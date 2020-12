Mariborčani so konec tedna, ko njihov klub slavi 60 let, zaznamovali tudi z zmago na igrišču. Z uspehom v Kopru so ohranili prednost pred tekmeci, Olimpiji, ki jih je po svoji tekmi točkovno ujela, pa so zdaj spet ušli za tri točke.

V Kopru so gostje potrebovali dobrih deset minut, da so se ogreli in začeli prevladovati. Do takrat si nobena od ekip ni priigrala kakšne resnejše priložnosti, prvi pa so proti vratarju Ažbetu Jugu le sprožili domači, toda poskus Stefana Stevanovića v 13. minuti je bil precej medel. V naslednji akciji so domači Aljošo Matka ustavili s prekrškom, sedem minut pozneje pa so gostje premoč na terenu kronali z zadetkom.

Lep zadetek Vrhovca:

Po podaji Jana Repasa je z roba kazenskega prostora močno in natančno meril Blaž Vrhovec, žoga pa je končala v levem kotu vrat Ivana Vargića.

Po vodilnem zadetku so Mariborčani še bolj prevladovali, a so se Koprčani znali ubraniti. Najbližje povišanju vodstva pa sta bila pri vijoličastih Matko, ko je v 36. minuti prišel do svoje odbite žoge v kazenskem prostoru in žogo poslal proti vratom, oplazila pa je prečko, ter dve minuti pozneje Alexandru Cretu, z močnim strelom od daleč, ko je žoga le za malo odletela ob vratnici.

Že takoj na začetku drugega polčasa pa so Koprčani izvedli najnevarnejšo akcijo dotlej na tekmi. Po levi strni je prodrl Dare Vršič, žoga pa je nato zadela vratnico. Ta akcija je napovedala precej živahnejši Koper v drugem delu igre.

Mauro Camoranesi je Maribor popeljal do nove zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mariborčani so bili še nevarni, med drugim je Špiro Peričić po podaji iz kota v 55. minuti zadel prečko, toda tudi domači pa so bili vse podjetnejši. Najprej je Bojan Knežević v 57. minuti, ko je precej neoviran prišel do strela z 11 metov, sicer meril visoko čez vrata.

Precej bolje pa je nato akcijo izvedel Vršič deset minut pozneje. Domači so po prekršku Repasa nad Timotejem Dodlekom dobili prosti strel z desne strani s 17 metrov, priložnost pa je odlično izkoristil Vršič in neubranljivo meril pod prečko.

Srečanje je odločil Repas:

Koprčani so vzpostavili ravnotežje, kazalo je, da bosta ekipi končali z delitvijo točk. V mariborskem taboru so skušali v finišu tekme do spremembe priti tudi z menjavami, za olajšanje v taboru gostov pa je nato vendarle poskrbel Repas. V 86. minuti je tudi nekoliko srečno prišel do žoge v kazenskem prostoru, domači branilci je nikakor niso mogli pravočasno izbiti, po zelo natančnem strelu pa je žoga končala ob vratnici v koprski mreži.

Že v sodnikovem dodatku pa je Jasmin Mešanović zapravil še zadnjo mariborsko priložnost za morebitno povišanje vodstva.

V naslednjem krogu bodo Koprčani v sredo, 16. decembra gostovali v Celju, Mariborčani pa bodo dan pozneje gostili Muro.

Potek srečanja na Bonifiki:

KONEC TEKME!

86. minuta: GOOOL! 1:2! Koper ponovno zaostaja. Fliper pred vrati Kopra je izkoristil Repas in na lep način, s pomočjo vratnice matiral Vargića.

Video: zadetek Repasa:

67. minuta: GOOOL! 1:1! Kakšen zadetek! Dare Vršič je s prostega strela dosegel izjemen zadetek in poskrbel za izenačenje. Vratar Jug je na črto postal tudi Peričića, a to mu ni pomagalo, a strel je bil natančen, da bolj ne bi mogel biti.

Video: izjemen zadetek Vršiča:

57. minuta: Velika priložnost. Morda s pomočjo prekrška - udarec Peričića po obrazu - je Mulahusejnović prodrl v kazenski prostor Maribora in lepo podal do Kneževića, a slednji ni bil dovolj natančen. Hrvat je žogo poslal preko vrat.

Video: strel Kneževića:

55. minuta: Maribora vrača. Po ostri podaji s kota je prečko zadel tudi Peričić, a tudi Maribor je ostal brez novega zadetka.

Video: prečka Peričića:

47. minuta: Trese se tudi mariborska vratnica! Po lepi podaji v prostor se je sam pred Jugom znašel Vršič, ki je udaril na vso moč, a njegov strel je končal v vratnici. Koper je ostal brez izenačujočega zadetka.

Video: vratnica Vršiča:

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

39. minuta: Maribor se ni ustavljal. Tik pred koncem prvega polčasa je lepi akciji do strela prišel tudi Cretu, a z levo nogo je žogo poslal ob desni vratnici koprskih vrat.

37. minuta: Mariboru se je po napaki branilca Kopra ponudila nova priložnost. Proti Vargiću se je sam podal Matko, ki pa se je na koncu zapletel, a kljub temu zadel zgornji del prečke.

Video: strel Matka:

23. minuta: Nov poskus gostov. Sprožil je Kronaveter, a Vargić se tokrat ni dal. Ostalo je pri 1:0.

21. minuta: GOOOL! 0:1! Maribor vodi v Kopru. Po podaji Repasa v padcu je lepo sprožil Blaž Vrhovec in neubranljivo zadel. Prekrasen za vodstvo Maribora.

Video: zadetek Vrhovca:

13. minuta: Prvi strel na tekmi! Z glavo je poskušal branilec Kopra Žan Žužek, a vratar Maribora Ažbe Jug ni imel nobenih težav.

ZAČETEK TEKME!

Začetni postavi na Bonifiki:

Začetnih 11 za tekmo z Mariborom. Prenos tekme na TV SLO2. #FORZAKOPER🟡🔵 KLOP: Adam, Cerovec, Mišić, Mlakar, Knežević, Guberac, Pejić, Krajinović, Spinelli Objavil/a FC Koper dne Sobota, 12. december 2020

Dan posebnih občutkov: toda v ospredju ni praznični, ampak tekmovalni motiv. Vijol’čnih 11 za boj na Bonifiki: Klop:... Objavil/a NK Maribor dne Sobota, 12. december 2020

Pred tekmo:

Derbi 17. kroga bo na prazni Bonifiki, kjer se lahko Koper z zmago približa vijolicam na zgolj točko zaostanka. Izbranci Mirana Srebrniča imajo veliko motivacijo. V njihovih vrstah ne manjka nekdanjih igralcev Maribora, med njimi izstopata tudi najboljša strelca lige Nardin Mulahusejnović (osem golov) in najboljši asistent Dare Vršič (šest podaj).

''Zelo nam je prišel prav ta krajši premor. Vsaka tekma je pomembna, in tako bo tudi do konca sezone, saj si želimo visoko uvrstitev. Zato je pomembno, da se dobro pripravimo na derbi, igramo doma in želimo zmagati,'' sporoča mladi napadalec iz BiH, ki v Mariboru ni dočakal veliko priložnosti, pri Koprčanih pa je v tej sezoni dosegel že osem zadetkov. Njegov trener Srebrnič upa, da bodo ponovili predstavo iz Maribora, ko so Koprčani v 8. krogu namučili favorita in v dramatičnem srečanju, kjer so se nizale priložnosti na obeh straneh, osvojili točko (1:1).

Mariborčani danes praznujejo 60. rojstni dan, zato se želijo na praznični dan vrniti v mesto ob Dravi s pozitivnim iztržkom. Zaradi kazni bo derbi izpustil Črnogorec Ilija Martinović, kar je novi udarec za mariborsko obrambo, ki že tako ne bo mogla najverjetneje do konca sezone računati na pomoč Nemanje Mitrovića. Jasmin Mešanović in Felipe Santos sta lažje poškodovana, tako da bi se lahko na desni bok v obrambi vrnil Denis Klinar. Konkurenco v napadu je okrepil Jan Mlakar, saj se je že priključil treningom. V času njegove odsotnosti se je strelsko izkazal še en mlad reprezentant, Aljoša Matko.

''Ob velikem klubskem jubileju gre za poseben trenutek in posebne občutke, toda za nas je popoln fokus le na tekmi. Zaradi stanja na lestvici in pomembnosti tekme," pred praznično tekmo Maribora, ki danes praznuje 60. rojstni dan, sporoča Camoranesi.

''Nasprotniku je namenjeno dolžno spoštovanje, so fizično močna ekipa, ki se zelo dobro brani in izkorišča svoje prednosti pri prekinitvah, nevarni so v protinapadih. Imajo dobre posameznike, a jih imamo tudi mi. Prvi smo na lestvici in to želimo potrditi tudi s predstavo na igrišču.'' Danes ima priložnost, da dokaže, kako lahko Maribor v prvenstvu premaguje tudi močnejše tekmece, ne le tiste, s spodnje polovice razpredelnice. Večerni spopad se bo začel ob 20.15.