Veselje Tabora v sodnikovem podaljšku, Celjani jezni na sodnika

CB24 Tabor Sežana : Celje 1:0 (0:0) Stadion Rajka Štolfe, brez gledalcev, sodniki: Šmajc, Salkić, Kalan.

Strelec: 1:0 Briški (90.) CB24 Tabor Sežana: Rener, Ristić, Nemanič, Briški, Sever, Grobry (od 46. Makoumbou), Mihaljević, Kouao, Djalo Aldair (od 90. Stanković), Babić (od 69. Stančič), Rovas (od 81. Stare).

Celje: Rozman, Ćalušić (od 70. Božić), Stojinović, Zaletel, Brecl, Benedičič (od 71. Pungaršek), Šporn, Vrbanec, Kuzmanović (od 90. Rorič), Novak, Dangubić. Rumeni kartoni: Mihaljević, Briški; Stojinović, Benedičič, Brecl, Šporn.

Rdeči karton: /.

Sežanski Tabor je prekinil niz šestih tekem brez zmage, a po drugi strani nadaljeval niz nepremaganosti na domačem igrišču. Zmagoviti gol je dosegel Mihael Briški že v sodniškem dodatku, kar pomeni, da so oslabljeni Celjani, ki so tudi tokrat v odsotnosti Dušana Kosića igrali po napotkih pomočnika Jasmina Jerića, štiri tekme brez zmage.

Prečka Dangubića ...

Prvi polčas na mokrem igrišču v Sežani ni ponudil zadetkov, domači kljub enakovredni predstavi sploh niso prišli do nevarnejšega strela, čeprav so si v vetrovnem vremenu priigrali nekaj obetavnih položajev. Na drugi strani so bili v svojih zaključkih nekoliko nevarnejši Celjani, ki so med drugimi pogrešali Advana Kadušića in Luko Kerina. Že v prvi minuti je Matic Vrbanec poskusil z 18 metrov malce z desne, a se je Arian Rener izkazal, v 19. pa so gosti izpeljali še eno lepo akcijo, ki jo je zaključil Filip Dangubić iz bližine, a zadel prečko.

Prečka Filipa Dangubića:

Prav Dangubić je do strela prišel tudi v 52. minuti, poskusil je z roba kazenskega prostora, Rener, ki je bil precej iz vrat, pa se je spet izkazal. Na drugi strani je malce zatem močno sprožil Denis Kouao, a je bil precej nenatančen. V 60. minuti pa so domači zadeli, toda Hristos Rovas je pri tem storil prekršek nad Matjažem Rozmanom, ki je pred tem obranil poskus Djala Aldairja.

Odločitev o kotu, ki je razburila Celjane:

Kraševci so v teh trenutkih prevladovali, imeli še nekaj strelov, ki pa Rozmanu niso povzročili prevelikih preglavic. V drugi minuti sodniškega dodatka pa so domači prišli do udarca iz kota z desne strani. Po njem je najprej Žan Zaletel žogo odbil z golove črte, a le na glavo Mihaela Briškega, ki jo je nato poslal v mrežo za zmago.

Zadetek Mihaela Briškega:

Sežance v soboto čaka tekma 17. kroga in gostovanje pri Olimpiji, Celjani bodo takrat gostovali v Novi Gorici.

