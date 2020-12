Vse najboljše, slovenski velikan in evropski fenomen!

Danes praznuje NK Maribor 60. rojstni dan. V čast vijoličnih slavljencev ponujamo abecedo, v kateri ne manjka največjih junakov, ki so zaznamovali pestro obdobje med letoma 1960 in 2020. Od Anteja Šimundže do Milana Žurmana. Vmes pa še Bojan Prašnikar, Darko Milanič, Branko Horjak, Kliton Bozgo, Matjaž Kek, Oto Blaznik, Tomislav Prosen, Marcos Tavares, Zlatko Zahovič in številni drugi!

A kot Ante. Ante Šimundža. Mariborčan dalmatinskih korenin je magnet, na katerega se radi lovijo zgodovinski podvigi. Odličen napadalec in nekdanji reprezentant je zabil prvi gol za Maribor v zgodovini evropskih tekmovanj, ko je leta 1992 zatresel mrežo malteškega kluba Hamrun Spartans. Devet let pozneje je dosegel prvi gol Maribora v skupinskem delu lige prvakov. Priigral je zmago v Kijevu, edino Maribora do danes v najmočnejšem tekmovanju, v katerem je zbral že18 nastopov. Šimundža je pozneje postal pomočnik trenerja Darka Milaniča, pa prvi strateg, odlično mu je šlo zlasti v ligi Europa, ko je prezimil z vijolicami. Z Mariborom je bil dvakrat prvak, enkrat pa je osvojil superpokal.

Ante Šimundža je z Mariborom podiral številne mejnike tako na domačih kot tudi evropskih zelenicah. Foto: Marjan Kelner / Sportida

B kot Bojan. Bojan Prašnikar. Najbolj uspešna leta svoje kariere, v kateri je osvojil štiri naslove državnega prvaka in dve pokalni lovoriki, je prebil v mestu ob Dravi. Je večkratni in tudi prvi selektor slovenske reprezentance, pa tudi prvi Slovenec, ki je imel kdaj koli čast trenirati nemškega prvoligaša (Energie Cottbus). Je pa tudi prvi strokovnjak, ki je popeljal slovenski klub v skupinski del lige prvakov. Uspelo mu je leta 1999, ko je senzacionalno izločil belgijski Genk in francoski Lyon.

C kot Cotar. Drago Cotar. Od leta 2006 opravlja vlogo predsednika NK Maribor, najuspešnejšega slovenskega nogometnega kolektiva. 69-letni Štajerec je v obdobju, odkar je prvi mož mariborskega kluba, pozdravil številne uspehe. Kot gospodarstvenik je bil 13 let predsednik uprave Zavarovalnice Maribor, nato pa dve leti še direktor Slovenskega zavarovalnega združenja.

Č kot Čačić. Ante Čačić. Zadnji trener, ki je popeljal Maribor v skupinski del lige Europa, je bil v sezoni 2013/14 ravno brkati Zagrebčan. Na vročem stolčku je nasledil Darka Milaniča, ki je sprejel ponudbo graškega Sturma. Dobro je poznal Maribor, saj ga je sezono pred tem v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil z zagrebškim Dinamom. V Mariboru je deloval le nekaj mesecev. Osvojil je superpokal, po vrnitvi na Hrvaško pa je dočakal največjo trenersko čast v karieri, saj je postal hrvaški selektor in vodil kockaste na Euru 2016.

Darko Milanič je z Mariborom osvojil kar ducat lovorik. Foto: Žiga Zupan/Sportida

D kot Darko. Darko Milanič. Najtrofejnejši trener v zgodovini slovenskega klubskega nogometa. Izolan, ki zdaj vodi slovaškega prvaka Slovan Bratislava, je z Mariborom v dveh različnih časovnih intervalih osvojil kar 12 lovorik. Šestkrat je bil prvak, štirikrat pokalni zmagovalec, dvakrat pa je osvojil še superpokal. V dveh sezonah mu je uspelo osvojiti vse tri lovorike! Nekdanji kapetan slovenske reprezentance z Eura 2000 je tudi prvi trener, ki je Maribor popeljal v skupinski del lige Europa.

E kot Evropa. Maribor je v evropskih tekmovanjih, zlasti v zadnjih dveh desetletjih, dosegal imenitne uspehe. Trikrat se je uvrstil v sklepni del lige prvakov, trikrat pa v ligo Europa, kjer je v sezoni 2013/14 pod vodstvom Anteja Šimundže zaigral celo v 1/16 finala in postavil nov mejnik slovenskega nogometa. Je edini slovenski klub, ki mu je uspelo kaj takšnega, in pravcati fenomen, saj so se mnogi klubi, zlasti tisti z bolj debelimi denarnicami v regiji, čudili, kako lahko dosega tako velike uspehe. V ligi prvakov se je pomeril s številnimi evropskimi velikani, med največje poslastice so spadale tekme proti Chelseaju, Laziu, Liverpoolu in Sevilli.

F kot Finančne težave. Maribor je krepostni 60-letnik, ki je imel v preteklosti tako vzpone kot tudi padce. Najhujše finančne težave je čutil med letoma 2004 in 2008. To je bilo njegovo temno obdobje, saj so se kopičili dolgovi in znašali že 4 milijone evrov. Ko je leta 2007 prag pisarne v Ljudskem vrtu prestopil Zlatko Zahović in začel sodelovati s poslovnim direktorjem Bojanom Banom, ta je v mariborskem klubu prevzel odgovorno funkcijo leto poprej, ter predsednikom Dragom Cotarjem, je zapihal nov veter. Začele so se odpravljati težave. Vedno več je bilo uspešnih rezultatov, prodaj igralcev, navijači so klubu stali ob strani, rodil se je evropski Maribor. Dolgovi so bili dokončno poplačani leta 2011.

Bojan Ban in Drago Cotar sta začela kot poslovni direktor in predsednik NK Maribor sodelovati leta 2006. Foto: Vid Ponikvar

G kot Gregor. Gregor Židan. Nekdanji reprezentant, ki se je najbolje znašel na desnem bočnem položaju branilca, je bil vrsto let najbolj priljubljen Ljubljančan v Mariboru. Pomagal mu je do prvega velikega evropskega uspeha, preboja v ligo prvakov (1999). Navijači so v njegovo čast izdelali transparent Super Grega. V nepozabni krstni sezoni v ligi prvakov je igral Maribor z udarno postavo Simeunović; Čipi, Galić, Šarkezi, Karić, Židan, Djuranović, Sešlar, Balajić, Bozgo in Šimundža.

H kot Horjak. Branko Horjak. Do Marcosa Tavaresa je bil klubski strelski rekorder, proslavil se je tudi kot trener. V vijoličnem dresu je zbral 268 nastopov in v polno zadel kar 117-krat. V članskem moštvu je debitiral v sezoni 1970/71, ko je Maribor še nastopal v prvi jugoslovanski ligi. Prvi zadetek je dosegel na gostovanju pri beograjskem Partizanu. Kot trener je Maribor leta 1994 popeljal do pokalne lovorike.

I kot Intertoto. Pokal Intertoto. Eno izmed klubskih tekmovanj, ki ga že davno ni več, je tudi pokal Intertoto. Preko njega so številni klubi prejeli vozovnico za nastop v pokalu Uefa (pozneje ligi Europa), a so morali začeti z nastopi že zelo zgodaj poleti. Mariboru je leta 2006, ko se je ravno ubadal z velikimi finančni dolgovi, uspeva odmevna senzacija. Ena največjih v klubski zgodovini. Postal je eden izmed zmagovalcev pokala Intertoto in v finalu presenetil španski Villarreal, ki je le nekaj mesecev pred tem nesrečno izpadel v polfinalu lige prvakov. Vijolice so na Madrigalu v Španiji zmagale z 2:1, v Mariboru je bilo 1:1.

J kot Jasmin Handanović. Legendarni vratar, ki še vedno ni rekel zadnje. Čeprav bo v začetku prihodnjega leta tako kot njegov veliki vzornik Gianluigi Buffon, rojena sta na isti dan (28. januar 1978), dopolnil že 43 let, še vedno brani. Je rekorder 1. SNL, njen najstarejši udeleženec v zgodovini tekmovanja, pa tudi rekorder lige prvakov, saj je postal najstarejši vratar, ki je ubranil 11-metrovko. To mu je uspelo v Mariboru proti Chelseaju, ko je ustavil strel Edena Hazarda (2014). Leta 2017 je postal vijol'čni bojevnik, s 351 nastopi pa na večni lestvici NK Maribor zaseda peto mesto.

Kliton Bozgo se je tako leta 1999 v dresu Maribor boril z branilcem Lazia Alessandrom Nesto. Foto: Reuters

K kot Kliton Bozgo. Simpatični Albanec, za prijatelje Toni, je zelo priljubljen v očeh slovenske nogometne javnosti. V Sloveniji je bil sprva napadalec Maribora, se nato preselil k Olimpiji, pri kateri mu je šlo zelo dobro, nato pa se je vrnil v Ljudski vrt in Mariboru pomagal do bleščečih rezultatov v Evropi. Je eden najboljših strelcev 1. SNL vseh časov, kjer je dosegel kar 109 zadetkov. V dresu Maribora se je podpisal pod 110 golov in je tretji najboljši strelec v zgodovini kluba.

L kot Ljudski vrt. Ponosni dom NK Maribor, kjer igrajo vijolice kot podnajemniki, saj je njen večinski lastnik Mestna občina Maribor, se trenutno preureja. Leži na levem bregu reke Drave, pod Kalvarijo. Najbolj poln je bil ponavadi na evropskih tekmah, na dvobojih slovenske reprezentance in pa na večnih derbijih z Olimpijo, največjim rivalom v Sloveniji, s katerim sta se merila tudi v prvi jugoslovanski ligi. Zgrajen je bil leta 1962, 1. julija 1997 je bil priča rekordnemu obisku, saj se je na tekmi proti Beltincem stiskalo okrog 14 tisoč ljudi. Prenovljen je bil leta 2008, prihodnje leto pa bo končala prenova še osrednje tribune, po kateri bo Ljudski vrt ponosno gostil otvoritveno srečanje Eura 2021 do 21 let.

M kot Matjaž Kek. Veliki Mariborčan, ki je kot selektor popeljal Slovenijo na svetovno prvenstvo v Južni Afriki (2010), hrvaško Rijeko pa povedel do zgodovinske dvojne krone, je vrsto let nosil mariborski dres. Z 280 nastopi je 13. na večni lestvici, v tem času je prispeval tudi 60 zadetkov. Nosil je tudi kapetanski trak, nato pa bil tudi njegov trener. Z Mariborom je kot strateg osvojil dva naslova državnega prvaka, enkrat je bil najboljši v pokalu.

Takšno koreografijo so Viole priredile NK Maribor leta 2013. Takrat so vijolice na današnji dan premagale Wigan z 2:1 in se uvrstile v izločilni del evropske lige. Foto: Vid Ponikvar

N kot Navijači. Maribor že vrsto let slovi kot najbolj nogometno mesto v Sloveniji. Štajerska prestolnica dobesedno diha in živi za vijolice. Najbolj glasni so pripadniki navijaške skupine Viole, uradno ustanovljene leta 1989, ki imajo stalno mesto na južni tribuni. Geslo kluba se glasi En klub, ena čast. Za navijače Maribora stiska pesti veliko znanih slovenskih športnikov iz drugih krajev. Med njimi so denimo tudi Tina Maze, Anže Kopitar, Peter Prevc in Primož Kozmus.

O kot Oto Blaznik. Rodil se je pred 83 leti v Radljah ob Dravi in bil prvi kapetan NK Maribor. Po njegovi zaslugi je vodstvo kluba sprejelo odločitev, da bodo nogometaši po zgledu Fiorentine zaigrali v vijoličnih dresih. V zgodovino mariborskega kluba se je vpisal tudi kot prvi nogometaš, ki je zadel v polno v Ljudskem vrtu, ko je ta 25. junija 1961 prvič odprl vrata, Maribor pa je s 3:2 premagal Mladost iz Zaboka. Takrat je Maribor zaigral v postavi Vabič, Donko, Zečić, Krejač, Kek, Čeh, Blaznik, Vidic, Tolič, Kramer in Šober.

P kot Prosen. Tomislav Prosen. Eden največjih igralcev, kar jih je kdaj igralo v dresu Maribora. Klasična desetka. Izhaja iz hrvaškega Siska, pri 18 letih pa ga je nogometna pot popeljala na Štajersko, kjer je kmalu postal kapetan članske ekipe Maribora in z njo leta 1967 poskrbel za velik uspeh, ko so se vijolice uvrstile v prvo zvezno jugoslovansko ligo. Za mariborski klub je zbral 391 nastopov, več od njega jih ima le Marcos Tavares. Dosegel je 74 zadetkov.

V začetku prihodnjega leta bo osrednja tribuna Ljudskega vrta prenovljena, stadion pa bo v novi podobi lahko odprl evropsko prvenstvo do 21 let, ki ga bosta leta 2021 gostili Slovenija in Madžarska. Mladi slovenski upi se bodo najprej pomerili z branilci naslova Španci. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

R kot Rojstni dan. Danes praznuje NK Maribor okrogel jubilej, 60. rojstni dan. Ustanovljen je bil 12. decembra 1960. Prvi predsednik kluba je postal dr. Srečko Koren, prvi trener je bil Andrija Pflander, kapetan pa Oto Blaznik. Novopečeni mariborski klub je odigral prvo tekmo 5. februarja 1961, ko je ugnal mestnega tekmeca Kovinarja z 2:1. Oba zadetka za Mariborčane je dosegel Stefan Tolič. 12. december bo ostal Mariboru v prijetnem spominu tudi zaradi evropske tekme izpred sedmih let, ko so vijolice doma ugnale Wigan (2:1) in se prvič v zgodovini uvrstile v izločilni del evropske lige.

S kot Skopje. Današnje glavno mesto Severne Makedonije predstavlja pomembno prelomnico v klubski zgodovini NK Maribor. Vijolice so namreč v tem mestu odigrale prvo tekmo v jugoslovanski ligi. Bilo je 20. avgusta 1967, Maribor pa je remiziral proti Vardarju (1:1). Ponos štajerskega nogometa je v najmočnejši jugoslovanski ligi vztrajal pet sezon, največji uspeh je dosegel v sezoni 1969/70, ko je bil deseti. V vseh omenjenih sezonah je bil najboljši strelec Mladen Kranjc (54 golov) v tej ligi. To so bili zlati časi mariborskega kluba v prejšnji skupni domovini.

Š kot Šušak. Ivo Šušak. Prvi tuji trener, ki je popeljal Maribor do naslova, je bil v sezoni 2000/01 Hrvat Šušak. Po njem se je na vijoličnem stolčku zvrstilo še nekaj njegovih rojakov. V Mariboru so delovali Ante Čačić, Krunoslav Jurčić in Sergej Jakirović, ki ga je po sramotnem letošnjem izpadu iz Evrope nasledil še en tujec, Argentinec z italijanskim potnim listom Mauro Camoranesi. Kar se tiče Hrvatov pri Mariboru, je ogromen pečat pustil zvezni igralec Stipe Balajić. Nosil je tudi kapetanski trak, njegova številka 19 pa je upokojena v Ljudskem vrtu.

Marcos Tavares se po vsakem prvoligaškem zadetku prikloni navijačem. Foto: Žiga Zupan/Sportida

T kot Tavares. Marcos Magno Morales Tavares. Nasmejani rekorder in srčni sogovornik, ki mu ni para. Navijači obožujejo Brazilca s slovenskim potnim listom, ki nosi dres Maribora že vse od začetka leta 2008 in je zbral že 570 nastopov! Priznanje vijol'čni bojevnik je prejel že šestkrat, je najboljši strelec v klubski zgodovini (207), najboljši strelec doma kot tudi v Evropi, kjer je zadel v polno kar 31-krat. Je absolutni strelski rekorder 1. SNL. Zabil je že neverjetnih 155 zadetkov. Je dolgoletni kapetan, priljubljen tudi izven nogometnih zelenic. Na Štajerskem namerava živeti tudi po koncu kariere, tu si je postavil družinski dom, pri 36 letih pa še ni rekel zadnje nogometu. Njegova velika želja je, da bi enkrat zaigral za vijolice skupaj v ekipi s sinom Marcosom Jr.

U kot Uspeh. NK Maribor velja z razlogom za najuspešnejši slovenski nogometni klub. Ne le tekmovalno, ampak tudi organizacijsko. Prvi naslov slovenskega prvaka je proslavljal 1997, nato pa tako zavladal slovenskim zelenicam, da se lahko danes pohvali s kar 15 državnimi naslovi. Od tega jih je kar sedem osvojil zapored. V vitrinah ima še 9 pokalov, prvega je osvojil leta 1992, ko je pod vodstvom trenerja Marijana Bloudeka premagal Olimpijo za Bežigradom, osvojil je tudi štiri superpokale. V Jugoslaviji je sredi šestdesetih letih prejšnjega stoletja osvojil drugo ligo. Nogometaši so v zadnjem desetletju razvajali navijače in z evropskimi uspehi polnili klubsko blagajno, v zadnjih sezonah pa jim gre nekoliko slabše. V sezoni 2019/20 ni osvojil nobene lovorike, zgodnji letošnji izpad iz Evrope pa je pokvaril uvod v sezono, v kateri Maribor v domačem prvenstvu trenutno vodi.

Navijaška skupina Viole je bila ustanovljena leta 1989. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V kot Viole, zvesti navijači mariborskega kluba. In V kot Vijolice, dišeče spomladanske cvetlice, ki predstavljajo dolgoletni vzdevek kluba. Cvet te rastline tvori ozadje klubskega grba, ki je le v vijoličnih in rumenih barvah. V čast vijoličastim navijači od leta 2008 izbirajo vijol'čnega bojevnika.

Z kot Zlatko Zahović. Eden najboljših in najbolj karizmatičnih slovenskih nogometašev vseh časov se je po koncu uspešne igralske kariere, v kateri je za slovensko izbrano vrsto dosegel kar 35 zadetkov in je še danes njen najboljši strelec, vrnil v domovino. Zapustil je Portugalsko in leta 2007 postal športni direktor Maribora. Postal je alfa in omega drznih projektov, gonilna sila razvoja in režiser kadrovske politike, ki je prinašala tako uspehe kot tudi priliv finančnih sredstev. V zadnjih letih mu je pomagal Miran Pavlin. Zaradi nekaterih provokativnih izjav in dejanj so ga spremljale tudi afere, a so vsi cenili njegovo delo. Rezultati in urejenost kluba so govorili zase. Maribor je postal redni udeleženec največjih evropskih tekmovanj in magnet za najboljše slovenske nogometaše. Marca je zapustil klub, na odgovornem položaju ga je nasledil Oliver Bogatinov.

Zlatko Zahović je opravljal vlogo športnega direktorja NK Maribor od leta 2007 pa vse do začetka letošnjega marca, ko je zapustil vijolice le nekaj dni po odstopu Darka Milaniča. Foto: Matjaž Vertuš

Družinsko nogometno tradicijo Zahovićev nadaljuje Luka Zahović, ki je bil kar dvakrat najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije, za Maribor pa v prvi ligi na 159 tekmah dosegel kar 74 zadetkov. Na večni lestvici NK Maribor je med najboljšimi strelci vijolic na osmem mestu, že nekaj mesecev pa brani barve poljskega Pogona.

Ž kot Žurman. Milan Žurman. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je Maribor pretežno nastopal v nižjih zveznih ligah, je bil najboljši strelec Maribora Žurman. Za vijolice je odigral 269 tekem in dosegel 82 zadetkov, v obdobju državne samostojnosti pa v sezoni 1996/97 pomagal Mariboru do zgodovinskega krstnega državnega naslova.