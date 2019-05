Rudarju derbi začelja, Krško na robu izpada #video

Krško : Rudar 1:2 (0:0)



Stadion Matije Gubca, gledalcev 500, sodniki: Kajtazović, Kasapović in Pospeh.



Strelca: 0:1 Škoflek (47.), 0:2 Škoflek (54.), 1:2 Volaš (90.).



Krško: Frelih, Štefulj, Ilić, Cetina, Volarič, Kordić, Petrović, Da Silva, Perić (od 56. Volaš), Jandrek (od 71. Sokler), Vukušić (od 82. Vekić).



Rudar: Pridigar, Kašnik (od 89. Pušaver), Ćosić, Tomašević, Arap, Bolha, Kobiljar (od 80. Vodeb), Hrubik, Črnčič (od 72. Trifković), Škoflek, Tučić.



Rumeni kartoni: Ilić, Petrović; Hrubik, Ćosić, Škoflek, Trifković.

Rdeči karton: Hrubik (90.).

Velenjčani so v Krškem dobili pomemben obračun v boju za obstanek. Domačim, ki so na zadnjem mestu lestvice, so zadali boleč poraz, sami pa so se s tremi točkami prebili na osmo mesto in se točkovno izenačili s sedmouvrščenim Triglavom. Krčani so na drugi strani v precej izgubljenem položaju, saj za predzadnjo Gorico šest krogov pred koncem zaostajajo za deset točk.

Prvi polčas se je končal brez zadetkov, čeprav so imeli oboji nekaj polpriložnosti, eno lepših pa je v 16. minuti pri domačih zapravil Marin Perić, ki je prišel do strela v kazenskem prostoru, a je žogo slabo zadel, tako da je zletela mimo vrat.

Razgiban drugi polčas

Že v uvodu drugega polčasa pa so povedli Velenjčani, ko je Milan Tučić žogo pripeljal v kazenski prostor, podal z desne strani do vtekajočega Žige Škofleka, ta pa je matiral Žigo Freliha.

V 51. minuti je na drugi strani strel Roberta Jandreka ustavil Marko Pridigar, a že tri minute pozneje je Žiga Škoflek izvrstno izvedel prosti strel z dobrih 20 metrov in zadel levi zgornji kot za svoj drugi gol na tekmi in devetega v prvenstvu.

V 62. minuti je na drugi strani Robert Jandrek prišel do strela, a je bil ta prešibak, deset minut pozneje pa je iz bližine zgrešil še Ester Sokler.

Žiga Škoflek je dosegel dva zadetka. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Na drugi strani je imel v 79. minuti novo priložnost Škoflek, a je bil Frelih pripravljen. Krško je znova zagrozilo v 85. minuti, ko je s plasiranim strelom poskusil Luka Vekić, a je bil premalo natančen.

Že v sodniškem podaljšku je izid kozmetično popravil Dalibor Volaš, ko je zadel z glavo po podaji Luke Volariča z leve strani. Tik pred koncem tekme si je pri Rudarju drugi rumeni karton s prekrškom prislužil David Hrubik.

Krčani bodo v 31. krogu v ponedeljek gostovali v Celju, Velenjčani pa dan prej v Murski Soboti.

Dogajanje v živo v Krškem: