Maribor je na najlepši možen način proslavil svojo 60. obletnico obstoja. Na težkem gostovanju na Bonfiki je z 2:1 premagal zelo neugodni Koper. Olimpija je v Stožicah po drami in morda tudi sporni sodniški odločitvi v 89. minuti uspela premagal Tabor Sežano (2:1), prvak Celje je slavil v Novi Gorici (2:0), v Kidričevem pa se je tekma končala neodločeno (1:1). V edinem nedeljskem obračunu se bosta na Fazaneriji pomerila Mura in Domžale.

Na zadnji tekmi maratonske sobote sta se na Bonifiki udarila še Koper in Maribor. Štajerci, ki so ravno danes pihnili 60. svečko, so prevladovali v prvem polčasu in tudi povedli po zadetku Blaža Vrhovca, a v drugem polčasu so se domači zbudili in pokazali mnogo več.

Za izenačenje s prekrasnim zadetkom s prostega strela v 67. minuti z izjemnim prostim strelom poskrbel nekdanji član Maribora, Dare Vršič, a na koncu to ni bilo dovolj za osvojitev novih koprskih točk. Po nepopustljivi borbi Jana Mlakarja z domačimi branilci je žoga prišla do Jana Repasa, ki je s pomočjo vratnice postavil končni izid. Mariborčani so z novo zmago ostali tri točke pred Olimpijo.

Izjemen zadetek Vršiča premalo za nove koprske točke:

Poročilo dogajanja na Boniki:

Zmaga ostala v Stožicah, a Tabor čuti, da je bil oškodovan

V tretji sobotni preizkušnji v Stožicah smo spremljali resnično dobro nogometno predstavo. Favorizirana Olimpija je bila nekoliko več pri žogi, a tudi gostje iz Sežane so pokazali, da so v Ljubljano prišli po točke. Napadalec Tabora Christos Rovas je hitro zatresel vrata Olimpije, a že v naslednjem napadu prvega polčasa je domačine v vodstvo popeljal Mario Kvesić. Primorci so odlično vstopili v drugi polčas in prek Rovasa izenačili na 1:1, odločilni trenutek na tekmi pa smo videli v 89. minuti, ko je zmaje do zmage na po sporni situaciji v kazenskem prostoru popeljal Goran Milović.

Sežanci so nemudoma obkolili glavnega delivca pravice Bojana Mertika, ki pa kljub temu, da je branilec Olimpije Marko Perković stopil na dlan gostujočega vratarja Ariana Renerja ni razveljavil zadetka. "Ne bom komentiral sojenja, rad bi le čestital fantom, ki so se resnično izkazali," je po tekmi dejal razjarjeni trener Tabora Goran Stanković.

Sporna situacija v prvem polčasu:

Sporni zadetek za zmago Olimpije:

Poročilo dogajanja v Stožicah:

Aluminij z novim trenerjem do remija

Po akciji v Novi Gorici se je dogajanje preselilo v Kidričevo, kjer je Aluminij z novim trenerjem Oskarjem Drobnetom pričakal Bravo in se na koncu moral zadovoljiti s točko. Kidričani so povedli z 1:0, ko je po v polno meril David Flakus Bosilj, Ljubljančani pa so deset minut pred koncem izenačili prek Roka Kidrića. Aluminij je prekinil serijo dveh zaporednih porazov, Ljubljančani pa so še na četrti zaporedni tekmi ostali neporaženi.

Izenačujoči zadetek Kidrića:

Poročilo dogajanja v Kidričevem:

Prvaki slavijo Rozmana, Goričani izgubil še petič zapored

Celjani so po štirih sušnih tekmah, na katerih so osvojili le eno samo točko, le prišli do nove zmage. Prvaki so na gostovanju v Novi Gorici po zadetkih Filipa Dangubića in Mićota Kuzmanovića premagali zadnjeuvrščeno Gorico, ki je vknjižila že peti zaporedni poraz, v tej sezoni že skupno 11. Obračun bi se lahko zapeljal tudi drugače, a je zadetka domačih z dveh 100-odstotnikh priložnosti preprečil celjski vratar Matjaž Rozman, ki je pokazal, da je v izjemni formi in da je zasluženo tudi član slovenske reprzentance.

Obramba Rozmana - 1.:

Obramba Rozmana - 2.:

Poročilo dogajanja v Novi Gorici:

Domžale v Prekmurje po zmago. Kakšen bo odgovor Mure?

Edina nedeljska tekma bo v Murski Soboti. Mura bo ob 16. uri pričakala Domžale, s katerimi se je v 8. krogu v mestu ob Kamniški Bistrici razšla brez zmagovalca. Bilo je 1:1, črno-beli pa so igrali kar 75 minut z igralcem manj, saj je bilo zelo zgodaj izključni Jan Gorenc. Vseeno jim je kapetan Alen Kozar deset minut pred koncem priigral točko, po kateri je Mura zdrsnila z vodilnega položaja.

Izbranci Anteja Šimundže so v zadnjih nastopih spet našli formo, s katero vztrajajo pri vrhu. Po domačem porazu z Olimpijo so nanizali štiri tekme brez poraza, na katerih so osvojili kar deset točk. Nazadnje so bili boljši od Aluminija in povzročili trenersko menjavo v Kidričevem, zmago pa je zagotovil mladi napadalec Kai Cipot.

Ko so Domžalčani nazadnje gostovali v Fazaneriji, so jim tako čestitali za osvojitev pokalne lovorike. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na mladost radi prisegajo tudi gostje iz Domžal, ki so med tednom nesrečno ostali brez točke v Ljubljani, ko jih je remi pri Bravu stala nerodnost vratarja Grege Sorčana. Rumena družina verjame, da lahko zapravljeno nadoknadi v Prekmurju. ''V Mursko Soboto odhajamo z željo po zmagi. Tako v napadu kot tudi v obrambi moramo pokazati več discipline in zbranosti, saj bomo samo na takšen način lahko konkurenčni,'' poudarja mladi reprezentant Tamar Svetlin in dodaja, da bo odločilna učinkovitost pred vrati tekmeca. Najbolj nevarna naj bi bila za vrata Mure Dario Kolobarić in Arnel Jakupović.

Prva liga Telekom Slovenije, 17. krog:

Sobota, 12. december:

Gorica : Celje 0:2 (0:1)

Dangubić 11., Kuzmanović 50.



Aluminij : Bravo 1:1 (0:0)

Flakus Bosilj 65.; Kidrić 82.



Olimpija : Tabor 2:1 (1:0)

Kvesić 22., Milović 89.; Rovas 51.



Koper : Maribor 1:2 (0:1)

Vršič 67.; Vrhovec 21., Repas 86. Nedelja, 13. december:

16.00 Mura - Domžale

Najboljši strelci: 8 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Nardin Mulahusejnović (Koper),

6 – Dario Kolobarić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor), Aljoša Matko (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija),

5 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Christos Rovas (Tabor Sežana), Dare Vršič (Koper)

4 – Nino Kouter (Mura), Mićo Kuzmanović (Celje), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Žan Žužek (Koper).

Fotogaleriji s tekme:

Olimpija : Tabor Sežana (fotograf: Urban Meglič / Sportida):

