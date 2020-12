Zmaji končali sežanski urok #video

Gostitelji so si prvi priigrali izrazito priložnost. Jan Andrejašić je v peti minuti z desne strani lepo zaposlil Đorđa Ivanovića, ki pa je s kakšnih 10 metrov neoviran streljal preko gola. Le minuto kasneje je na drugi strani Aldair lepo zaposlil Christosa Rovasa. Slednji je utekel v kazenski prostor, a bil premalo odločen, Grk pa je zahteval tudi enajstmetrovko, češ, da ga je Andrejašič nepravilno ustavil.

Sežanci so že v prvem polčasu zahtevali enajstmetrovko:

Aldair in Rovas sta lepo akcijo na levi strani izpeljala tudi v 21. minuti, pot žogi v mrežo pa je preprečila vratnica. Takoj nato so domači povedli. Na videz nenevarno podajo z leve strani je Ivanović s prsmi podaljšal do Maria Kvesića, ki je bil malce na desni strani, na kakšnih 17-metrih dovolj odločen in z močnim strelom žogo zabil v gol.

Ivanović je nevarno streljal še v 31. minuti, a bil nenatančen. Najlepšo priložnost za 2:0 pa je zapravil v 42. minuti, ko se je po hitrem protinapadu sam znašel pred vratarjem Renerjem, toda strel je bil preslab za spremembo izida. Številne polpriložnosti so si priigrali tudi gostje.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (foto: Urban Meglič / Sportida):

Ti so izenačili v 51. minuti, ko je Klemen Nemanič žogo po podaji Antroina Makoumbouja s kota na levi strani le podaljšal do Rovasa, ki je imel preveč prostora in kaznoval malomarnost domače obrambe za 1:1. Gostje so zaigrali bolj obrambno in Ljubljančani so imeli obilo dela z ustvarjanjem priložnosti. V 60. minuti je Kvesić lepo zaposlil Andresa Vombergarja, ki pa se je ob vdoru v kazenski prostor zapletel z žogo.

Sporni zadetek za zmago Olimpije:

Ljubljančani so zagospodarili na igrišču, gostje pa čakali priložnosti. Prvi je bil v 66. minuti nevaren Ivanović, ki je skušal poslati žogo z glavo preko slabo postavljenega Renerja. Na drugi strani je imel Ndzengue v 73. lepo priložnost v protinapadu, vendar je bil domači vratar Žiga Frelih hitrejši, ob trku nogometašev se je tudi lažje poškodoval. Minuto kasneje je slabo streljal Mario Babić s kakšnih 11 metrov.

Olimpija je v končnici še enkrat pritisnila. Vrstili so se koti. Najprej je lepo priložnost v 88. minuti zapravil Ivanović, ki je nastreljal Renerja, minuto kasneje pa so Ljubljančani le zadeli, ko je bil v gneči pred gostujočim golom najbolj spreten Goran Milović. Gostje so zahtevali prekršek nad vratarjem Renerjem, ki mu je Marko Perković stopil na roko, a izplen burnega protesta so bili le novi rumeni kartoni.

Olimpija : Tabor CB 24 Sežana 2:1 (1:0) Stadion ŠRC Stožice, brez gledalcev, sodniki: Mertik, Vukan, Smej Simon. Strelec: 1:0 Kvesić (22.), 1:1 Rovas (51.), 2:1 Milović (89.). Olimpija: Frelih, Andrejašič (od 58. Fink), Milović, Perković, Pavlović, Elšnik, Caimacov, Kvesić (od 80. Vukušić), Marin (Od 80. Močinić), Ivanović (od 90. Bosić), Vombergar. CB24 Tabor Sežana: Rener, Ristić, Nemanić, Briški, Salkić, Sever, Makoumbou, Aliaj (od 63. Doukoure), Rovas (od 63. Ndzengue), Babić, Aldair (od 63. Stančič). Rumeni kartoni: Andrejašič; Makoumbou, Nemanič, Ristić

Rdeči karton:/.