Prva ničla Hadžića, Celje sanja v Evropi, Krčani v težavah #video

Prvomajski prazniki so bili za prvoligaške nogometne klube delovni, saj so se pomerili na obračunih 30. kroga Prve lige Telekom Slovenije. V Kranju sta se v boju za sedmo mesto Triglav in Gorica razšla brez zmagovalca (1:1). Celjani so na domačem štadionu z 1:0 odpravili Olimpijo, v Krškem pa je potekal neizprosen boj za obstanek med domači nogometaši in Rudarjem, ki je zmagal z 2:1. Na prvi tekmi sta se v sredo Domžale in Mura razšla brez zmagovalca (1:1), z remijem pa se je končal tudi obračun vodilnega Maribora in Aluminija (1:1).

Krško : Rudar 1:2 (0:0)

Napaka Olimpije, prvi poraz Hadžića in "evropsko" Celje

Zanimivo je bilo v Celju, kjer so domači nogometaši z 1:0 ugnali Olimpijo in novemu trenerju Ljubljančanov Safetu Hadžiću po štirih zaporednih zmagah prizadejali prvi poraz. Celjani, ki so v prejšnjem tednu pogoreli proti Gorici, so se z zmago nad Olimpijo opravičili navijačem in dokazali, da sanje o četrtem mestu, ki pelje v Evropo, še niso zapravljene. Varovanci Dušana Kosića so se namreč z novo zmago iz šestega mesta povzpeli na četrto pred Muro in Aluminij, ki sta v tem krogu vknjižila po točko. Olimpija je bila v Celju nemočna, doživela je peti poraz v sezoni ter ostaja pri 57 točkah. Zaostanek za vodilnim Mariborom, ki je v tem krogu vknjižil točko, se je povišal na enajst točk.

Napaka Olimpije in zadetek Lotriča:

Dodaten udarec je Olimpija doživela s poškodbo Jucieja Lupete, ki so ga morali z igrišča odnesti na nosilih. Po prvih informacijah ima Portugalec poškodovano ahilovo tetivo, ni pa še znano, kako resna je poškodba.

Kolenc junak Gorice

Nogometni praznični četrtek se je začel z obračunom za sedmo mesto v Kranju. Triglav, ki je nastopil brez Aleša Mertlja in Žana Rogelja, se je na domačem igrišču pomeril z Gorico. Ekipi, ki se borita za varno sedmo mesto sta se razšli brez zmagovalca, na lestvici pa imajo Kranjčani pred vrtnicami še vedno dve točki naskoka. Triglav je izkoristil svoj edini poskus v okvir vrat Goričanov.

Domače je na štadionu Stanka Mlakarja v vodstvo popeljal kapetan Luka Majcen, ki je pretkano z glavo premagal vratarja Gorice Grego Sorčana in je zdaj že pri 14 golih v tej sezoni. Goričani, ki so bili večino tekme podjetnejši v drugem polčasu niso mogli priti do zadetka. Ko je že delovalo, da bo Triglav zmagal še desetič v sezoni, je v 94. minuti z evrogolom Gorico do izenačenja popeljal Jaka Kolenc in postavil končni izid 1:1. Vrtnice, ki so odlično odprle letošnjo sezono, potem pa močno padle v formi, imajo zdaj 30 točk, Triglav je pri 32 točkah.

Zadetek Kolenca v Kranju:

Maribor izvlekel točko

Luka Štor je poskrbel za vodstvo Aluminija. Foto: Urban Urbanc/Sportida Vodilni Maribor je v Ljudskem vrtu na štajerskem obračunu z Aluminijem doživel še tretji zaporedni remi. Po neodločenem izidu z Muro v pokalnem tekmovanju in prejšnjem krogu prve lige, so si zdaj varovanci Darka Milaniča točke razdelili še s Kidričani. V zelo zaspanem začetnem delu prvega polčasa je Maribor pritiskal na gol Aluminija, a si prave priložnosti ni priigral. Neodločnost domačih je v 41. minuti kaznoval Luka Štor, ki je v gol pospravil odbito žogo.

V 80. minuti je Maribor do izenačenja popeljal Jasmin Mešanović in postavil končni izid 1:1. Mariborčani so po 30 krogih pri 68 točkah, če bi Olimpija jutri slavila proti Rudarju pa se lahko vodilnim Štajercem približa na osem točk zaostanka. Aluminij je zdaj pri 41 točkah in bo v nadaljevanju bil hudo bitko za mesta, ki vodijo v Evropo.

Domžale ohranile +6 pred Muro

30. krog sta na praznično sredo odprli ekipi Domžal in Mure, ki se borita za tretje in četrto mesto, ki še zagotavljata evropski vozovnici. Obračun v Domžalah se je končal z neodločenim izidom 1:1, gledalci pa so videli ogromno priložnosti na eni in na drugi strani. Začetni pritisk domačih nogometašev je 11. minuti z izjemnim evrogolom kronal Tonči Mujan, ki se je izkazal s petim prvenstvenim golom v tej sezoni.

Izvrsten zadetek Tončija Mujana:

V 37. minuti je rezultat na 1:1 z novim projektilom poravnal Nik Lorbek in s tem postavil tudi končni izid. Domžale imajo tako pred četrto Muro še vedno šest točk prednosti, Mura pa bo za četrto mesto bila boj z Aluminijem in Celjem. Mura in Domžale sta se v tej sezoni pomerila že trikrat, prvo tekmo so gladko dobili Prekmurci, zadnji dve pa sta se končali z neodločenim izidom.

Prvoligaški ritem se bo nadaljeval pospešeno, saj se bodo najboljši klubi že od sobote do ponedeljka potegovali za točke v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije.

Najboljši strelci: 14 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Luka Majcen (Triglav)

13 - Rok Sirk (Mura)

12 - Luka Zahović (Maribor)

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Jan Mlakar (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Milan Tučić (Rudar), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Dino Hotić (Maribor)

...

Poročilo s tekme:

Fotogaleriji s tekem:

Triglav : Gorica 1:1, foto: Grega Valančič/Sportida

1 / 51 2 / 51 3 / 51 4 / 51 5 / 51 6 / 51 7 / 51 8 / 51 9 / 51 10 / 51 11 / 51 12 / 51 13 / 51 14 / 51 15 / 51 16 / 51 17 / 51 18 / 51 19 / 51 20 / 51 21 / 51 22 / 51 23 / 51 24 / 51 25 / 51 26 / 51 27 / 51 28 / 51 29 / 51 30 / 51 31 / 51 32 / 51 33 / 51 34 / 51 35 / 51 36 / 51 37 / 51 38 / 51 39 / 51 40 / 51 41 / 51 42 / 51 43 / 51 44 / 51 45 / 51 46 / 51 47 / 51 48 / 51 49 / 51 50 / 51 51 / 51

Domžale : Mura 1:1, foto: Grega Valančič/Sportida

1 / 33 2 / 33 3 / 33 4 / 33 5 / 33 6 / 33 7 / 33 8 / 33 9 / 33 10 / 33 11 / 33 12 / 33 13 / 33 14 / 33 15 / 33 16 / 33 17 / 33 18 / 33 19 / 33 20 / 33 21 / 33 22 / 33 23 / 33 24 / 33 25 / 33 26 / 33 27 / 33 28 / 33 29 / 33 30 / 33 31 / 33 32 / 33 33 / 33

Videovrhunci s tekem:

Triglav : Gorica 1:1

Maribor : Aluminij 1:1

Domžale : Mura 1:1