Vodilni Maribor na štajerskem obračunu le do točke #video

Nogometaši Maribora in Aluminija so se v 30. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

Maribor : Aluminij 1:1 (0:1)



Stadion Ljudski vrt, gledalcev 2300, sodniki: Žnidaršič, Vukan in Vojska.



Strelca: 0:1 Štor (41.), 1:1 Mešanović (80.).



Maribor: Pirić, Klinar, Rajčević, Ivković, Kolmanič, Dervišević, Vrhovec (od 64. Santos), Hotić, Mešanović, Tavares (od 46. Mlakar), Zahović.



Aluminij: Janžekovič, Krajnc, Kontek, Martinović, Amuzie, Muminović, Petrovič, Horvat, Matjašič, Štor, Maloku (od 63. Vrbanec).



Rumeni kartoni: Mlakar, Mešanović; Maloku, Krajnc.

Rdeči karton: /.

Mariborčani so niz neporaženosti podaljšali na 16 tekem, toda tokrat so imeli tudi nekaj sreče, da se je niz nadaljeval, saj so imeli Kidričani ob koncu tekme dve zelo lepi priložnosti za zmagoviti zadetek. Toda tega niso dosegli, tako da gosti ostajajo točkovno poravnani s četrtouvrščeno Muro. Izbranci Darka Milaniča, ki so tokrat pogrešali Aleksa Pihlerja, Dareta Vršiča, Martina Milca, Gregorja Bajdeta, Marka Šulerja, Denisa Šmeja in Luko Uskokovića, pa so po osmem remiju še vedno trdno v vodstvu.

Čeprav so Mariborčani prevladovali v prvem polčasu, pa so tega končali z zaostankom. V 41. minuti so namreč povedli Kidričani, najprej je od daleč sprožil Alen Krajnc, Kenan Pirić je žogo odbil, a le do nekdanjega člana Maribora Luke Štora, ki je bil spretnejši v boju z Aleksandrom Rajčevićem in žogo poslal pod prečko.

Pred tem so bili boljši gostitelji, a izpostaviti velja le dva poskusa, in sicer je v 24. minuti Ilija Martinović blokiral strel Marcosa Tavaresa, v 30. minuti pa je Luka Zahović po podaji Denisa Klinarja streljal iz prve in le za malo zgrešil cilj.

Luka Štor je Aluminij popeljal v vodstvo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V drugem polčasu Aluminij ni popuščal

V drugem polčasu, tega so Mariborčani začeli z Janom Mlakarjem namesto s Tavaresom, so prvi zagrozili gosti, Dejan Petrovič je v 47. minuti meril premalo natančno z roba kazenskega prostora. V naslednjih minutah so gledalci videli še nekaj strelov, po katerih žoga ni našla poti v mrežo, velja izpostaviti poskus Sanina Mimunovića v 56. in Zahovića z glavo v 59. minuti.

V 66. minuti je prav tako z glavo meril Jasmin Mešanović, toda Luka Janžekovič je žogo odbil, tri minute pozneje pa je Dino Hotić z roba kazenskega prostora žogo poslal mimo vrat. Za veselje domačih navijačev pa je v 80. minuti poskrbel Mešanović, ko je z glavo unovčil podajo Amirja Derviševića z leve strani. To je bila zanj že 15. asistenca sezone.

V 87. minuti so imeli Kidričani lepo priložnost za zmagoviti gol, a je Pirić obranil poskus Jureta Matjašiča iz bližine z desne strani. Še lepšo priložnost je imel Ivan Kontek minuto pozneje, a je povsem osamljen z desetih metrov žogo tudi na svoje začudenje poslal mimo gola. Na drugi strani je že v sodniškem dodatku z glavo zgrešil Felipe Santos.

Maribor bo v 31. krogu v nedeljo gostoval v Novi Gorici, Aluminij pa bo dan prej gostil Domžale.

Dogajanje v Mariboru v živo: