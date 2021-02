Maribor do preobrata po neverjetni napaki vratarja Domžal #video

Nogometaši Domžal in Maribora so se v 20. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 3:3 (3:1).

Domžale : Maribor 3:3 (3:1) Športni park, brez gledalcev, sodniki: Jug, Praprotnik, Bensa. Strelci: 1:0 Husmani (14.), 1:1 Cretu (19.), 2:1 Ibričić (23./11 m), 3:1 Kolobarić (44.), 3:2 Požeg Vancaš (67.), 3:3 Cretu (70.). Domžale: Sorčan, Žinič, Vuklišević, Karić Šoštarič, Sikošek, Husmani, Pišek (od 71. Käit), Svetlin (od 46. Martinović), Ibričić, Jakupović (od 82. Markuš), Kolobarić.

Maribor: Jug, Koblar (od 65. Repas), Peričić, Pihler, Kolmanič, Vrhovec, Cretu, Felipe Santos, Požeg Vancaš (od 89. Mešanović), Kronaveter (od 65. Mlakar), Matko. Rumeni kartoni: Žinič, Ibričić, Sikošek; Santos, Matko, Pihler, Kronaveter, Mešanović.

Rdeči kartoni: /.

V Domžalah sta se za prve spomladanske točke udarili domača ekipa in vodilno moštvo lige Maribor. Slednji je pogrešal kar nekaj nogometašev, kaznovan je bil Ilija Martinović, zaradi različnih vzrokov pa so bili odsotni tudi Gregor Bajde, Amir Dervišević, Martin Milec in Denis Klinar.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Vid Ponikvar:

Tudi pri Domžalah je bil seznam odsotnih dolg, manjkali so Matej Podlogar, Denis Adamov, Ivan Makovec, Tibor Gorenc Stankovič, Žiga Repas, Gaber Dobrovoljc in Slobodan Vuk. Kljub temu je bil pred tekmo vratar Greg Sorčan odločen: "Napadamo višjeuvrščena moštva in temu primerno mora vselej biti tudi razmišljanje - vedno na polno." V prvem polčasu je bil odnos pravi, saj so ga domači dobili s 3:1, v drugem pa so vijolični zasluženo prišli do točke, ki jih ohranja na vrhu lestvice.

Domžale vodile kar s 3:1 ...

Prvi polčas je ponudil kar precej razburjenja, v deževnem vremenu pa so padali tudi zadetki. Pri domačih je v deveti minuti prvi zagrozil Dario Kolobarić, ko je s strelom z glavo žogo poslal malo mimo vrat.

Pet minut pozneje so domači povedli, ko se je Zeni Husmani odločil za strel z več kot 20 metrov, žogo pa je na poti proti vratom v lastno mrežo z glavo preusmeril Rok Kronaveter. Mariborčani so hitro izenačili, za 1:1 je v 19. minuti zadel Alexandru Cretu s strelom z roba kazenskega prostora. Slednji je s podobnega položaja poskusil tudi v 32. minuti, a je bil Grega Sorčan na mestu.

Končni rezultat prvega polčasa je po veliki napaki Luke Koblarja postavil Dario Kolobarić:

Takrat pa so Domžalčani že vodili z 2:1. Potem ko je v 23. minuti Žan Kolmanič v kazenskem prostoru nepravilno ustavil Andraža Žiniča, je z bele pike zadel Senijad Ibričić. V 34. minuti je s strelom z roba kazenskega prostora poskusil še Tamar Svetlin, a njegov poskus ni bil posebej nevaren.

Je pa v 43. minuti Svetlin sam stekel proti Ažbetu Jugu. Ta je spodkopano žogo nekoliko ustavil, a potem je nespretno žogo izbil Luka Koblar, saj je zadel Kolobarića, od katerega se je žoga iz bližine skotalila v mrežo. Za Kolobarića je bil to deveti gol sezone, s katerim se je na vrhu lestvice strelcev pridružil Koprčanu Nardinu Mulahusejnoviću.

... nato pa preobrat gostov

V 49. minuti je od daleč zgrešil Blaž Vrhovec, na drugi strani pa je Ibričić v 64. minuti nevarno meril, a se je izkazal Jug. Tri minute zatem pa so v tem delu odločnejši Štajerci zmanjšali zaostanek, ko je z glavo iz bližine zadel Rudi Požeg Vancaš po Kolmaničevi podaji z leve strani.

Drugi zadetek Alexandruja Cretuja po hudi napaki Grege Sorčana:

V 70. minuti so Mariborčani izničili prednost, ko je po prostem strelu z glavo iz bližine streljal Cretu, žoga pa je Sorčanu iz rok spolzela v mrežo. Husmani je na drugi strani v 80. minuti le za malo zgrešil cilj z roba kazenskega prostora, kljub pritisku Maribora ob koncu pa se izid ni več spremenil.

Domžale bodo v 21. krogu v nedeljo gostovale v Celju, Maribor pa bo v soboto gostil Bravo.

Dogajanje v Domžalah v živo: