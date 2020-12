Spodrsljaj vratarja, ki ga ne vidimo pogosto #video

Bravo : Domžale 1:0 (1:0) Stadion Žak, brez gledalcev, sodniki: Antič, Brezar, Vukan.

Strelec: 1:0 Nukić (30.). Bravo: Vekić, Drkušić, Žinko, Brekalo, Kurtović, Maher (od 90. Kirm), Ogrinec, Španring, Kramarič, Nukić, Kidrič.

Domžale: Sorčan, Sikošek, Šoštarič Karič, Dobrovoljc (od 56. Vuklišević), Žinič, Husmani, Pišek (od 87. Podlogar), Svetlin (od 72. Sikimić), Jakupović, Ibričić, Kolobarić. Rumeni kartoni: Maher, Kurtović, Žinko; Vuklišević.

Rdeči karton: /.

Ljubljančani so z golom Mustafe Nukića po napaki Grege Sorčana prekinili niz štirih domžalskih tekem brez poraza. Bravo se je s peto zmago dodatno odlepil od zadnjih mest na lestvici in prišel tik za Domžale, ki so na šestem mestu.

Na težkem in razmočenem igrišču so domači povedli v 30. minuti, ko je Mustafa Nukić sprožil od daleč. Čeprav to ni bil ravno silovit poskus, je žoga poskakovala na igrišču in na koncu očitno presenetila Grego Sorčana, ki se ni ravno izkazal z lovljenjem in mu je ušla v mrežo.

Zadetek Mustafe Nukića po napaki Grege Sorčana:

Pred tem je pri gostih v 17. minuti poskusil Zeni Husmani, a je bil Igor Vekić na mestu. Domžalčani so bili nevarni še v 33. minuti po strelu Tamarja Svetlina, ko je od daleč zgrešil cilj, ter v 43., ko je bil malce premalo natančen še Arnel Jakupović. Pri domačih pa velja omeniti še poskusa Davida Brekala v 39. z glavo in Marka Španringa v 42., ko je s 25 metrov zadel le zunanji del mreže.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

V drugem polčasu na vse bolj razritem igrišču dolgo časa ne enim ne drugim ni uspelo priti do kakšnega resnega zaključnega strela, v 71. minuti pa je dvakrat zapovrstjo moral posredovati Sorčan, najprej po strelu z glavo Roka Kidriča, nato pa še Sandija Ogrinca od daleč.

Na drugi strani je imel v 82. minuti priložnost za Domžale Gregor Sikošek, a je zgrešil cilj, štiri minute pozneje pa je z roba kazenskega prostora poskusil še Predrag Sikimić, a je žogo poslal v Vekićevo naročje. Že v sodniškem dodatku je Matej Podlogar zadel prečko s strelom iz bližine, tako da je ostalo pri zmagi Brava.

Bravo bo v soboto v 17. krogu gostoval pri Aluminiju, Domžale pa v nedeljo pri Muri.

