Vrtnice izvlekle remi, boj za sedmo mesto se nadaljuje #video

Nogometaši kranjskega Triglava in Gorice so se v 30. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0).

Triglav : Gorica 1:1 (1:0)



Športni center, sodniki: Borošak, Perger in Šumer.



Strelca: 1:0 Majcen (36.), 1:1 Kolenc (90.).



Triglav: Curanović, Arh Česen, Kumer (od 82. Udovič), Šalja, Bojić, Karamatić, Svraka (od 70. Gajić), Tijanić, E. Kryeziu, Crnov (od 66. Žurga), Majcen.



Gorica: Sorčan, M. Kavčič, Tomiček, T. Kavčič, Halilović (od 64. Hodžić), Šipek (od 79. Celcer), Kolenc, Grudina, Marinič (od 72. Jermol), Velikonja, Smajlagić.



Rumeni kartoni: Šalja, Svraka, Kumer; Kolenc, M. Kavčič.

Rdeči karton: /.

Pomemben obračun ekip, ki se želita izogniti kvalifikacijam za obstanek v ligi ali celo obstanku, se je končala brez zmagovalca, pa čeprav so imeli Gorenjci prednost vse do izdihljajev tekme. Takrat pa je za točko Primorcev poskrbel Jaka Kolenc, kar pomeni, da ekipi še vedno ločita dve točki v korist Kranjčanov.

V prvem polčasu so imeli uvodoma več od igre Novogoričani, ki so si priigrali tudi nekaj polpriložnosti prek Etiena Velikonje in Semirja Smajlagića, toda v 36. minuti so iz svoje prve prave akcije zadeli Gorenjci, ki so sicer igrali brez Aleša Mertlja in Žana Roglja.

Ivan Crnov je podal z desne strani, z glavo pa je bil uspešen Luka Majcen. Zanj je bil to 14. gol sezone, tako da se je na lestvici strelcev na vrhu pridružil Rudiju Požegu Vancašu (Celje) in Roku Kronavetru (Olimpija).

Triglav : Gorica 1:1, foto: Grega Valančič/Sportida:

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23

Goričani zapravljali priložnosti

Novogoričani, ki so pogrešali Janija Curka, Andrijo Filipovića, Bedeja Osujija in Žigo Lipuščka, so imeli novo priložnost v 40. minuti, ko je po kotu z desne z glavo streljal Rok Grudina, a žogo poslal mimo gola.

Gosti so imeli novo lepo priložnost v 48. minuti, ko se je sam pred vratarjem znašel Leon Marinič, a je slabo streljal, tako da je ostalo pri vodstvo Kranjčanov.

V 60. minuti je znova poskusil Majcen, a zgrešil cilj, tako kot tudi na drugi strani Smajlagić v 77. minuti. Ob koncu tekme so Novogoričani pritiskali, streljali so Tine Kavčič, Jaka Kolenc, Nik Jermol in spet Smajlagić (trikrat), a brez uspeha, čeprav so vmes zadeli prečko. Že globoko v sodniškem dodatku pa so Primorci unovčili podjetnejšo igro, izenačil pa je Kolenc.

Kranjčani bodo v 31. krogu v nedeljo gostovali v Ljubljani, Novogoričani pa bodo gostili Maribor.

Dogajanje v živo v Kranju: