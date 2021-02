V živo: Olimpiji se smeji v Kopru, neverjetna napaka vratarja Domžal za preobrat Maribora #video

Jesenski prvak Maribor je v uvodnem krogu spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije v atraktivnem srečanju remiziral v deževnih Domžalah (3:3). Na Bonifiki se pravkar merita Koper in Olimpija, ki bi se lahko vodilnemu Mariboru z zmago približala na točko zaostanka. V uvodnem srečanju 20. kroga sta se Bravo in Gorica razšla brez zadetkov. V četrtek se bodo prvoligaške točke delile v Kidričevem in Murski Soboti.

Koper : Olimpija 0:1 (-:-), Domžale : Maribor 3:3 (3:1)

Gooooool! 0:1! 29. minuta. Olimpija je boljšo igro na Bonifiki kronala z zadetkom. Kapetan Timi Max Elšnik je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora po tleh v levi spodnji kot premagal Ivana Vargića. Hrvaški vratar je bil prekratek, Olimpija zasluženo vodi v Kopru. 25. minuta: Koprčani še vedno niso usmerili strela proti vratom Olimpije. Zmaji, pri katerih je v 3. minuti prejel rumeni karton novinec Nino Pungaršek, so proti vratom Ivana Vargića streljali že petkrat, od tega enkrat v okvir vrat. 12. minuta: Olimpija je nevarnejša, Srb Đorđe Ivanović je v eni minuti dvakrat zatresel zunanjo mrežo Kopra, obakrat je skušal zatresti mrežo Koprčanov po strelu z leve strani kazenskega prostora. Ostaja pri 0:0. 6. minuta: prva priložnost za Olimpijo, ki na Primorskem igra kar z devetimi slovenskimi nogometaši v prvi postavi. Đorđe Ivanović je zaposlil Enrika Ostrca, ki je streljal z razdalje, a zgrešil cilj. Začetek dvoboja v Kopru na prazni Bonifiki. Pred začetkom dvoboja v Kopru, prvem v letu 2021, je sledil še krajši pirotehnični vložek: S kakšno postavo bodo na današnji tekmi v Kopru odigrali kanarčki? Miran Srebrnič se je odločil za naslednjo enajsterico: Konec napetega srečanja v Domžalah, ki je postregel z dvema različnima polčasoma. V prvem so bili boljši Domžalčani (3:1), v drugem pa so gostje iz Štajerske poskrbeli za izenačenje (3:3). Skupno razmerje v strelih je bilo 14:12 v korist Maribora, v strelih, ki so šli v okvir vrat, pa so bili s 7:6 uspešnejši Domžalčani. 80. minuta: Domžalčani so bili blizu četrtemu zadetku. Na robu kazenskega prostora je do strela prišel Zeni Husmani, ki pa ni bil dovolj natančen, saj je žoga švignila mimo vratnice. Ostaja 3:3, v Domžalah bo v zadnjih minutah še kako zanimivo. 75. minuta: Andraž Žinič je nameraval z desne strani poslati predložek v kazenski prostor Maribora, a je to storil tako, da je neposredno ogrozil vrata gostov. Žoga je na srečo gostov za malo zgrešila cilj. Goooooooool! 3:3! 70. minuta. Kakšen preobrat v Domžalah! Maribor je po dvojni menjavi, v igro sta vstopila Jan Mlakar in Jan Repas, igro pa zapustila Rok Kronaveter in Luka Koblar, hitro izenačil na 3:3. Po veliki napaki vratarja Grege Sorčana, ki mu je žoga po ne preveč nevarnem strelu Alexandruja Cretuja iz rok spolzela v gol, so vijolice izenačile na 3:3! Se bo ponovil scenarij iz tekme jesenskega dela v Ljudskem vrtu, kjer je Domžalčanom prav tako kazalo imenitno, a so nato izgubili s 3:4? Romun je dosegel že drugi zadetek na tekmi, novo podajo pa je vknjižil Žan Kolmanič. Ob 18.45 se bosta na Bonifiki pomerila Koper in Olimpija. Zmaji se bodo predstavili s prenovljeno zasedbo. Novi trener Goran Stanković je v začetno enajsterico uvrstil kar tri zimske novince. Mihailo Perović in Nino Pungaršek bosta debitirala za Olimpijo, Antonio Delamea Mlinar pa bo zaigral prvič za Ljubljančane po štirih letih. Začetna enajsterica za prvo tekmo spomladanskega dela sezone. 🐉



Klop: Vidmar, Šme, Andrejašič, Zeljković, Kapun, Sešlar, Boakye, Kurež, Valenčič.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/XdkIKaJ5H6 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 10, 2021 Goooooool! 3:2! 66. minuta. Maribor je nevarnejšo predstavo v drugem polčasu kronal z zadetkom, s katerim je znižala zaostanek. V polno je po strelu z glavo z neposredne bližine zadel Rudi Požeg Vancaš. Belokranjec je tako zatresel mrežo nekdanjega kluba. Podajo je prispeval Žan Kolmanič. Zadetek Rudija Požega Vancaša: 64. minuta: imenitna akcija Senijada Ibričića, ki je lepo prodrl v kazenski prostor Maribora in nevarno udaril proti vratom. Ažbe Jug je z izjemnim posredovanjem preprečil povišanje vodstva Domžal, ostaja 3:1. Priložnost Senijada Ibričića: 49. minuta: Maribor je v začetnih minutah drugega polčasa večkrat ogrozil domžalska vrata, a ostaja pri vodstvu domačih s 3:1. Blaž Vrhovec je streljal s 25 metrov, a je žoga švignila mimo vrat. Začetek drugega polčasa. Pri Domžalah je namesto Tamarja Svetlina, ki je staknil lažjo poškodbo, v igro vstopil Hrvat Marko Martinović. Konec razburljivega prvega polčasa, po katerem kaže v deževnem vremenu veliko bolje Domžalam. Rumena družina vodi s 3:1. Gostitelji so bili boljši v skupnem številu zadetkov na gol (8:4), od tega 5:3 v okvir vrat. Domžalčani so bili boljši tudi v kotih (7:1), sodnik Matej Jug pa je pokazal kar šest rumenih kartonov, po tri na vsaki strani. Kot zadnja sta ga prejela Gregor Sikošek in Aleks Pihler. Gooooool! 3:1! 44. minuta. Domžale so povišale prednost. Tamar Svetlin je izkoristil napako mariborske obrambe, se podal proti vratom gostov, a je nato vratar Ažbe Jug s konicami prstov zaustavil njegov strel. V nadaljevanju akcije je do žoge prišel Luka Koblar, a jo pred mariborskimi vrati izbil skrajno neposrečeno. Zadel je Daria Kolobarića, najboljšega strelca Domžal, od katerega se je žoga odbila v gol. Mladi napadalec iz Idrije je dosegel že 9. zadetek in se prebil na vrh najboljših strelcev tekmovanja. Zadetek Daria Kolobarića: 32. minuta: priložnost za hitro izenačenje Maribora, a se je izkazal Grega Sorčan. Znova je nevarno streljal z razdalje Alexandru Cretu, a se tokrat vratar Domžal ni pustil premagati. Ostaja 2:1 za domače. 29. minuta: sodnik Matej Jug je pokazal že štiri rumene kartone. Prejeli so jih Andraž Žinič, Senijad Ibričić (oba Domžale), Felipe Santos in Aljoša Matko (oba Maribor). Gooooooool! 2:1! 23. minuta. Domžale spet vodijo! Nore minute v Športnem parku, kjer je Žan Kolmanič nepravilno oviral Andraža Žuniča, sodnik Matej Jug pa je takoj pokazal na belo točko. Kazenski udarec je zanesljivo v novo vodstvo gostiteljev pretopil kapetan Senijad Ibričić. To je bil njegov tretji zadetek v tej sezoni. Jesenski prvak ponovno zaostaja. Zadetek Senijada Ibričića: Goooooool! 1:1! 19. minuta. Veselje gostiteljev ni trajalo dolgo. Neodločnost obrambe rumenim po neposrečeni podaji Grege Sorčana je z izjemnim udarcem z razdalje kaznoval Alexandru Cretu. Romun je dosegel prvi zadetek v tej sezoni, Maribor je hitro izenačil, podajo pa je prispeval Felipe Santos. Zadetek Alexandruja Cretuja: Gooooool! 1:0! 14. minuta. Domžale so prešle v vodstvo! Kapetan rumenih Senijad Ibričić je podal Zeniju Husmaniju, Makedonec pa se je odložil za strel z razdalje. Žogi je na poti do mariborskih vrat spremenil smer Rok Kronaveter in jo zagodel lastnemu vratarju Ažbeju Jugu, ki je bil nato nemočen. Domžalčani so povedli z 1:0, Maribor pa se je hitro znašel v težavah. Zadetek Zenija Husmanija, pri katerem je imel prste vmes Rok Kronaveter: 9. minuta: zdaj je bilo nevarno pred vrati gostov. Andraž Žinič je poslal z desne strani uporaben predložek v kazenski prostor, kjer je bil najvišji Dario Kolobarić, a je nato žoga po njegovem nenatančnem strelu z glavo zgrešila cilj. Ostaja 0:0. 3. minuta: prvi strel na srečanju. Z roba kazenskega prostora se je za strel odločil Rudi Požeg Vancaš, a je bil nenatančen. Vratar Domžal Grega Sorčan je tako ostal brez dela Začetek tekme druge tekme 20. kroga med Domžalami in Mariborom, ki poteka v močnem deževju. Glavni sodnik je Matej Jug iz Tolmina. Trener Maribora Mauro Camoranesi je v udarno postavo uvrstil naslednjih 11 igralcev: Vijol’čnih 11 za otvoritev spomladanskega dela:@NKDomzale - @nkmaribor. Začenjamo ob 16.45.



Klop: Handanović, Uskoković, Obreht, Guerrico, Repas, Kotnik, Mlakar, Mešanović, Tavares.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #PLTS pic.twitter.com/tsCrbQVrh8 — NK Maribor (@nkmaribor) February 10, 2021 Gostitelji bodo jesenske prvake pričakali z naslednjo začetno enajsterico, ki ji je prižgal luč trener Dejan Djuranović. Zaradi zdravstvenih razlogov je odpadel Slobodan Vuk. Gremo, Domžale!



📝 https://t.co/gLSqiFkIiR#Plts #DOMMB pic.twitter.com/OsyxOGafIG — NK Domžale (@NKDomzale) February 10, 2021 Jesenski prvak Maribor je kljub zapletom zaradi okužb z novim koronavirusom zadovoljen s pripravami. Samozavest mu je dvignila še visoka zmaga nad Nafto v generalki za gostovanje v Domžalah, kjer jih ob 16.45 čaka vse prej kot enostavno delo, saj so rumeni blesteli v pripravljalnem obdobju. Izbranci Dejana Djuranovića so na šestih prijateljskih tekmah dosegli kar 20 zadetkov. Najboljši strelec Dario Kolobarić je že vroč, podobno velja za Slobodana Vuka. Danes bosta zaradi kazni v napadu pogrešala Mateja Podlogarja. Pri vijolicah bo manjkal kaznovani branilec Ilija Martinović, a bo vrzel v obrambni vrsti zapolnil Luka Koblar. Ob odsotnosti še vedno suspendiranega Martina Milca in poškodovanega Denisa Klinarja bo na desnem boku v zadnji vrsti verjetno dobil priložnost Felipe Santos. Za tekmo še nista nared Amir Dervišević in Gregor Bajde, Maribor pa računa na širino kadra, s katero želi čim večkrat ogroziti vrata Grege Sorčana.

V uvodnem dejanju 20. kroga ljubitelji nogometa niso prišli na svoj račun. Bravo in Gorica sta se v dvoboju, ki sta ga zaznamovala močno deževje in razmočeno igrišče, razšla brez zadetkov (0:0). Pri Ljubljančanih, ki so v soboto po zaslugi treh zadetkov Milana Tučića ugnali Tabor (3:1), je bil tokrat najbližje zadetku Luka Žinko, a je v 62. minuti zadel okvir vrat.

Gostje so v prvem polčasu dvakrat zapretili prek Etiena Velikonje, v 78. minuti pa je zadišalo po vodstvu Primorcev, ko je bil v skoku najvišji Nejc Mevlja, sprožil z glavo proti vratom, nato pa se je z obrambo dvoboja izkazal mladi slovenski reprezentant Igor Vekić. V dresu zadnjeuvrščene Gorice so debitirali Edin Šehić, Til Mavretič in mladi up Maribora Žan Vipotnik. Bravo je ostal nepremagan že osmič zapored, na lestvici pa se povzpel v zgornjo polovico.

Prenovljena Olimpija na zahtevni Bonifiki

Koprčani so v tej sezoni velik trn v peti Olimpije. Na dveh tekmah so osvojili štiri točke. Foto: Urban Meglič/Sportida Ob 18.30 se bosta za zaprtimi vrati Bonifike pomerila Koper in Olimpija. Zmaji prihajajo na Obalo s prevetreno in pomlajeno zasedbo, a so v domačem taboru prepričani, da so zeleno-beli zadržali kakovost iz jesenskega dela, kjer so zaostali le za Mariborom. Gostitelji bodo zaigrali brez kaznovanega Nikole Krajinovića, bi pa lahko krstni nastop zbral Moldavijec Mihail Caimacov, donedavni član Olimpije. Zaradi težav s kolenom je vprašljiv nastop Maksa Barišića, ki je bil v pripravljalnem obdobju v dobri formi.

Ljubljančani se bodo spopadli z najboljšim strelcem (Nardin Mulahusejnović) in asistentom tekmovanja (Dare Vršič), pri Olimpiji pa bo krst kot trener članske ekipe zmajev v prvi ligi doživel Goran Stanković. Zmaji so občutno premešali igralski kader, kapetan Maxi Timi Elšnik pa ostaja optimist in odločno napoveduje, da pride v poštev le zmaga Olimpije. Če bi Mariborčanom spodletelo v Domžalah, bi lahko Ljubljančani danes točkovno tudi ujeli največjega rivala.

Trenerski krst Čeha v 1. SNL

Oskar Drobne čaka na prvo zmago na klopi Aluminija. Foto: Vid Ponikvar V četrtek se bo prvoligaški spored začel s štajerskim obračunom v Kidričevem, na katerem bo v 1. SNL debitiral Jiri Jarošik. Nekdanji češki reprezentant je na vročem stolčku nasledil Dušana Kosića, ki je tako po zgodovinskem naslovu prvaka vodil Celjane le še pol sezone.

Aluminij je imel v pripravljalnem obdobju kar nekaj težav z okužbami Covid-19, tako da bo spomladanski uvod pričakal z oslabljeno zasedbo. Vseeno bi želel proti branilcem naslova nadaljevati pozitiven trend predstav, odkar vodi ''šumare'' Oskar Drobne. V taboru prvakov napovedujejo odkrit boj za tri točke, saj načrtujejo hiter dvig na lestvici. O tem, ali so optimistične napovedi gradili na realnih temeljih, bo več pokazal še izpit pri Aluminiju.

Mura favorit proti najslabšemu gostu

Tabor je v soboto izgubil v Ljubljani z 1:3, edini zadetek za Kraševce je dosegel Grk Christos Rovas. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zadnje dejanje 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v Fazaneriji, kjer bo Mura pričakala Tabor. Črno-beli so imeli nemalo težav z okužbami igralcev, sedem nogometašev, ki so ostali v hotelski karanteni v Turčiji vse do torka, se je pridružilo pozneje. Vseeno razpolaga Ante Šimundža s široko in dolgo klopjo, kar je dokazal že na generalki v Celju, kjer je premagal slovenske prvake s 3:1.

Sežančani se bodo v Prekmurje odpravili brez enega najbolj nevarnih igralcev, Portugalca Aldairja Djala. Novi trener Igor Božič skuša čimprej pozabiti na sobotni poraz proti Bravu, ko se je nad obrambo Tabora znesel Milan Tučić. Sežančani so v tej sezoni sila neuspešni na gostovanjih. V gosteh so osvojili le točko, zato bi uspeh nad favorizirano Muro v Sloveniji odjeknil kot prava senzacija.

Prva liga Telekom Slovenije, 20. krog: Sreda, 10. februar:

Bravo : Gorica 0:0



Domžale : Maribor 3:3 (3:1)

Husmani 14., Ibričić 23/11-m, Kolobarić 44.; Cretu 19., 70., Požeg Vancaš 67.



18.30 Koper - Olimpija Četrtek, 11. februar:

15.00 Aluminij – Celje

17.00 Mura - Tabor