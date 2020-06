V živo: izjemen evrogol v Kidričevem, kjer se odvija spopad za Evropo #video

V tridesetem krogu Prve lige Telekom Slovenije se pravkar v obračunu za Evropo merita Aluminij in Celje. Na prvi sobotni tekmi je Tabor v Sežani remiziral z Bravom (0:0) in tako končal niz šestih zaporednih zmag mlade ljubljanske ekipe. V nedeljo zvečer se bosta v večnem derbiju pomerila vodilna Olimpija in branilec naslova Maribor, ki zmajem po zmagovitem nizu diha za ovratnik. Zaradi poškodbe v Stožicah ne bo Nemanje Mitrovića. Krog se je sicer začel v petek v Velenju, kjer je Rudar priznal premoč Triglavu (0:1) in se tudi uradno poslovil od možnosti za obstanek v ligi.

Aluminij : Celje 0:2* (-:-)

GOOOL! Celjani v 17. minuti vodijo že z 2:0. Po podaji Lana Štravsa s prostega strela je z glavo v polno zadel Dario Vizinger, ki zdaj z 19 zadetki sam kraljuje na vrhu lestvice strelcev. Video: gol Vizingerja: GOOOL! Kakšen evrogol Celja v Kidričevem! V 11. minuti je iz prostega strela izjemno zadel Mitja Lotrič, vratar Janžekovič je bil brez možnosti. Za Lotriča je to že 15. gol v tej sezoni. Video: mojstrovina Lotriča: Začetek tekme v Kidričevem. Koga sta stratega obeh moštev uvrstila v začetni postavi? 💛💙1️⃣1️⃣..ob Žanu Benedičiču (koleno) smo zaradi lažjih poškodb v Kidričevem brez Metoda Jurharja (koleno), Žana Flisa (gleženj), Dušana Stojinovića (mišica) in Ivana Božića, ki prestaja kazen rumenih kartonov. ⚽️#misija1920 #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/eG5OfNy1gy — NK Celje (@NKCelje) June 27, 2020 Sobotni večer bo na slovenskih prvoligaških zelenicah v znamenju štajerskega obračuna v Kidričevem. V spopadu za Evropo, za zdaj so v veliko boljšem položaju rumeno-modri, se bosta pomerila Aluminij in Celje. Kidričani so z mizernim vstopom v pokoronsko obdobje pokvarili dober vtis prejšnjih predstav, pri katerih jih je odlikovala zlasti neprebojna obramba. Zdravstvene težave nekaterih pomembnih igralcev in odhod Ilije Martinovića, ki bo v novi sezoni pomagal Mariboru, so bili prevelik udarec. Da pa Kidričani v boju za zgodovinski dosežek, prvi nastop v Evropi, še niso rekli zadnje, dokazuje zadnja tekma. V Kranju so na krilih trikratnega strelca Anteja Živkovića nadigrali Triglav in se Celjanom približali na štiri točke zaostanka. S sobotno zmago bi se povsem vrnili v boj za Evropo, ustreza pa jim tudi prepoved nastopa za Ivana Božića, mladega Hrvata, ki v tej sezoni blesti v napadu Celja. Strateg prvoligaša iz knežjega mesta Dušan Kosić je pred dnevi ostal brez poškodovanega Žana Benedičiča. Strelec najlepšega zadetka v prvem delu sezone je zaradi operacije desnega kolena že končal sezono. Soigralcem ne bo mogel pomagati poldrugi mesec. "Imamo kakovost za to, da ostanemo tam, kjer smo. Tudi brez mene boste zmogli premagati vse ovire, ki nas čakajo na poti do velikega uspeha. Gremo, Celje!" je Gorenjec prepričan, da bodo s soigralci kos izzivu in celjskemu klubu omogočili igranje v Evropi.

Tabor končal niz Brava

Sobotni spored se je začel na Krasu, kjer se je na stadionu Rajka Štolfa po dolgem času zbralo tudi okoli tristo gledalcev. Še zadnjič v tej sezoni sta se udarila Tabor in Bravo, ki sta se razšla brez zadetkov in delitvijo točk. Še posebej velike pomena je imel obračun za napadalca Tabora Rodrigueja Bongonguieja, ki se seli v Izrael, kariero pa bo nadaljeval pri Hapoelu.

Bravo je z remijem tako sicer prekinil niz šestih zaporednih zmag, a hkrati Ljubljančani v letu 2020 še vedno ne poznajo poraza. Kot edini v Sloveniji. Ekipi, ki sta v prejšnji sezoni izstopali v drugi ligi in si zagotovili napredovanje med elito, sta tako še vedno blizu uresničitve cilje, zagotovitve obstanka. Bravo je zasidran na šestem mestu z 41 točkami, Tabor je s sedmimi manj mesto za mlado ljubljansko ekipo.

Triglav pokopal upe Rudarja

Prvoligaška karavana se je v 30. krogu najprej ustavila na stadionu Ob jezeru, kjer je Rudar, ki je dvakrat zadel vratnico, moral priznati premoč Triglavu (0:1) in se tako poslovil od možnosti za obstanek v prvoligaški konkurenci. Matematičnih možnosti za čudežno rešitev ni več, šest krogov pred koncem znaša zaostanek za Triglavom kar neulovljivih 21 točk.

Triglav je zmagal še na tretjem od štirih medsebojnih srečanj v tej sezoni. Edini zadetek na tekmi je v 19. minuti dosegel Milan Milanović, ki je zadel po podaji s kota in se je tako še četrtič v tej sezoni vpisal med strelce. Triglav pa se je vsaj za nekaj časa povzpel na osmo mesto.

Video: zadetek Triglava

Izbranci Domna Beršnjaka, že petega trenerja Rudarja v tej "nesrečni" sezoni, so tako od danes zvečer že bodoči drugoligaši, hkrati pa so tudi edina ekipa, ki je v pokoronskem obdobju še brez točk(e). Velenjčani so se sicer že dalj časa navajali na kruto realnost, da se v Šaleški dolini kmalu ne bo več igral prvoligaški nogomet, po 30 krogih pa še vedno niso okusili slasti zmage. Po Dekanih lahko tako postanejo šele druga ekipa v zgodovini 1. SNL, ki je končala sezono brez ene samcate zmage. Nazadnje so slavili 22. maja 2019, ko so ugnali Celje.

Domžale po točke k pokalnim zmagovalcem

Mura je med tednom v finalu pokala Slovenije premagala Nafto z 2:0 in po 25 letih osvojila pokalno lovoriko. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nedelja se bo začela v Murski Soboti, kjer mesto še vedno proslavlja pokalni uspeh, prvo klubsko lovoriko po 25 letih. Črno-beli so si že zagotovili nastop v Evropi, tako da bodo lahko v nadaljevanje prvoligaške sezone krenili sproščeno in brez obremenitev. Brez kaznovanega Nina Kouterja bodo v nedeljo pred kamerami Planet TV ob 18. uri pričakali Domžalčane, ki jim še vedno gori pod nogami.

Gostje so po menjavi trenerja, na vroči stolček je sedel Dejan Djuranović, zaigrali bolje, a so v zadnjem krogu nesrečno izgubili proti Olimpiji (0:1) in ostali veliko bližje dnu kot vrhu lestvice. Rumeni odhajajo v Prekmurje brez izkušenega Srba Predraga Sikimića, velikega dolžnika, saj po prihodu v Domžale sploh še ni dosegel zadetka v 1. SNL, in njegovega rojaka Nikole Vujadinovića, na katerega se v zadnjih mesecih "lepijo" rdeči kartoni.

Domžalčani bodo kot prvi prvoligaški klub čestitali Muri za pokalno lovoriko, ne bi pa imeli nič proti, če bi slavje črno-belih vzelo junakom Anteja Šimundže veliko energije in bi tako v Fazaneriji lažje dosegli veliki cilj. Pred slabima dvema letoma so v Murski Soboti doživeli hudo ponižanje. Izgubili so z 1:5, Kouterjeva nepozabna rabona pa je postala spletna uspešnica tudi v tujini. Tokrat na srečo rumenih v vrstah Mure ne bo 26-letnega zveznega igralca, znanega po atraktivnih zadetkih.

Največji praznik slovenskega klubskega nogometa

Ko je Olimpija nazadnje gostila Maribor, ji je načrte o vsaj točki prekrižal nekdanji član Rok Kronaveter. Foto: Grega Valančič/Sportida Najlepše, kar lahko ponudi slovenski klubski nogomet, bo na vrsti zadnje. V sklepnem dejanju 30. kroga se bosta v Stožicah ob 20.45 pomerila Olimpija in Maribor, glavni sodnik pa bo Matej Jug. Obeta se večni derbi, derbi vodilne dvojice, jesenskega prvaka in branilca naslova, ki ju na lestvici loči le točka. Če se ne bi pisalo "zloglasno koronsko" leto 2020, bi se za posladek na največjem slovenskem stadionu iskale dodatne vstopnice, tako pa bodo tribune Stožic žal samevale. Vrata objekta bodo zaprta za navijače, ki bodo v nedeljo zvečer na trnih, saj bo veliki derbi neposredno odločal o prvem mestu.

Zmagovalec bo prevzel (ohranil) vodilni položaj in si pred zadnjo šestino sezone ustvaril pomembno prednost. Če se bo dvoboj večnih tekmecev končal brez zmagovalca, bo Olimpija zadržala tesnih +1, če pa bo obveljala tradicija, da Maribor veliko lažje premaguje zeleno-bele v gosteh kot doma, pa bodo vijolice po 30. krogu skočile na vrh. V tej sezoni so bile le enkrat prve, ravno po zmagi na jesenskem večnem derbiju v Stožicah, ko so zmagale s 4:2, dvoboj pa je zaznamoval Rok Kronaveter, ki je v sodnikovem podaljšku izkoristil nepričakovano darilo Nejca Vidmarja. To je bil tudi edini poraz Olimpije na večnih derbijih pod taktirko Safeta Hadžića.

Jakirović uspešnejši od Skenderja

Dino Skender v trenerski karieri še ni ugnal Sergej Jakirovića. Se mu bo posrečilo v tretje? Foto: Vid Ponikvar Olimpija bo zaigrala šele drugič pod vodstvom novega trenerja Dina Skenderja, ki bo tako dočakal debi v Stožicah. Na krstni tekmi v Domžalah, na kateri je imela navijaška skupina Green Dragons marsikaj povedati predsedniku Milanu Mandariću, se je veselil dramatične zmage, ki je zmaje ohranila na vrhu lestvice. Mladi hrvaški strateg bo moral proti Mariboru sestaviti obrambo brez kaznovanega Mackyja Bagnacka, ki se po koncu sezone seli v Beograd, ne bo niti poškodovanega bočnega branilca Erica Boakyeja. Težave s tem, kako sestaviti najmočnejšo postavo v obrambi, imajo tudi Mariborčani.

Pred gostovanjem v Stožicah je zaradi poškodbe nosu za nedeljski nastop odpadel Nemanja Mitrović, eden izmed številnih izbrancev Sergeja Jakirovića, ki je v preteklosti nosil dres Olimpije. Nekdanji kapetan zmajev tako ne bo mogel pomagati mariborski obrambi na srečanju, na katerem lahko Mariborčani prvič letos prehitijo zeleno-bele.

Nemanja Mitrović v nedeljo ne bo mogel pomagati svojim soigralcem. Foto: Sportida

Obeta se spopad hrvaških trenerjev, ki v svoji domovini nista še nikoli vodila največjih klubov (Dinamo, Hajduk ali Rijeka), ampak se dokazovala na stolčku Osijeka (Skender) oziroma Gorice (Jakirović). Za točke sta se pomerila dvakrat, obakrat je bil zmagovalec Jakirović. Če se bo ponovila zgodovina, bodo 15-kratni prvaki prehiteli Olimpijo, s tem pa bi se tudi nadaljeval stoodstotni niz Maribora pod vodstvom novega hrvaškega trenerja. S takšnim se lahko v pokoronskem obdobju pohvali le še Bravo.

Če bi Olimpija in Maribor v tej sezoni osvojila enako število točk in se znašla pri vrhu lestvice, bi postal prvak tisti z boljšim razmerjem medsebojnih dvobojev. V tem pogledu je uspešnejši Maribor (0:0, 4:2, 1:1). Olimpija bi morala, če bi hotela prehiteti vijolice, v nedeljo premagati večnega tekmeca z vsaj tremi zadetki razlike.

Prva liga Telekom Slovenije, 30. krog: Petek:

Rudar : Triglav 0:1 (0:1)

Milanović 19.



Sobota:

Tabor : Bravo 0:0

R. K.: Zebić 49./Tabor.



Aluminij : Celje 0:0* (-:-)



Nedelja:

18.00 Mura - Domžale

20.45 Olimpija - Maribor

Lestvica:

Najboljši strelci: 19 − Dario Vizinger (Celje)

18 - Ante Vukušić (Olimpija)

15 − Mitja Lotrič (Celje)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale)

11 − Luka Bobičanec (Mura), Amadej Maroša (Mura), Aljoša Matko (Bravo)

10 - Ante Živković (Aluminij)

9 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

8 − Roko Baturina (Bravo), Mihael Klepač (Aluminij), Luka Šušnjara (Mura), Slobodan Vuk (Domžale)

...

