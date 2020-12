Bravo izkoristil hudo napako vratarja, prvaki padli na Krasu #video

Nogometaši Tabora so v prestavljeni tekmi 15. kroga Prve lige Telekom Slovenije tesno ugnali Celjane (1:0) in se na lestvici povzpeli na peto mesto. Zmagoviti zadetek je v sodnikovem podaljšku dosegel Mihael Briški. Branilci naslova so padli na osmo mesto, saj jih je prehitel tudi Bravo. Ljubljančani so prek Mustafe Nukića izkoristili veliko napako Grege Sorčana in prekinili niz štirih tekem Domžal brez poraza.

Prestavljeni dvoboj 10. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Spodnji Šiški so z 1:0 dobili nogometaši Brava. Mladi ljubljanski klub je tako še drugič v tej sezoni prekrižal načrte Domžalam. Izenačeni obračun je v prid Brava odločila napaka vratarja Domžal Grege Sorčana, ki se mu je pripetila v 30. minuti po ne preveč silovitem strelu Mustafe Nukića z razdalje.

Zadetek Mustafe Nukića po napaki vratarja Grege Sorčana:

Ljubljančani so ubranili prednost do konca, po izenačenju pa je najbolj zadišalo v sodnikovem podaljšku, ko je rezervist Matej Podlogar zatresel prečko. Izbranci Dejana Grabića so tako prekinili niz štirih tekem Domžal brez poraza, na lestvici pa se povzpeli na sedmo mesto.

Poročilo in priložnosti s tekme v Ljubljani

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Tabor ohranja sanjski domači niz

Nogometaši Tabora so v zaostali tekmi 15. kroga Prve lige Telekom Slovenije tesno ugnali branilce naslova iz Celja (1:0) in se na lestvici povzpeli na peto mesto. To je bila prva zmaga varovancev Gorana Stankovića po šestih tekmah in nadaljevanje izvrstnega niza nepremagljivosti na domačem stadionu v tej sezoni, kjer so vknjižili šest zmag in dva remija. Na razmočenem igrišču, nogometaše je oviral tudi močan veter, je sprva bolje kazalo gostom. Največjo priložnost so si priigrali v 19. minuti, ko je Filip Dangubić stresel okvir vrat.

Zadetek Mihaela Briškega:

Ko je že kazalo, da se bo dvoboj kljub pritisku gostiteljev v drugem delu razpletel brez zmagovalca, pa so češnjice v sodnikovem podaljšku le zatresel mrežo Matjaža Rozmana. Junak srečanja je postal Mihail Briški, ki se je ob pravem trenutku znašel na pravem mestu, pred tem pa so bili Celjani nezadovoljni z odločitvijo sodnika Davida Šmajca, ki je prisodil kot v korist Tabora.

Se je sodnik odločil pravilno, ko je prisodil Taboru strel s kota (pred zadetkom proti Celju)? Da. 73 +

Ne. 22 +

Ne vem, ne vidi se najboljše. 2 + Oddanih 97 glasov

Sporna odločitev sodnika Šmajca po mnenju nogometašev Celja:

Celjane je tudi tokrat vodil Jasmin Jerić, saj se Dušan Kosić zaradi okužbe s Covid-19 še vedno nahaja v samoizolaciji.

Poročilo in priložnosti s tekme v Sežani:

Prva liga Telekom Slovenije, prestavljeni tekmi 10. in 15. kroga:

Sreda, 9. december:

Tabor : Celje 1:0 (0:0)

Briški 90.



Bravo : Domžale 1:0 (1:0)

Nukić 30.