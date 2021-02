Mura izgubila dve točki, Tabor eno osvojil

Mura je imela v pripravljalnem obdobju veliko težav z okužbami z novim koronavirusom, kar sedmerica je zaradi tega ostala dlje v Turčiji, obenem pa sta bila poškodovana še Marko Brkić in Luka Marič. Domača zasedba je proti Taboru, ki je uvodno tekmo pomladi izgubil v Ljubljani proti Bravu, tokrat dobila točko. Sežanci, ki so bili brez kaznovanega Djala Aldairja, pa so vpisali šele drugo točko na gostovanjih v sezoni. Sobočani ostajajo tretji na lestvici, Kraševci pa sedmi.

Mura je v prvem polčasu prevladovala, si priigrala nekaj priložnosti, a začetnega izida ji ni uspelo spremeniti. V 21. minuti je Luka Bobičanec prišel do strela v kazenskem prostoru, a precej zgrešil cilj, sedem minut pozneje je novinec v Murini vrsti Mihael Klepač prav tako poskusil v kazenskem prostoru, a je Jan Koprivec žogo brez težav ukrotil.

V 35. pa je najnevarnejši poskus polčasa tudi sprožil Klepač, ko je z desne strani močno streljal, toda vratar tabora je bil pozoren in je dobro reagiral. Le nekaj trenutkov pred tem je na drugi strani za edini pravi strel gostov poskrbel Hristos Rovas, Matko Obradović pa je bil na mestu.

Klepač je imel novo lepo priložnost v 47. minuti, ko je bil sam pred Koprivcem, a z roba kazenskega prostora žogo poslal čez gol. V 57. minuti je s prostega strel od daleč poskusil Bobičanec, vendar je bil Koprivec spet na mestu, odbite žoge pa na zamrznjenem delu igrišča pred vrati Tabora ni uspelo ukrotiti Amadeju Maroši.

Sežanci so pozneje nevtralizirali domače, a v 78. minuti je Matic Maruško prišel do strela z glavo, toda Koprivec je bil pozoren. To pa je bila tudi zadnja nevarnejša akcija tekme.

Mura bo v 21. krogu v nedeljo gostovala v Ljubljani pri Olimpiji, Tabor pa bo gostil Aluminij.

Mura : Aluminij 0:0

Stadion Fazanerija, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Kordež, Benc.



Mura: Obradović, Pucko, Gorenc, Maruško, Kous (od 76. Karničnik), Antolin (od 76. Kouter), Horvat, Bobičanec, Klepač (od 86. T. Cipot), Filipović (od 82. Žižek), Maroša.

CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Azinović, Nemanič, Doukoure Grobry (od 63. Makoumbou), Krivičić, Mihaljević (od 63. Salkić), Kouao, Sever (od 72. Tolić), Rovas (od 90. Stare), Stančič (od 72. Stanković).* Rumeni kartoni: Doukoure Grobry, Ristić, Makoumbou.

KONEC TEKME! Gola v Fazaneriji nismo dočakali. Mura je tako doma izgubila pomembni točki, Tabor pa je eno osvojil, bi lahko ob koncu zapisali. Sežančani so prišli šele do druge gostujoče točke v tej sezoni.



81. minuta: priložnost za Muro. Matic Maruško je prišel do strela z glavo z nekaj metrov, a ni bil natančen, pa tudi strel je bil šibak. Meril je po sredini vrat, Jan Koprivec je brez težav ujel žogo.



66. minuta: priložnost za Tabor. S petih metrov je do strela z glavo pred golom Mure prišel hrvaški branilec Aluminija Antonio Azinović, ki pa ni bil dovolj natančen. Žoga je zletela mimo gola.



48. minuta: Mura je imela novo priložnost, spet je bil v akciji Mihael Klepač, ki je imel stoodstotno priložnost, a jo spet zapravil. Meril je mimo gola.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V Fazaneriji se je začel drugi del tekme. V prvem gola nismo dočakali, ga bomo v drugih 45 in še nekaj minutah?



POLČAS: po nezanimivem prvem delu tekme se je dogajanje v zadnjem delu prvega polčasa v Fazaneriji malce razživelo, toda gola še vedno nismo dočakali. Ekipi gresta na polčas z izidom 0:0.



36. minuta: tekma se je očitno razživela. Zdaj je bilo razburljivo na drugi strani. Do strela z desne strani je v kazenskem prostoru pri Muri prišel Mihael Klepač. Streljal je zelo močno, z obrambo pa se je izkazal vratar Tabora Jan Koprivec.



35. minuta: zdaj pa velika priložnost za goste. Pred vrata Mure je prišel grški napadalec Tabora Christos Rovas, ki se je znašel iz oči v oči z Matkom Obradovićem, a tudi on ni streljal najbolje. Hrvaški vratar Prekmurcev ni imel težav.



27. minuta: zdaj pa je do strela iz ugodnega položaja prišel novinec v vrstah Mure Mihael Klepač, a se ni izkazal. Vratar Tabora Jan Koprivec ni imel veliko dela.



15. minuta: za nami je uvodni del tekme, na igrišču v Fazaneriji pa se za zdaj ni zgodilo nič zanimivega.



ZAČETEK TEKME! S sredine igrišča so začeli nogometaši Mure. Mura, ki je v času zimskega premora doživela zelo malo sprememb in se še okrepila, je pa imela zato veliko težav z okužbami z novim koronavirusom, je trenutno na tretjem mestu in se želi z zmago približati Mariboru in Olimpiji na vrhu lestvice. Tabor, ki je dobil novega trenerja, debitanta v prvi ligi Igor Božič, je trenutno na sedmem mestu. Sežančani so bili med tednom v prvenstvu že aktivni in v zaostali tekmi izgubili v Ljubljani proti Bravu.