Vratar Brava paral živce vrtnicam #video

Nogometaši Brava in Gorice so se v 20. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.

Bravo : Gorica 0:0 Stadion Žak, brez gledalcev, sodniki: Borošak, Vukan, Smej.

Strelci: /. Bravo: Vekić, Klemenčič, Drkušić, Brekalo, Španring, Žinko, Krim, Ogrinec, Tučić, Maružin (od 87. Kancilija), Kidrič (od 46. Križan).

Gorica: Marjanović, M. Kavčič, Mevlja, T. Kavčič, Širok, Grudina, Mavretič, Cvijanović (od 90. Tomiček), Begić, Šehić (od 88. Hodžić), Velikonja (od 72. Vipotnik). Rumeni kartoni: Kidrič, Žinko; Cvijanović.

Rdeči karton: /.

Bravo in Gorica sta v deževni Šiški odprla 20. krog. Igrišče na Žaku je bilo precej razmočeno, na zelenici je bilo precej vode, tako da so bile razmere na meji regularnosti. Domači, ki so bili pred tem v nizu sedmih tekem neporaženosti, so se Primorcem zoperstavili brez kaznovanih Mustafe Nukića, Martina Kramariča in Almina Kurtovića, Gorica, ki nujno potrebuje točke na vsaki preostali tekmi, pa ni mogla računati na Mathiasa Oyewusija.

Fotogalerija tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Na tekmi brez veliko priložnosti, čeprav so bili oboji blizu zadetka, so domači nadaljevali niz brez poraza, Gorica pa je osvojila enajsto točko, a ostaja na dnu lestvice.

Priložnost Etiena Velikonje:

Ekipi v prvem polčasu tudi zavoljo težkih razmer nista pokazali veliko, pri domačih je bil v deseti minuti še najnevarnejši Loren Maružin, ki je prišel pred Darka Marjanovića, a mu je ta žogo odvzel. Na drugi strani je dvakrat poskusil Etien Velikonja, v 25. je njegov strel po tleh z 12 metrov obranil Igor Vekić, v 43. minuti pa je goriški napadalec žogo poslal čez gol.

Takoj na začetku drugega polčasa je Sandi Ogrinec pri domačih poskusil z roba kazenskega prostora, toda žogo slabo zadel, ta pa je potem pred vrati presenetila tudi s tremi goli junaka sobotne zmage proti Taboru Milana Tučića, saj se je ustavila v luži in mu preprečila strel iz bližine.

Vratnica Luke Žinka:

V 62. minuti so bili domači, ki so bili boljši v tem delu igre, spet blizu vodstva, ko je Luka Žinko z ne preveč močnim strelom po tleh zadel vratnico. V 79. minuti pa so imeli novo priložnost tudi Novogoričani, ko je Nejc Mevlja po kotu sprožil z glavo, izkazal pa se je Vekić. To je bila tudi zadnja nevarnejša akcija tekme.

Priložnost Nejca Mevlje:

Bravo bo v 21. krogu v soboto gostoval v Mariboru, Gorica pa bo gostila Koper.

Dogajanje v Ljubljani v živo: