Prvi spodrsljaj Hadžića, Celje sanja o Evropi #video

Celjani so v boju za evropska tekmovanja oziroma četrto mesto na prvenstveni lestvici prišli do pomembnega skalpa. Po "razpadu sistema" v Novi Gorici, ko so izgubili kar z 0:4, so tokrat premagali drugo ekipo prvenstva, ki je pod tokratnim vodstvom Safeta Hadžića izgubila sploh prve točke. Celjani so sicer Ljubljančane premagali prvič po koncu sezone 2014/15 oziroma po 15 ligaških tekmah.

Prvi polčas je pripadel domačim nogometašem, ki so v 33. minuti izkoristili napako Vitalija Maksimenka. Ta je napačno ocenil dolgo žogo Tadeja Vidmajerja, tako da mu je pobegnil Mitja Lotrič, ki je prišel sam pred Nejca Vidmarja in ga ugnal za 1:0.

Pred tem velja omeniti prosti strel Roka Kronavetra v 18. minuti, ko se je izkazal Metod Jurhar, slednji pa je imel kar nekaj dela tudi po nespretnem oziroma nesrečnem posredovanju Vidmajerja v 41. minuti, ko je žogo odbil v prečko.

V drugem polčasu brez pravih priložnosti

V uvodu drugega polčasa si ekipi nista priigrali izrazitih priložnosti, v 66. minuti pa je Rudi Požeg Vancaš prišel do strela s 15 metrov, Vidmar pa je žogo odbil.

V 73. minuti je z leve strani z roba kazenskega prostora sprožil Vidmajer, ljubljanski vratar pa je bil znova na mestu. Že pred tem je moral pri Olimpiji iz igre Jucie Lupeta, ki se je poškodoval kmalu po vstopu v igro.

Do konca tekme gledalci v Celju niso več videli prave priložnosti, tako da so se Celjani veselili pomembne zmage za boj za evropska tekmovanja.

Celjani bodo v 31. krogu v ponedeljek gostili Krško, Ljubljančani pa dan prej Triglav.

