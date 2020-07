NK Maribor pojasnil, zakaj bo Ljudski vrt prazen

Če odštejemo večne slovenske nogometne derbije med Mariborom in Olimpijo, so bile v zadnjih letih med najbolj obiskanimi klubskimi nogometnimi dogodki prav srečanja med vijolicami in Muro. Jeseni se je na tekmi omenjenih tekmecev v Ljudskem vrtu zbralo 7.500 gledalcev, v prejšnji sezoni pa 5.800 in kar 10.600!

Tribune bodo samevale

Muro vodi Ante Šimundža, ki se je v zgodovino NK Maribor zapisal s številnimi presežki tako v igralski kot tudi trenerski vlogi. Foto: Marjan Kelner / Sportida V nedeljo, ko se bosta spoprijela branilec državnega naslova in aktualni pokalni zmagovalec, bi bile lahko številke podobne, saj se Maribor poteguje za državni naslov, Mura pa pleni pozornost z atraktivnim nogometom, s pomočjo katerega je nedavno osvojila tudi lovoriko, a bodo tribune žal samevale. Ne bo tudi nekaj sto obiskovalcev, kot so jih nekateri prireditelji prvoligaških srečanj ob upoštevanju sproščenih ukrepov lahko povabili na tribune.

Tribune stadiona, na katerem že poteka prenova zahodne tribune, bodo prazne, mariborski klub pa se je vsem, ki bi jih v nedeljo zvečer zanimal ogled srečanja med velikima tekmecema, opravičil z uradnim pojasnilom, v katerem je dal vedeti, da za vsa vprašanja, ki se pojavljajo ob teh pomislekih, preprosto ni našel pravih rešitev.