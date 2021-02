Sladka zmaga Olimpije, prednost Maribora se je stopila #video

Nogometaši Olimpije so v derbiju 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali Koper (2:1) in se vodilnemu Mariboru, ki je v atraktivnem srečanju remiziral v deževnih Domžalah (3:3), približali na vsega točko zaostanka. V Ljubljani sta se Bravo in Gorica razšla brez zadetkov. V četrtek se bodo prvoligaške točke delile v Kidričevem in Murski Soboti.

Koper : Olimpija 1:2 (0:1)

Konec srečanja v Kopru. Olimpija je zadržala prednost na Obali in se po štirih letih znova razveselila zmage na Bonifiki. Zmaji so se vodilnemu Mariboru približali na točko zaostanka, Goran Stanković je trenerski krst pri članski ekipi Olimpije opravil z odliko. Premoč Olimpije dokazuje tudi razmerje v strelih na gol (18:7), od tega 5:2 pri strelih v okvir vrat. Gooooool! 1:2! 56. minuta. Olimpija je hitro odgovorila na izenačenje Kopra. Pletla je mrežo okrog koprskih vrat, nato pa se je Mihailu Peroviću, črnogorskemu debitantu v dresu Olimpije, ponudila izjemna priložnost. Znašel se je sam, neoviran, v kazenskem prostoru in z natančnim strelom po tleh zatresel mrežo Kopra. Zmaji so še drugič danes povedli, novi napadalec Olimpije pa je prvi nastop za zeleno-bele zaznamoval s strelskim prvencem. Zadetek Mihaila Perovića: Gooooool! 1:1! 50. minuta. Koprčani so izenačili. Boljšo igro v drugem polčasu so hitro kronali, Žigo Freliha je premagal Matej Palčič. Kanarčki so v drugem delu bistveno bolj nevarni za vrata zmajev, obeta se še zelo zanimivo nadaljevanje srečanja. Podajo je prispeval kapetan Ivica Guberac, Palčič pa je premagal vratarja Olimpije z natančnim diagonalnim strelom. Zadetek Mateja Palčiča: 47. minuta: priložnost za Olimpijo, Andres Vombergar je streljal z glavo in za las zgrešil vrata, Olimpiji pa priboril strel s kota. Podajo je prispeval Matic Fink. Priložnost Andresa Vombergarja: Začetek drugega polčasa. Koprčani so se odločili za dve menjavi. V igro sta vstopila Maks Barišić in Mihail Caimacov, jeseni še nogometaš Olimpije, ki je tako debitiral za Koper. Konec prvega polčasa. Olimpija je bila nevarnejša, razmerje strelov na gol je 10:1, od tega 3:0 v okvir vrat. Lahko Koprčani, ki so bili večji del srečanja nenevarni, vrnejo udarec v drugem delu? 43. minuta: Koper je tik pred koncem prvega polčasa streljal prvič proti vratom Olimpijo. Napako Matica Finka bi skoraj izkoristil Nardin Mulahusejnović, ki je prestregel njegovo podajo, namenjeno vratarju Žigi Frelihu. Najboljši strelec Kopra ni dobro udaril žogo, ki je tako zgrešila cilj, po vodi pa je splavala edina priložnost Kopra za zadetek v prvem delu. Gooooool! 0:1! 29. minuta. Olimpija je boljšo igro na Bonifiki kronala z zadetkom. Kapetan Timi Max Elšnik je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora po tleh v levi spodnji kot premagal Ivana Vargića. Hrvaški vratar je bil prekratek, Olimpija zasluženo vodi v Kopru. 25. minuta: Koprčani še vedno niso usmerili strela proti vratom Olimpije. Zmaji, pri katerih je v 3. minuti prejel rumeni karton novinec Nino Pungaršek, so proti vratom Ivana Vargića streljali že petkrat, od tega enkrat v okvir vrat. 12. minuta: Olimpija je nevarnejša, Srb Đorđe Ivanović je v eni minuti dvakrat zatresel zunanjo mrežo Kopra, obakrat je skušal zatresti mrežo Koprčanov po strelu z leve strani kazenskega prostora. Ostaja pri 0:0. 6. minuta: prva priložnost za Olimpijo, ki na Primorskem igra kar z devetimi slovenskimi nogometaši v prvi postavi. Đorđe Ivanović je zaposlil Enrika Ostrca, ki je streljal z razdalje, a zgrešil cilj. Začetek dvoboja v Kopru na prazni Bonifiki. Pred začetkom dvoboja v Kopru, prvem v letu 2021, je sledil še krajši pirotehnični vložek: S kakšno postavo bodo na današnji tekmi v Kopru odigrali kanarčki? Miran Srebrnič se je odločil za naslednjo enajsterico: Ob 18.30 se bosta na Bonifiki pomerila Koper in Olimpija. Zmaji se bodo predstavili s prenovljeno zasedbo. Novi trener Goran Stanković je v začetno enajsterico uvrstil kar tri zimske novince. Mihailo Perović in Nino Pungaršek bosta debitirala za Olimpijo, Antonio Delamea Mlinar pa bo zaigral prvič za Ljubljančane po štirih letih. Začetna enajsterica za prvo tekmo spomladanskega dela sezone. 🐉



Klop: Vidmar, Šme, Andrejašič, Zeljković, Kapun, Sešlar, Boakye, Kurež, Valenčič.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/XdkIKaJ5H6 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 10, 2021 Ob 18.30 se bosta za zaprtimi vrati Bonifike pomerila Koper in Olimpija. Zmaji prihajajo na Obalo s prevetreno in pomlajeno zasedbo, a so v domačem taboru prepričani, da so zeleno-beli zadržali kakovost iz jesenskega dela, kjer so zaostali le za Mariborom. Gostitelji bodo zaigrali brez kaznovanega Nikole Krajinovića, bi pa lahko krstni nastop zbral Moldavijec Mihail Caimacov, donedavni član Olimpije. Zaradi težav s kolenom je vprašljiv nastop Maksa Barišića, ki je bil v pripravljalnem obdobju v dobri formi. Ljubljančani se bodo spopadli z najboljšim strelcem (Nardin Mulahusejnović) in asistentom tekmovanja (Dare Vršič), pri Olimpiji pa bo krst kot trener članske ekipe zmajev v prvi ligi doživel Goran Stanković. Zmaji so občutno premešali igralski kader, kapetan Maxi Timi Elšnik pa ostaja optimist in odločno napoveduje, da pride v poštev le zmaga Olimpije. Če bi Mariborčanom spodletelo v Domžalah, bi lahko Ljubljančani danes točkovno tudi ujeli največjega rivala.

V Domžalah deževali zadetki, napake in preobrati

Jesenski prvak Maribor je v leto 2021 vstopil z remijem v Domžalam. Na gostovanju v mestu ob Kamniški Bistrici je po prvem polčasu dišalo po porazu, saj je Camoranesijeva četa zaostajala že z 1:3. Ažbeta Juga je najprej s pomočjo osmoljenca Roka Kronavetra premagal Zeni Husmani, nato je z bele točke zanesljivo zadel kapetan rumenih Senijad Ibričić, pred koncem prvega polčasa pa je lahkomiselno napako Luke Koblarja z devetim zadetkom v tej sezoni kaznoval Dario Kolobarić.

Dario Kolobarić se je z novim zadetkom povzpel na vrh najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije:

Pri Mariborčanih je v prvem delu zadel v polno Alexandru Cretu, ki je v nadaljevanju postal junak srečanja, saj je 20 minut pred koncem po veliki napaki vratarja Domžal Grege Sorčana izenačil na 3:3. Le nekaj minut pred tem je domžalsko mrežo na srečanju, ki je potekalo ob hudem nalivu, zatresel Rudi Požeg Vancaš.

Drugi zadetek Alexandruja Cretuja po hudi napaki Grege Sorčana:

Poročilo in priložnosti s tekme v Domžalah:

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Vid Ponikvar:

Žinko v vratnico, nato je Bravo reševal Vekić

V uvodnem dejanju 20. kroga ljubitelji nogometa niso prišli na svoj račun. Bravo in Gorica sta se v dvoboju, ki sta ga zaznamovala močno deževje in razmočeno igrišče, razšla brez zadetkov (0:0). Pri Ljubljančanih, ki so v soboto po zaslugi treh zadetkov Milana Tučića ugnali Tabor (3:1), je bil tokrat najbližje zadetku Luka Žinko, a je v 62. minuti zadel okvir vrat.

Priložnost Nejca Mevlje in izjemno posredovanje Igorja Vekića:

Gostje so v prvem polčasu dvakrat zapretili prek Etiena Velikonje, v 78. minuti pa je zadišalo po vodstvu Primorcev, ko je bil v skoku najvišji Nejc Mevlja, sprožil z glavo proti vratom, nato pa se je z obrambo dvoboja izkazal mladi slovenski reprezentant Igor Vekić. V dresu zadnjeuvrščene Gorice so debitirali Edin Šehić, Til Mavretič in mladi up Maribora Žan Vipotnik. Bravo je ostal nepremagan že osmič zapored, na lestvici pa se povzpel v zgornjo polovico.

Poročilo in priložnosti s tekme v Ljubljani:

Fotogalerija tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Trenerski krst Čeha v 1. SNL

Oskar Drobne čaka na prvo zmago na klopi Aluminija. Foto: Vid Ponikvar V četrtek se bo prvoligaški spored začel s štajerskim obračunom v Kidričevem, na katerem bo v 1. SNL debitiral Jiri Jarošik. Nekdanji češki reprezentant je na vročem stolčku nasledil Dušana Kosića, ki je tako po zgodovinskem naslovu prvaka vodil Celjane le še pol sezone.

Aluminij je imel v pripravljalnem obdobju kar nekaj težav z okužbami Covid-19, tako da bo spomladanski uvod pričakal z oslabljeno zasedbo. Vseeno bi želel proti branilcem naslova nadaljevati pozitiven trend predstav, odkar vodi ''šumare'' Oskar Drobne. V taboru prvakov napovedujejo odkrit boj za tri točke, saj načrtujejo hiter dvig na lestvici. O tem, ali so optimistične napovedi gradili na realnih temeljih, bo več pokazal še izpit pri Aluminiju.

Mura favorit proti najslabšemu gostu

Tabor je v soboto izgubil v Ljubljani z 1:3, edini zadetek za Kraševce je dosegel Grk Christos Rovas. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zadnje dejanje 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v Fazaneriji, kjer bo Mura pričakala Tabor. Črno-beli so imeli nemalo težav z okužbami igralcev, sedem nogometašev, ki so ostali v hotelski karanteni v Turčiji vse do torka, se je pridružilo pozneje. Vseeno razpolaga Ante Šimundža s široko in dolgo klopjo, kar je dokazal že na generalki v Celju, kjer je premagal slovenske prvake s 3:1.

Sežančani se bodo v Prekmurje odpravili brez enega najbolj nevarnih igralcev, Portugalca Aldairja Djala. Novi trener Igor Božič skuša čimprej pozabiti na sobotni poraz proti Bravu, ko se je nad obrambo Tabora znesel Milan Tučić. Sežančani so v tej sezoni sila neuspešni na gostovanjih. V gosteh so osvojili le točko, zato bi uspeh nad favorizirano Muro v Sloveniji odjeknil kot prava senzacija.

Prva liga Telekom Slovenije, 20. krog: Sreda, 10. februar:

Bravo : Gorica 0:0



Domžale : Maribor 3:3 (3:1)

Husmani 14., Ibričić 23/11-m, Kolobarić 44.; Cretu 19., 70., Požeg Vancaš 67.



Koper : Olimpija 1:2 (0:1)

Palčič 50.; Elšnik 28., Perović 57. Četrtek, 11. februar:

15.00 Aluminij – Celje

17.00 Mura - Tabor