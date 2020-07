Mariborčani so posnemali Cristiana Ronalda #video

Po festivalu spektakularnih golov, ki smo jih videli na tekmi med Olimpijo in Triglavom v Kranju, so v nedeljo zvečer v derbiju 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije navdušili tudi Mariborčani. S 3:2 so premagali Muro in ostali v igri za naslov. Prva dva gola prvakov, za katera sta poskrbela Alexandru Cretu in Gregor Bajde, sta bili mojstrovini. Oglejte si ju.