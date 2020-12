Kosićeva četa si je oddahnila, Goričani bodo sanjali Rozmana #video

Ekipi sta v prvem polčasu prikazali bolj ali manj enakovredno predstavo, v kateri pa so zadeli Celjani. V 11. minuti je po podaji Jakoba Novaka za hrbet domače obrambe zadel Filip Dangubić, kar je bil njegov peti zadetek v sezoni.

Sicer pa je gostujoči obrambi uvodoma nekaj težav povzročal Nejc Mevlja, ki je dvakrat poskusil z glavo v četrti in 14. minuti, po njegovem drugem poskusu je moral posredovati Matjaž Rozman. Tega je sicer v prvem polčasu najbolj ogrozil Lamin Colley, ki je sam streljal z glavo iz bližine, celjski vratar pa se je izkazal. Omeniti velja še poskusa Celjanov Ivana Božića v 32. in Novaka v 40. minuti, ki pa nista bila dovolj dobra za novo spremembo izida.

Zadetek Kuzmanovića:

Zato pa so Celjani prednost podvojili v 50. minuti, ko je Amadej Brecl prodrl po levi strani v kazenski prostor, podal v sredino, od koder je Mićo Kuzmanović po tleh zadel za 2:0. Tri minute pozneje so imeli Novogoričani izjemno priložnost za zmanjšanje zaostanka, najprej je Rozman ustavil poskus Matije Široka z glavo, nato pa je znova dobro posredoval po strelu Colleyja iz bližine, ki se roko na srce spet ni proslavil z zaključkom.

V 55. minuti je cilj ob svojem prvoligaškem prvencu zgrešil Mateo Itrak, v nadaljevanju pa se je dogajanje umirilo, je pa svoj slab dan nadaljeval Colley, ki je v 69. minuti zapravil novo obetavno akcijo, ko žoge ni oddal pravočasno do Etiena Velikonje, kar je izkušenega napadalca enkrat razjezilo že v prvem delu. V 76. minuti pa bi lahko Matic Vrbanec še povečal prednost gostov, a je z leve strani žogo poslal mimo vrat domačih, premalo natančen pa je bil tudi mladi Tom Kljun v sodniškem dodatku.

Gorica bo v 18. krogu v sredo gostovala v Sežani, Celje pa bo gostilo Koper.

Potek srečanja v Novi Gorici:

KONEC TEKME!

86. minuta: Danes razpoloženo Celje je po odlični ekipni akciji ponovno zamajalo domačo obrambo. Vse je spomnilo na Barcelono, manjkal je le zaključek. Dangubiće je žogo poslal visoko prek goriških vrat.

76. minuta: Lepo priložnost za Celje. Po napaki v domači obrambe je do žoge prišel Bezjak, lepo podal do Vrbanca, slednji pa je z dobrega položaja slabo streljal in žogo poslal mimo vrat.

53. minuta: Nova zapravljena priložnost domačih. Najprej je močno z glavo streljal Širok, odbitek je prišel do povsem samega Colleyja, ki mu z enega metra spet ni uspelo premagati Rozmana. Vratar Celja je na nor način spet ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

Video: nova izjemna obramba Rozmana:

50. minuta: GOOOL! 0:2! Po novi lepi akciji celjskih nogometašev je v polno zadel Mićo Kuzmanović in s svojim četrtim zadetkom v sezoni Celjane popeljal v vodstvo z 2:0. Po levi strani je kot blisk potegnil Brecl, nato pa lep našel Kuzmanovića, ki mu ni bilo težko zadeti.

Video: zadetek Kuzmanovića:

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

34. minuta: Goričanom je težko očitati srčnost, a njihova realizacija je porazna. O čem govorimo? O zapravljeni priložnosti napadalca Lamina Colleyja, ki mu je direktno na glavo podal Velikonja, a Gambijcu veselje z noro obrambo preprečil celjski vratar Rozman. Če bi taka obramba v španskem prvenstvu uspela Janu Oblaku, bi španski mediji o tem poročali na dolgo in široko, zato je prav, da se izpostavi tudi slovenskega reprezentančnega vratarja. Kapo dol, Rozi.

