešil z glavo iz bližine, v 74. pa je podobno iz še lepšega položaja storil Vizinger.

V 76. minuti je na drugi strani močno, a preveč po sredini meril David Brekalo, dve minuti zatem pa je novo izvrstno celjsko priložnost iz bližine zapravil še Božić oziroma je dobro posredoval Igor Vekić.

V 82. minuti pa so Celjani prišli do preobrata, potem ko je zadel Vizinger z diagonalnim strelom malce z leve in dosegel svoj 20. gol sezone, s čimer je spet sam na vrhu lestvice strelcev.

Štiri minute pozneje se je izkazal Matjaž Rozman z obrambo po nevarnem Ogrinčevem strelu, v 89. minuti je Denis Marandici v zadnjem trenutku blokiral strel domačih, v drugi minuti sodniškega dodatka pa je Baturina zadel prečko vrat Celjanov.

Bravo bo v 32. krogu v sredo gostoval v Kidričevem, Celje pa bo dan prej gostilo Domžale.

Bravo : Celje 1:2 (1:0)

Stadion Žak, sodniki: Vinčić, Klančnik, Gabrovec.



Strelci: 1:0 A. Matko (6./11 m), 1:1 Lotrič (65.), 1:2 Vizinger (82.).



Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Agboyi, Ogrinec (od 90. Mensah), A. Matko (od 85. Abdurahimi), Kramarič (od 81. Primc), Nukić, Baturina.

Celje: Rozman, Marandici, Travner (od 46. Pungaršek), Zaletel, Kadušić, Štravs, Novak (od 90. Antanavičius), Lotrič, Kerin, Božić (od 90. Brecl), Vizinger.



Rumeni kartoni: Baturina, Nukić, Abdurahimi, Agboyi; Travner, Božić.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Celjanom je uspelo. Prišli so do treh točk v Ljubljani, se vodilni Olimpiji vsaj do nedelje približali na točko zaostanka in postali prvi, ki so po kar 215 dneh premagali Bravo.



VIDEO: zmagoviti gol Daria Vizingerja:



GOOOL! Preobrat Celjanov. Po strelu z desne strani je zabil gol Dario Vizinger, najboljši strelec slovenske lige.



78. minuta: zdaj pa sijajna priložnost na drugi strani. Z leve stranui je poizkusil Ivan Božić. Zdaj se je z izjemno obrambo izkazal vratar Brava Igor Vekić.



76. minuta: tekma se je razživela. Z roba kazenskega prostora je streljal David Brekalo, a se je z izjemno obrambo izkazal vratar Celja Matjaž Rozman.



74. minuta: nova priložnost za Celje. Neverjetno, kaj je zdaj zapravil najboljši strelec slovenskega prvenstva Dario Vizinger.



VIDEO: gol Mitja Lotrič:





GOOOL! No, zdaj pa so Celjani v 65. minuti izenačili. Lepo akcijo je v gol spremenil Mitja Lotrič, ki je zabil svoj 16. prvenstveni gol sezone.



VIDEO: priložnost Mitje Lotriča:





61. minuta: velika priložnost za Celje! Pred golom je do žoge prišel Mitja Lotrič in imel stoodstotno priložnost, a se ni izkazal. Žogo je udaril slabo in ciljal mimo vrat.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Ljubljani čaka v preostalih 45 in še nekaj minutah?



POLČAS! Po prvih 45 minutah v Ljubljani vodi Bravo. To je rezultat, ki bo zagotovo razveselil tudi vodilne nogometaše Olimpije.



36. minuta: ni manjkalo veliko in Bravo bi vodil z 2:0. Do strela v kazenskem prostoru je prišel Sandi Ogrinec, poizkusil s prefinjenim strelom, a zadel vratnico Celja.



30. minuta: za nami je pol ure igre v prvem polčasu. V zadnjih minutah se ni zgodilo nič kaj razburljivega.



15. minuta: Celjani so hitro krenili po izenačenje in napadajo, a za zdaj neuspešno. Tokrat je z 20 metrov poizkusil njihov kapetan Mitja Lotrič, a za las zgrešil cilj. Meril je mimo vratarjeve leve vratnice.



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko in gol Aljoša Matka:







GOOOL! Po prodoru Roka Baturine in padcu v kazenskem prostoru je sodnik pokazal na enajstmetrovko. Z najstrožje kazni je v 6. minuti Ljubljančane v vodstvo popeljal Aljoša Matko, ki je prišel še do 11. prvenstvenega gola sezone.



ZAČETEK TEKME! V Ljubljani se je začel prvi obračun 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije, v katerem se merita najuspešnejša kluba v tem koledarskem letu, Bravo in Celje. Kaj nas čaka?