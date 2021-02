Besede trenerja Olimpije, po katerih Maribor nemirno spi #video

Nogometaši Olimpije so največji dobitniki uvodnega (nepopolnega) spomladanskega kroga. Čeprav so se porajali dvomi, kako se bo proti vedno motiviranemu tekmecu na Bonifiki predstavila prevetrena zasedba z novim trenerjem, so zmaji opravili izpit z odliko. "Verjamem, da bomo vsako tekmo boljši," napoveduje strateg Goran Stanković. Če se bo njegova napoved uresničila, bi lahko imel Maribor težave z ubranitvijo vodilnega položaja.

Ljubljanska zasedba se je v uvodnem spomladanskem nastopu v Kopru predstavila s prenovljeno ekipo, v kateri so kraljevali slovenski igralci. To je bil v zadnjih sezonah pri zeleno-belih manj pogost pojav, zato je še toliko bolj navdušil tiste navijače Olimpije, ki so vodstvu zmajev očitali preveliko novačenje tujcev, zlasti hrvaških legionarjev. Zmaji so se po zmagi nad kanarčki povsem približali vodilnemu Mariboru (-1) in napovedali še zelo zanimivo nogometno pomlad na Slovenskem.

Stanković: Nismo blesteli

Goran Stanković je prepričan, da bo Olimpija iz tekme v tekmo napredovala. Foto: Planet TV Kaj bo šele, ko Goran Stanković še bolj uigra ekipo in jim vcepi mehanizme, za katere potrebuje malce več časa? Mladi ljubljanski strateg se po sladki zmagi v Kopru ni predajal evforiji, ampak skušal dopovedati javnosti, kako lahko Olimpija pod njegovim vodstvom pokaže na igrišču še bistveno več. "Važno je, da smo zmagali. Igra? Resnično nismo blesteli. Sem pa vesel, da smo zmagali, saj je Olimpija na vsaki tekmi izpostavljena pritisku, da mora zmagati. Zaradi te zmage in energije bomo lažje delali v bodoče. Stvari se lahko nadgradijo," je prepričan, da lahko zmaji v nadaljevanju sezone pokažejo še boljše predstave.

Največ napredka vidi na področjih agresivnega napadanja tekmeca, odvzemanja žoge na polovici tekmeca in kompaktnosti, ki iz tega sledi. "To bomo odpravili in s tekmami napredovali," napoveduje prvi strateg Olimpije, ki si bo tako trenerski krst v prvi SNL na vročem stolčku ljubljanskega kluba zapomnil po sladki zmagi.

Trenutek, ki je odločil srečanje

Koper je na tekmi le dvakrat streljal v okvir vrat Žige Freliha. Boljši tekmec je bil le uvodnih deset minut drugega dela, ko je tudi izenačil na 1:1. A veselje gostiteljev ni trajalo dolgo … "Drugi gol smo prejeli v najslabšem možnem trenutku. Takrat, ko smo imeli žogo pod nadzorom, ko smo si ustvarjali več priložnosti in dobro stali na igrišču. Takrat je prišel trenutek, ki ti ustavi vse," je Matej Palčič, strelec zadetka za Koper, izpostavil dogodek v 57. minuti, ko je Olimpija izigrala obrambo kanarčkov, Črnogorec Mihailo Perović pa po asistenci povratnika Nika Kapuna dosegel krstni zadetek za zmaje. Veselil se je že na prvem nastopu za Olimpijo.

Zmagoviti zadetek Olimpije, ki ga je dosegel debitant Mihailo Perović:

Prvič je za zmaje zaigral tudi "aktualni prvak" Nino Pungaršek in pustil dober vtis, po štirih letih pa je obrambi Olimpije spet poveljeval nekdanji kapetan Antonio Delamea Mlinar.

Zdaj nosi kapetanski trak pri Olimpiji Timi Max Elšnik, ki je v leto 2021, od katerega pričakuje ogromno, saj bo tudi kapetan slovenske mlade reprezentance na domačem Euru do 21 let, krenil imenitno. Dosegel je zadetek za 1:0 in Olimpiji tlakoval pot do zmage, s katero je napovedala kandidaturo za državni naslov. Za cilj, od katerega so Koprčani vedno bolj oddaljeni, saj za Mariborom zaostajajo že devet točk. "Zmanjkalo je malo konkretnosti in sreče, moramo biti boljši," priznava Miran Srebrnič.

Elšnik se lahko zanese na soigralce

V taboru zmajev so po dvoboju izpostavili borbenost in srčnost, pa tudi voljni moment, ki je bil na najvišji ravni. "Pri Olimpiji je že neka stalnica, da se menjava kader. Fantje so dali vse od sebe. Imeli so določene težave s krči in ostalimi stvarmi, saj že kar nekaj časa niso igrali, a so bili izjemno pomembni za to zmago. Na njih se lahko zanesemo," sporoča kapetan Elšnik.

Mura se je v četrtek v Fazaneriji razšla s Taborom brez zadetkov, tako da je zaostanek za Olimpijo povišala na štiri točke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zdaj ga čaka nov zahteven izziv. Olimpija bo v nedeljo v derbiju 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije gostila tretjeuvrščeno Muro, do takrat pa bi lahko vodstvo zmajev poskrbelo še za dodatne okrepitve, saj je v igri za prihod v Stožice kar nekaj že uveljavljenih tujih imen.