Video: izjemna obramba Rozmana:

32. minuta: Celjani so nevarni iz protinapadov. Začel ga je Dangubić, lepo v ogenj poslal Božića, ki je nekoliko preveč iz strani ni uspel ukaniti Likarja. Vratar Gorice je brez večjih težav žogo odbil v kot.

22. minuta: Prva menjava. Leon Marinčič pri Gorici ni mogel več nadaljevat s tekmo. Zamenjal ga je Mateo Itrak.

17. minuta: Prvi rumeni karton. Prejel ga je strelec zadetka Dangubić.

14. minuta: Goričani so spet zapretili. Tokrat je predložek poslal Cvijanović, nov strel z glavo Mevlje pa je lepo ubranil Rozman. Ostalo je pri vodstvu gostov.

Video: nov strel Mevlje:

11. minuta: GOOOL! 0:1! Celjani so po super akciji povedli v Novi Gorici. Novak je po podaji Božića s kirurško natančnostjo zaposlil vtekajočega Dangubića, ki so ga Goričani neuspešno lovili v prepovedan položaj, hrvaški napadalec pa je nato brez težav premagal Likarja.

Video: zadetek Dangubića:

4. minuta: Nevarno pred vrati Celja. Po prostem udarcu, ki ga je izvedel Cvijanović je predložek v kazenski prostor poslal Bjelica, Mevlja pa je nevarno poskušal z glavo, a njegov poskus je končal tik na prečko celjskega gola. Vratar Rozman je žogo le gledal.

Video: strel Mevlje:

ZAČETEK TEKME!

Zanimivost: Ekipi se v zadnjem obdobju ubadata s hudimi rezultatskimi problemi. Veljata za ekipi v najslabši formo. Prvaki Celjani so na zadnjih štirih tekmah osvojili le eno točko, Goričani pa nobene.

Začetni postavi v Novi Gorici:

⚽️ | Začetna enajsterica Gorice za današnji obračun s Celjem. Rok Grudina in Semir Smajlagić manjkata zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov. #NašeMestoNašPonos #GoričaniSmoMi Objavil/a ND Gorica dne Sobota, 12. december 2020

🟡🔵1️⃣1️⃣Začetna enajsterica za tekmo z Gorico (13:00 - NG Športni park, Planet TV 2). V prvih 11 se po prestani kazni... Objavil/a NK Celje dne Sobota, 12. december 2020

Celjani si po zgodovinskem uspehu, prvem naslovu državnega naslova, zagotovo niso mislili, da bodo skoraj na polovici sezone 2020/21, v kateri branijo mikavno lovoriko, igrali derbi začelja. A realnost je pač drugačna. Po zadnjih neuspehih so se zasidrali v spodnji polovici razpredelnice. Po nesrečnem porazu v Sežani, ko so ostali brez točke v zadnjih sekundah srečanja, so padli na osmo mesto.

Brez Dušana Kosića, ki ga je od ekipe oddaljila okužba s koronavirusom, pa tudi brez Romana Bezjaka, so Celjani na dveh tekmah osvojili le točko, rezultatska kriza pa traja že dlje, saj so zadnja štiri srečanja kar trikrat izgubili. Tokrat se jim v času današnjega kosila, dvoboj v Novi Gorici se bo začel že ob 13. uri, prenos pa si bo moč ogledati na Planet 2, ponuja priložnost za dvig samozavesti.

"Ranjeni" prvaki odhajajo na gostovanje k najslabšemu prvoligašu, ki mu nikakor ne steče. Nanizal je kar štiri poraze in to ravno zdaj, ko se skuša znebiti zadnjega mesta, ki vodi nazaj v drugo ligo. Trener Gorice Gordan Petrić bo danes v težavah, saj bosta zaradi kazni manjkala kapetan Rok Grudina in napadalec Semir Smajlagić. To bo že 99. tekma starih znancev v prvi ligi, ki sta se v tej sezoni v knežjem mestu razšla brez zmagovalca. Rezultat je bil 1:1, gostitelje pa je bolečega poraza v zadnji minuti po strelu z bele točke rešil Filip Dangubić. V 26. krogu bo tako sledil trenutek za jubilejno stoto celjsko-novogoriško tekmo.