Prevetrena Olimpija se je izkazala, sanjski derbi Stankovića #video

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je pred nadaljevanjem sezone izpostavil jasen cilj. "V poštev pride samo zmaga. Vsi vemo, kaj pomeni prva tekma za nadaljevanje prvenstva," je dejal pred obračunom v Kopru.

Prav on je poskrbel za vodstvo Ljubljančanov na Bonifiki v prvem polčasu in tako dal velik delež h končnemu uspehu na Bonifiki proti ekipi, ki je na prvih dveh medsebojnih tekmah sezone Olimpijo enkrat premagala, enkrat pa z njo remizirala.

Koper, tokrat brez pomoči kaznovanega Nikole Krajinovića, je doživel šesti poraz in ostaja četrti, Olimpija pa je pod vodstvom novega trenerja Gorana Stankovića vpisala enajsto zmago in le za točko zaostaja za vodilnim Mariborom.

Ljubljančani so bili v prvem delu nekoliko podjetnejši tekmec, sprva je dvakrat malce nenatančno poskusil Đorđe Ivanović, v 29. minuti pa je za vodstvo Olimpije zadel Timi Max Elšnik, potem ko je sprožil nizek strel z roba kazenskega prostora. Elšnik je poskusil še malce pozneje z glavo, a je bil strel preslab za novo spremembo izida, tako kot tudi že pred tem en Enrika Ostrca ter en z glavo Andresa Vombergarja.

Zadetek Timija Maxa Elšnika:

Takoj po začetku polčasa so prišli Koprčani, pri katerih sta ob polčasu vstopila Maks Barišić in še do nedavnega igralec Olimpije Mihail Caimacov, do strela v kazenskem prostoru, a je Ivica Guberac žogo poslal precej čez gol. Zato pa je bil v 50. minuti natančnejši Matej Palčič, ki je izenačil z diagonalnim strelom z desne strani.

Olimpija je v 53. minuti na igrišče poslala Nika Kapuna namesto Ostrca, ki je igro zapustil zaradi poškodbe, a novinec v ekipi Mihailo Perović je bil v 57. minuti tisti, ki je poskrbel za novo ljubljansko vodstvo, ko je neoviran prišel do strela v kazenskem prostoru domačih.

Zadetek Mihaila Perovića:

V 72. minuti je bil nenatančen Matic Fink, deset minut pozneje še Ivanović, to pa sta bili ob poskusu Nina Pungarška tudi zadnji priložnosti Olimpije, medtem ko je že v sodniškem dodatku Claudio Spinelli pred golom nespretno reagiral po podaji z desne in tako zapravil zadnjo koprsko.

Koper bo v 21. krogu v soboto gostoval v Novi Gorici, Olimpija pa bo v nedeljo gostila Muro.

Konec srečanja v Kopru. Olimpija je zadržala prednost na Obali in se po štirih letih znova razveselila zmage na Bonifiki. Zmaji so se vodilnemu Mariboru približali na točko zaostanka, Goran Stanković je trenerski krst pri članski ekipi Olimpije opravil z odliko. Premoč Olimpije dokazuje tudi razmerje v strelih na gol (18:7), od tega 5:2 pri strelih v okvir vrat.

Gooooool! 1:2! 56. minuta. Olimpija je hitro odgovorila na izenačenje Kopra. Pletla je mrežo okrog koprskih vrat, nato pa se je Mihailu Peroviću, črnogorskemu debitantu v dresu Olimpije, ponudila izjemna priložnost. Znašel se je sam, neoviran, v kazenskem prostoru in z natančnim strelom po tleh zatresel mrežo Kopra. Zmaji so še drugič danes povedli, novi napadalec Olimpije pa je prvi nastop za zeleno-bele zaznamoval s strelskim prvencem.

Zadetek Mihaila Perovića:

Gooooool! 1:1! 50. minuta. Koprčani so izenačili. Boljšo igro v drugem polčasu so hitro kronali, Žigo Freliha je premagal Matej Palčič. Kanarčki so v drugem delu bistveno bolj nevarni za vrata zmajev, obeta se še zelo zanimivo nadaljevanje srečanja. Podajo je prispeval kapetan Ivica Guberac, Palčič pa je premagal vratarja Olimpije z natančnim diagonalnim strelom.

Zadetek Mateja Palčiča:

47. minuta: priložnost za Olimpijo, Andres Vombergar je streljal z glavo in za las zgrešil vrata, Olimpiji pa priboril strel s kota. Podajo je prispeval Matic Fink.

Priložnost Andresa Vombergarja:

Začetek drugega polčasa. Koprčani so se odločili za dve menjavi. V igro sta vstopila Maks Barišić in Mihail Caimacov, jeseni še nogometaš Olimpije, ki je tako debitiral za Koper.

Konec prvega polčasa. Olimpija je bila nevarnejša, razmerje strelov na gol je 10:1, od tega 3:0 v okvir vrat. Lahko Koprčani, ki so bili večji del srečanja nenevarni, vrnejo udarec v drugem delu?

43. minuta: Koper je tik pred koncem prvega polčasa streljal prvič proti vratom Olimpijo. Napako Matica Finka bi skoraj izkoristil Nardin Mulahusejnović, ki je prestregel njegovo podajo, namenjeno vratarju Žigi Frelihu. Najboljši strelec Kopra ni dobro udaril žogo, ki je tako zgrešila cilj, po vodi pa je splavala edina priložnost Kopra za zadetek v prvem delu.

Gooooool! 0:1! 29. minuta. Olimpija je boljšo igro na Bonifiki kronala z zadetkom. Kapetan Timi Max Elšnik je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora po tleh v levi spodnji kot premagal Ivana Vargića. Hrvaški vratar je bil prekratek, Olimpija zasluženo vodi v Kopru.

Zadetek Timija Maxa Elšnika:

25. minuta: Koprčani še vedno niso usmerili strela proti vratom Olimpije. Zmaji, pri katerih je v 3. minuti prejel rumeni karton novinec Nino Pungaršek, so proti vratom Ivana Vargića streljali že petkrat, od tega enkrat v okvir vrat.

12. minuta: Olimpija je nevarnejša, Srb Đorđe Ivanović je v eni minuti dvakrat zatresel zunanjo mrežo Kopra, obakrat je skušal zatresti mrežo Koprčanov po strelu z leve strani kazenskega prostora. Ostaja pri 0:0.

6. minuta: prva priložnost za Olimpijo, ki na Primorskem igra kar z devetimi slovenskimi nogometaši v prvi postavi. Đorđe Ivanović je zaposlil Enrika Ostrca, ki je streljal z razdalje, a zgrešil cilj.

Začetek dvoboja v Kopru na prazni Bonifiki.

Pred začetkom dvoboja v Kopru, prvem v letu 2021, je sledil še krajši pirotehnični vložek:

S kakšno postavo bodo na današnji tekmi v Kopru odigrali kanarčki? Miran Srebrnič se je odločil za naslednjo enajsterico:

Ob 18.30 se bosta na Bonifiki pomerila Koper in Olimpija. Zmaji se bodo predstavili s prenovljeno zasedbo. Novi trener Goran Stanković je v začetno enajsterico uvrstil kar tri zimske novince. Mihailo Perović in Nino Pungaršek bosta debitirala za Olimpijo, Antonio Delamea Mlinar pa bo zaigral prvič za Ljubljančane po štirih letih.

Začetna enajsterica za prvo tekmo spomladanskega dela sezone. 🐉



Klop: Vidmar, Šme, Andrejašič, Zeljković, Kapun, Sešlar, Boakye, Kurež, Valenčič.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/XdkIKaJ5H6 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 10, 2021

Ob 18.30 se bosta za zaprtimi vrati Bonifike pomerila Koper in Olimpija. Zmaji prihajajo na Obalo s prevetreno in pomlajeno zasedbo, a so v domačem taboru prepričani, da so zeleno-beli zadržali kakovost iz jesenskega dela, kjer so zaostali le za Mariborom. Gostitelji bodo zaigrali brez kaznovanega Nikole Krajinovića, bi pa lahko krstni nastop zbral Moldavijec Mihail Caimacov, donedavni član Olimpije. Zaradi težav s kolenom je vprašljiv nastop Maksa Barišića, ki je bil v pripravljalnem obdobju v dobri formi.

Ljubljančani se bodo spopadli z najboljšim strelcem (Nardin Mulahusejnović) in asistentom tekmovanja (Dare Vršič), pri Olimpiji pa bo krst kot trener članske ekipe zmajev v prvi ligi doživel Goran Stanković. Zmaji so občutno premešali igralski kader, kapetan Maxi Timi Elšnik pa ostaja optimist in odločno napoveduje, da pride v poštev le zmaga Olimpije. Če bi Mariborčanom spodletelo v Domžalah, bi lahko Ljubljančani danes točkovno tudi ujeli največjega rivala.