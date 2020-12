Mladi as Domžal kaznoval neučinkovitost Mure

Dario Kolobarić je prišel do sedmega prvenstvenega gola v tej sezoni in Domžale rešil pred porazom. Foto: Vid Ponikvar

Prvi obračun Mure in Domžal v sezoni se je končal z 1:1, enak izid pa je bil tudi na današnjem drugem obračunu. S točko bodo precej bolj zadovoljni v domžalskem taboru, saj so si Sobočani tudi po vodstvu z 1:0 pripravili številne priložnosti, a jih niso izkoristili. Eden glavnih "krivcev" pri večini je bil kar domžalski vratar Grega Sorčan, ki je v drugem polčasu kot po tekočem traku zbiral obrambe. Kljub temu pa sta obe ekipi nadaljevali niz neporaženosti, pri obeh zdaj znaša pet tekem.

Prvi nevarnejši strel na tekmi je v 13. minuti sprožil Nino Kouter, ko je poskusil z roba kazenskega prostora, Sorčan pa je bil na mestu. Isti igralec pa je bil natančnejši v 17. minuti, ko je sam stekel s polovice igrišča proti kazenskemu prostoru gostov in na koncu matiral še Sorčana za 1:0.

Domžalčani, ki so pogrešali Slobodana Vuka, Predraga Sikimića, Ivana Makovca, Mattiasa Käita, Tilna Klemenčiča, Gabra Dobrovoljca in Tiborja Gorenca Stankoviča, so na drugi strani tudi prišli do nekaj strelov, a so bili ti preslabi, tudi tista Tončija Mujana v 16. in Jošta Urbančiča v 19. minuti s približno 20 metrov.

Muro je v prvem polčasu v vodstvo popeljal Nino Kouter. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V drugem polčasu je najprej nevarneje zagrozil Bobičanec s strelom z roba kazenskega prostora, v 57. pa je Sorčan trikrat posredoval po strelih iz bližine Dragana Lovrića, Kaija Cipota in soigralca Svena Šoštariča Kariča, ki je sicer nespretno posredoval pred vrati.

Mura je v teh trenutkih precej pritiskala, Domžalčani pa so z menjavami poskusili vzpostaviti ravnotežje. Toda kup prekinitev, podaj iz kota, je predstavljalo veliko težavo za gostujočo obrambo, med drugim je v 62. minuti po kotu sam ostal Kouter, a žogo poslal čez gol, minuto pozneje pa je v kazenski prostor prišel Bobičanec in z leve zadel okvir vrat.

V 67. minuti je spet dobro posredoval Sorčan po poskusu Tomija Horvata, takoj zatem pa spet še po Kouterjevem strelu od daleč. V 69. minuti je vratar Domžal znova dobro reagiral, ko je z glavo streljal Žiga Kous, odbito žogo pa je Cipot iz bližine poslal le malenkost mimo vrat.

V 76. minuti pa so do svoje priložnosti prišli tudi Domžalčani, a Dariu Kolobariću malce z desne strani ni uspelo zadeti cilja. Isti igralec pa je v 84. minuti le dosegel svoj sedmi gol sezone, ko je iz bližine unovčil podajo Andraža Žiniča z desne strani kazenskega prostora in poskrbel za točko.

Mura bo v 18. krogu v četrtek gostovala v Mariboru, Domžale pa bodo dan prej gostile Aluminij.

Mura : Domžale 1:1 (1:0)

Stadion Fazanerija, brez gledalcev, sodniki: Vinčić, Klančnik, Kovačič.



Strelca: 1:0 Kouter (17.), 1:1 Kolobarić (84.).



Mura: Zalokar, Travner, Gorenc, Lovrić, Karničnik, Horvat, Kouter, Bobičanec, Filipović (od 76. Marič), Kous (od 88. Pucko), K. Cipot (od 81. Žižek).

Domžale: Sorčan, Sikošek, Šoštarič Karič, Vuklišević, Urbančič (od 60. Pišek), Adamov (od 73. Žinič), Husmani, Svetlin (od 60. Kolobarić), Ibričić, Mujan (od 60. Jakupović), Podlogar (od 86. Černe).



Rumeni kartoni: Ibričić, Husmani, Sikošek.

