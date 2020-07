Neuničljivi kapetan spet rešil Maribor, tokrat v 94. minuti

V Ljudskem vrtu sta Maribor, pri katerem so manjkali Rok Kronaveter, Aleksandar Rajčević in Denis Klinar, in Mura prikazala razburljivo predstavo, v kateri so bili domači dolgo v zanesljivem vodstvu, a so se borbeni črno-beli vrnili v igro. Oboji so zapravili še kopico priložnosti, zadnjo na tekmi pa je za domačo zmago unovčil Marcos Tavares.

Maribor za vodilno Olimpijo tako kot Celje zaostaja za štiri točke. Mura, ki je prvič izgubila v štirih gostovanjih v Ljudskem vrtu, je peta.

Čeprav je bila Mura v prvem polčasu vsaj enakovredna in imela nekaj nevarnih poizkusov prek Matica Maruška (6.), Luke Bobičanca (16., 18.), Nina Kouterja (28.) in Luke Šušnjare (42.), pa so so domači v tem delu priigrali lepo prednost pred nadaljevanjem.

Za 1:0 je že v četrti minuti zadel Alexandru Cretu, ki je malce z desne iz bližine žogo poslal pod prečko. Maribor je podvojil prednost v 25. minuti, ko je z lepim strelom z več kot 20 metrov Gregor Bajde poslal žogo po stičišče prečke in vratnice.

Sicer pa so imeli domači tudi še nekaj obetavnih strelov, med drugim je Aleks Pihler v 35. minuti žogo poslal čez gol iz bližine, v 45. pa je strel Cretuja od daleč ukrotil Matko Obradović.

Sergej Jakirović je na peti tekmi v vlogi trenerja Maribora prišel do četrte zmage. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 50. minuti je imela Mura lepo priložnost za izenačenje, ko je v bližini gola do strela prišel Tomi Horvat, izvrstno pa je posredoval izkušeni Jasmin Handanović. Minuto pozneje pa je Bobičanec sprožil čez gol.

Pred vrati Maribora je bilo nevarno tudi v 58. in 59. minuti, a je ostalo pri izidu prvega polčasa, a v 60. minuti pa so gosti le zadeli, po kotu je z desetih metrov zadel Matic Maruško.

V 69. minuti je Blaž Vrhovec storil prekršek za najstrožjo kazen nad Klemenom Puckom, z bele pike pa je bil zanesljiv Amadej Maroša, ki je tako dosegel svoj 12. gol sezone.

V 75. minuti je takoj po vstopu v igro Marcos Tavares s strelom z glavo zadel prečko Murinega gola, takoj zatem pa se je spet izkazal Handanović po novem poskusu Bobičanca.

V 82. minuti je bil blizu zadetka tudi Amir Dervišević, ki je z močnim strelom tudi zatresel prečko gola gostov. Malce pozneje pa je meril še malce previsoko.

Že v četrti minuti sodniškega dodatka pa so vijolični prišli do zmagovitega zadetka, svoj 154. gol v slovenski prvi ligi je dosegel Marcos Tavares, ko je zadel z diagonalnim strelom z desne strani. Žoga je na poti proti golu zadela še enega od igralcev in tako tudi presenetila Obradovića.

Maribor bo v 32. krogu v četrtek gostoval v Sežani, Mura pa bo dan prej gostila Triglav.

Maribor : Mura 3:2 (2:0)

Ljudski vrt, brez gledalcev, sodniki: Skomina, Praprotnik, Kovačič.



Strelci: 1:0 Cretu (4.), 2:0 Bajde (25.), 2:1 Maruško (60.), 2:2 Maroša (69./11 m), 3:2 Tavares (94.).



Maribor: Handanović, Milec, Peričić, Mitrović, Viler (od 65. Kolmanič), Vrhovec, Cretu (od 65. Dervišević), Pihler, Požeg Vancaš (od 74. Tavares), Bajde (od 65. Santos), Zahović (od 65. Mešanović).

Mura: Obradović, Karničnik, Maruško, Gorenc, Šturm (od 46. Pucko), Kouter, Horvat, Bobičanec, Šušnjara (od 46. Karamarko), Cipot (od 90. Žižek), Maroša (od 84. Filipović).



Rumeni kartoni: Mešanović, Peričić; Gorenc.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Maribor je prišel do tako želene zmage in ostaja v igri za naslov.



VIDEO: gol Marcosa Tavaresa:





GOOOL! Kdo drug kot Marcos Tavares je rešil Maribor. Legendarni kapetan vijoličastih je v 94. minuti s 154. prvoligaškim golom v slovenski ligi poskrbel za pomembne tri točke vijoličastih.



VIDEO: prečka Amirja Derviševića:





83. minuta: ni manjkalo veliko in v Ljudskem vrtu bi videli še en evrogol. S strelom od daleč je poizkusil Amir Dervišević, a mu je nov gol preprečil okvir vrat.



78. minuta: tekma v Ljudskem vrtu se je razživela. Zdaj bi do tretjega gola skorajda prišla Mura. Poizkusil je Luka Bobičanec, a se je z novo obrambo izkazal Jasmin Handanović.



VIDEO: prečka Marcosa Tavaresa:





75. minuta: velika priložnost za Maribor. Po kotu je prečko stresel Marcos Tavares.



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko in gol Amadeja Maroše:





GOOOL! Zdaj je 2:2. Z enajstih metrov je zadel Amadej Maroša.



69. minuta: Maribor je v težavah. Enajstmetrovka za Muro!



VIDEO: gol Matica Maruška:





GOOOL! Po tretjem zaporednem kotu Mure so gostje prišli do izenačenja. Zadel je Matic Maruško.



59. minuta: še ena priložnost Mure. Poizkusil je Žan Karničnik, a je gol z novo obrambo preprečil Jasmin Handanović.



VIDEO: strel Tomija Horvata in obramba Jasmina Handanovića:





50. minuta: ni manjkalo veliko in Mura bi že takoj na začetku drugega polčasa znižala zaostanek na 1:2. Streljal je Tomi Horvat, a se je s spektakularno obrambo izkazal vratar Maribora Jasmin Handanović.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Ljudskem vrtu čaka v drugih 45 minutah? Se lahko Mura vrne nazaj v igro ali pa bo Maribor tekmo mirno pripeljal do konca in osvojil tako želene nove tri točke?



POLČAS! Maribor po prvič 45 minutah zasluženo vodi z 2:0. Tudi v Mariboru pa smo, tako kot v Kranju na tekmi med Olimpijo in Triglavom, že v prvem delu igre videli dva spektakularna zadetka. Bo tudi v drugem polčasu podobno?



28. minuta: zdaj pa priložnost Mure. S strelom je poizkusil Nino Kouter. Ni zadel, žoga je zletela prek gola.



VIDEO: gol Gregorja Bajdeta:





GOOOL! Še ena mojstrovina v Ljudskem vrtu. V 25. minuti je neubranljivo po strelu od daleč zadel Gregor Bajde. Danes je v zraku očitno nekaj posebnega.



VIDEO: gol Alexandruja Cretuja:





6. minuta: ni veliko manjkalo in Mura bi prišla do izenačenja. Priložnost je imel Matic Maruško, a za las zgrešil cilj.



GOOOL! Na tekmi v Kranju smo videli kup spektakularnih golov. Če gre soditi po začetku derbija, bo v Ljudskem vrtu podobno. Že v četrti minuti je Maribor z mojstrovino v vodstvo popeljal Romun Alexandru Cretu.



ZAČETEK TEKME! Maribor s tekmo manj zaostaja sedem točk za Olimpijo in mora danes nujno zmagati, če želi ostati v igri za naslov, ki ga brani. Mura si je z zmago v pokalu že zagotovila Evropo, tako da v Ljudskem vrtu nastopa neobremenjeno. Ji bo to pomagalo? V Mariboru tako spremljamo obračun pokalnega prvaka iz te sezone in državnega prvaka iz prejšnje sezone.