Domžale po remiju ohranile prednost pred Muro #video #foto

Nogometaši Domžal in Mure so se v 30. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1).

Domžale : Mura 1:1 (1:1)



Športni park, gledalcev 850, sodniki: Vinčić, Klančnik in Benc.



Strelca: 1:0 Mujan (11.), 1:1 Lorbek (37.).



Domžale: Santini, Sikošek, Klemenčič, Dobrovoljc, Rom, Vetrih, Mujan, Hodžić (od 75. Žužek), Ibričić, Pečnik (od 46. Podlogar), Nicholson (od 57. Vuk).



Mura: Obradović, Pucko, Maruško, Pošković, Kous (od 71. Karničnik), Bobičanec (od 81. Čerimagić), Lorbek, Kozar, Horvat, Kouter, Sirk (od 84. Šušnjara).



Rumeni karton: Mujan.

Rdeči karton: /.

Domžalčani, ki so tokrat pogrešali Adama Gnezdo Čerina in poškodovanega Dejana Lazarevića, so v dvoboj z Muro vstopili z dobro popotnico štirih zmag z zadnjih petih tekem. Tokrat jim do novega polnega izkupička ni uspelo priti, a so kljub temu še vedno trdno na tretjem mestu. Mura se je že z enajstim remijem (tretjim zaporednim proti Domžalam) sezone vsaj začasno prebila na četrto mesto.

Domžalčani so odločneje začeli tekmo in zasluženo povedli v 11. minuti, ko je s silovitim strelom s slabih 20 metrov zadel Tonči Mujan. Žoga se je od prečke odbila v mrežo. Novo lepo priložnost so imeli v 13. minuti, ko je iz bližine z glavo streljal Shamar Nicholson, Matko Obradović pa je žogo odbil. Ta je prišla do Gabra Dobrovoljca, čigar strel iz obrata pa so gosti blokirali.

Fotogalerija s tekme med Domžalami in Muro, foto: Grega Valančič/Sportida

1 / 33 2 / 33 3 / 33 4 / 33 5 / 33 6 / 33 7 / 33 8 / 33 9 / 33 10 / 33 11 / 33 12 / 33 13 / 33 14 / 33 15 / 33 16 / 33 17 / 33 18 / 33 19 / 33 20 / 33 21 / 33 22 / 33 23 / 33 24 / 33 25 / 33 26 / 33 27 / 33 28 / 33 29 / 33 30 / 33 31 / 33 32 / 33 33 / 33

Lorbek izenačil

Sledilo je nekoliko mirnejše dogajanje, ki pa ga je v 37. minuti razburkal Nik Lorbek. Ta je prišel do strela malce z desne strani s približno 20 metrov in žogo poslal v malo mrežico na nasprotni strani domžalskega gola. V 42. minuti je bilo nekoliko vroče tudi po podaji Tomija Horvata, ko je žoga zletela malo mimo vrat.

V drugem polčasu je v 52. minuti prvi nevarneje zagrozil Lorbek, ki je s streljal s podobnega položaja kot pri zadetku, a tokrat je Krševan Santini žogo odbil čez gol. Sledilo je novo obdobje brez posebnega razburjenja in priložnosti. Oboji so sicer znali priti v kazenski prostor ali njegovo bližino, toda pravega, nevarnega strela niso zmogli.

Domžalčani bodo v 31. krogu v soboto gostovali v Kidričevem, Sobočani pa bodo dan pozneje gostili Velenjčane.

Dogajanje v Domžalah v živo: