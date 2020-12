V Kidričevem brez zmagovalca #video

Aluminij in Bravo sta se še drugič letos razšla z neodločenim izidom 1:1, delitev točk pa povsem ustreza dogodkom na igrišču. Domači so bili sicer nekoliko bližje zmagi, a na koncu tudi na drugi zaporedni domači tekmi niso pobrali polnega izkupička. Oskar Drobne, ki je med tednom na klopi Kidričanov zamenjal Slobodana Gruborja, tako svoje prvoligaško trenersko delo ni začel, kot bi si želel.

Zelenica, ki je bila bolj podobna njivi kot pa nogometnemu igrišču, ni dovoljevala kakovostne predstave. Že pred obračunom se je slutilo, da veliko kombinatorike ne bo, so pa nogometaši vendarle pokazali veliko željo po zmagi, tako da lepih priložnosti na obeh straneh ni manjkalo.

Aluminij je imel v prvem delu dve. V 16. minuti David Flakus Bosilj ni izkoristil lepe podaje Mihaela Klepača, z desne strani je neoviran prišel v kazenski prostor, streljal po tleh, a slabo, vratar Ljubljančanov Igor Vekić je z nogami žogo odbil v kot. V 38. minuti se v gneči pred vrati ni znašel Nemanja Jakšič, potem ko ga je žoga zadela, jo je Vekić še pravočasno odbil, v nadaljevanju akcije pa je Klepač streljal mimo gola.

Pri Bravu sta v prvem delu zagrozila Rok Kidrić, a z njegovim strelom z glavo vratar Luka Janžeković ni imel veliko dela, Luka Žinko pa je v 36. minuti s strelom z velike oddaljenosti od gola zadel prečko.

So pa bili Ljubljančani nevarnejši na začetku drugega dela. Mustafa Nukić je v 52. minuti z desne strani podajal žogo v sredino, Janžekovič jo je odbil, a točno na noge Kidriča, ki pa je slabo reagiral, njegov šibak strel je ubranil Jakšič. V 61. minuti se je Sandi Ogrinec sam znašel pred Janžekovičem, a tudi on streljal preslabo, domači vratar se ni pustil premagati.

Za zgrešeni priložnosti so bili gosti kaznovani v 66. minuti, ko je Emir Azemović preskočil gostujočega branilca, podal pred vrata, kjer jo je pripravljen dočakal Flakus Bosilj in strelom po tleh zatresel mrežo.

Takoj po golu bi Klepač lahko vodstvo povišal, vendar je streljal slabo, v 82. minuti pa je na drugi strani za izenačenje poskrbel Kidrič, ki je bil po podaji Nukića z leve strani najvišji v kazenskem prostoru.

Do konca tekme se je moral Vekić še dvakrat potruditi, da ni prišlo do spremembe izida, brez dela pa ni bil niti Janžekovič.

Aluminij bo v naslednjem krogu gostoval pri Domžalah, Bravo pa bo gostil Olimpijo.

Potek srečanja v Kidričevem:

KONEC TEKME!

90. minuta: Aluminij je še enkrat zapretil, Vekić se ni dal. Do priložnosti za strel je prišel Pečnik, a njegov strel je bil premalo natančen.

82. minuta: GOOOL! 1:1! Bravo se vrača v igro. Po lepo podaji Nukića je z glavo Janžekoviča premagal Rok Kidrić in Ljubljančane ponovno vrnil v igro za zmago.

65. minuta: GOOOL! 1:0! Aluminij vodi! V polno je zadel David Flakus Bosilj. Po dolgi in učinkoviti podaji je bil v kazenskem prostoru najvišji Azemović, ki je žogo lepo z glavo podal do Bosilja, ki mu ni bilo težko zadeti.

61. minuta: Bravo je imel izjemno priložnost za zadetek. Pred Janžekovičem se je znašel Ogrinec, a vezist ljubljanske ekipe je streljal prevel po sredini, vratar Aluminija pa je strel ubranil.

52. minuta: Velika priložnost za Bravo. Po nekaj zmede je slabo žogo izbil vratar Janžekovič, napadalec Bravo Kidrić je udaril proti praznim vratom, a Aluminij je v zadnjem trenutku rešil Jakšić. Ostalo je pri 0:0.

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

37. minuta: Aluminj je nekaj sekund kasneje vrnil gostom. Domači so na levi strani izvajali prosti strel. Do strela je prišel Jakšić, a žogo je tako slabo zadel, da jo je vratar Vekić ohranil pred črto. Aluminij je sicer žogo že videl preko črte, a sodnik Ponis zadetka ni priznal.

36. minuta: Vratnica Brava. Z velike razdalje je močno sprožil izkušeni Luka Žinko in zatresel prečko. Ni veliko manjkalo in Luko Janžekoviča bi ujel na levi nogi. Veliko sreče za domače nogometaše.

15. minuta: Na močno razritem igrišču v Kidričevem si nobena ekipa na začetku tekme ni priigrala nobene priložnosti. Po enkrat sta oba streljala v okvir nasprotnih vrat, a večjih nevarnosti za zadetek ni bilo. Vratarja sta bila na mestu.

ZAČETEK TEKME!

Začetni postavi:

Pred tekmo:

V Kidričevem je po domačem porazu z Muro (1:2) zazvonil alarm. Trener Slobodan Grubor je ocenil, da tako več ne gre naprej. Vodstvo kluba se je odločilo za menjavo na trenerskem položaju, v zahteven položaj je "padel" Oskar Drobne, ki se je v Kidričevo preselil iz Radomelj, kjer mu je šlo do prisilne prekinitve sezone odlično. Bo tako uspešen tudi pri Aluminiju, ki bi se rad izognil krčevitemu boju za obstanek?

''Pomembni bodo pristop, žar, želja in odgovornost, absolutno pa si želim vseh treh točk. Dali bomo vse od sebe, da to tekmo izpeljemo v pozitivnem smislu in seveda osvojimo vse tri točke," napoveduje nekdanji napadalec številnih slovenskih klubov, ki je v 1. SNL dosegel kar 87 zadetkov. Za dodatne skrbi v taboru belo-rdečih je poskrbela poškodba kolena Lucasa Maria Horvata, ki bo odsoten dlje časa, zaradi kazni pa bo manjkal Alen Krajnc.

Bravo, ki je podaljšal pogodbo z mladim reprezentantom Davidom Brekalom do leta 2023, je lahko za razliko od Aluminija zadovoljen z zadnjimi rezultati. Na zadnjih treh tekmah je osvojil kar sedem točk in se povzpel na sedmo mesto. V zadnjem nastopu je eden najbolj izkušenih mož v vrstah Šiškarjev Mustafa Nukić z ogromno pomočjo vratarja Grege Sorčana odločil srečanje z Domžalami v korist mladega ljubljanskega kluba (1:0). Bravo si želi nadaljevati niz neporaženosti, ki bi mu prišel še kako prav pred torkovim (tudi dobrodelnim) spektaklom, mestnim derbijem z Olimpijo.