V živo: Olimpija polni mrežo Rudarja v Stožicah. Kdaj se bo ustavila?!

Po reprezentančni akciji, ki je Kekovo četo po porazih s Severno Makedonijo in Avstrijo oddaljila od tako želenega preboja na evropsko prvenstvo, se je na zelenice vrnil klubski nogomet. V prvi tekmi 14. kroga sta se Mura in Triglav razšla z remijem 2:2. Vodilna Olimpija pravkar gosti Velenjčane, v zadnji tekmi dneva pa se bosta udarila Celje in Domžale.

Olimpija : Rudar 4:0* (4:0)

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V prvem smo videli kar štiri gole, vse v mreži gostov, kaj pa nas čaka v drugem delu igre?



POLČAS! V prvem polčasu smo videli huronsko Olimpijo, ki je zabila kar štiri gole in povsem razbila Rudar. Kaj nas čaka v drugem?



GOOOL! V 33. minuti Olimpija vodi že s 4:0. Zdaj je za Ljubljančane zadel še Eric Boakye.



GOOOL! V 23. minuti še drugi gol Anteja Vukušića, ki je zdaj že pri 11. zadetkih v tej sezoni, tokrat pa je v polno meril z nekaj metrov, ko je žoga prišla do njega po kotu z desne strani.



GOOOL! Olimpija od 13. minute vodi že z 2:0. Podajalec pri prvem golu Ante Vukušić je zdaj še zadel in prišel do 10. prvenstvenega gola sezone. Hrvaški napadalec je lepo izigral branilca Rudarja, potem pa rutinirano zadel po strelu z roba kazenskega prostora.



GOOOL! No, zdaj pa je Olimpija prišla do vodstva. V 4. minuti jo je v vodstvo popeljal Hrvat Bojan Knežević in prišel do prvega gola v majici Olimpije.



3. minuta: kako blizu vodstva je bila Olimpija že na samem začetku tekme. Po prodoru Luke Menala je pred golom do strela prišel Ante Vukušić, a ga je ustavila prečka. V nadaljevanju akcije je do strela prišel Stefan Savić, a je vratar Rudarja njegov strel obranil, potem pa je Savić do žoge prišel še enkrat in spet zatresel okvir vrat.



Javljamo se iz Stožic, kjer bo vodilna Olimpija skušala premagati Rudar in ohraniti prvo mesto na lestvici.

Razburljiv zaključek tekme v Fazaneriji, kjer nismo videli zmagovalca

V prvi tekmi po reprezentančnem premoru je bilo v Murski Soboti razburljivo. Triglavu je kazalo, da se bo iz Fazanerije vrnil celo s polnim izkupičkom, saj je dvakrat vodil, a se je moral na koncu sprijazniti z remijem. Kranjčani so po lepi akciji prvič do vodstva prišli v prvem polčasu, ko je še sedmič v tej sezoni v prvenstvu zadel njihov kapetan Luka Majcen.

Triglav je vse do 15 minut pred koncem vodil, potem pa je sledil razburljiv zaključek tekme. Najprej je v 75. minuti na 1:1 poravnal Fejsal Mulić, po protinapadu pa je Triglav le pet minut pozneje prišel do novega vodstva, ko je v polno po protinapadu meril David Tijanić. Vse do zadnje minute so gostje vodili, potem pa je vratar Kranjčanov Jalen Arko storil očiten prekršek za enajstmetrovko, z nje pa je na končnih 2:2 poravnal Amadej Maroša.

Mura tako tudi po sedmi domači prvenstveni tekmi v tej sezoni ostaja neporažena, poraza pa niti doma in niti v gosteh ni doživela že vse od konca avgusta.

Rumene pred Celjem okrepil Jamajčan

Dario Vizinger si je z dobrimi predstavami v Sloveniji utrl pot do hrvaškega dresa. Foto: Vid Ponikvar Zadnja sobotna tekma bo v knežjem mestu med Celjem in Domžalami. Celjani so z dvema zaporednima remijema (proti Aluminiju in Bravu) nekoliko povečali zaostanek za Olimpijo, zdaj pa se jim ponuja možnost, da z novo zmago odločno zakorakajo v boj za Evropo. Na krilih Daria Vizingerja, prvega strelca Prve lige Telekom Slovenije in novopečenega mladega reprezentanta Hrvaške, pri kateri je njegov selektor Igor Bišćan, se bodo spopadli z Domžalami.

Rumeni so veliki dolžniki v tej sezoni, ki je kljub kakovostni zasedbi (vsaj na papirju) in menjavi trenerja šele na osmem mestu, na dvoboj pa povprečno prejme kar dva zadetka. Andrej Razdrh ponovno med reprezentančno akcijo ni mogel računati na popolno zasedbo, saj nosi rumeni dres ogromno (mladih) reprezentantov. Klubu se je pridružil tudi 19-letni Jamajčan Kaheem Parris, ki ni napadalec tako kot njegov rojak in prijatelj Shamar Nicholson, a želi nase opozoriti v Sloveniji, izkušeni Srb Nikola Vujadinović pa je vskočil namesto poškodovanega Branka Ilića. Dvoboj se bo na stadionu Z'dežele začel ob 18.45.

Ko se je Maribor nazadnje mudil na Krasu, je izgubil

Darko Milanič bo prvič kot trener Maribora gostoval v Sežani na prvenstveni tekmi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Nedeljski spored se začenja na Krasu. Mariborčani bodo prvič po dolgih 18 letih gostovali za točke v Sežani. Ko so nazadnje igrali na stadionu Rajko Štolfa, jim ni bilo do smeha. Takrat so pod vodstvom Hrvata Iva Šuška ostali praznih rok proti Taboru, ki je pozneje kot zadnjeuvrščeni zapustil elitno druščino. Gostitelji so zmagali z 2:1, sodil je Darko Čeferin, za domače pa sta v polno zadela Matija Grlj in zdaj že nekdanji trener Triglava Dejan Dončić, za vijolice pa je dosegel gol Nastja Čeh. Pri Mariboru ni manjkalo igralcev, ki so pustili globok pečat v zgodovini slovenskega nogometa. Poleg Čeha so igrali še nekdanji reprezentanti Marko Simeunović, Aleš Križan, Simon Sešlar, Gregor Židan, Suad Fileković, Fabijan Cipot …

Tokrat bo četa Darka Milaniča gostovala kot velik favorit. Samozavest si je povzdignila med tednom s prepričljivo zmago nad Weizom v Avstriji (3:0), za vijolice pa je debitiral najstnik Belmin Bobarić. Mariborčani upajo, da bo do nedelje že nared prvi strelec Luka Zahović, ki vadi po posebnem programu. Češnjice so v tej sezoni že namučile Maribor. V Ljudskem vrtu so izgubile po krčevitem boju, Predrag Sikimić pa je dvakrat premagal Kenana Pirića. Spektakel z neposrednim prenosom na Planet TV se bo začel ob 14.25.

Aluminij kot prvi v tej sezoni ugnal Koper

Mihael Klepač je odločil zmagovalca na sredini pokalni tekmi proti Kopru. Foto: NK Aluminij V Kidričevem, kjer je Aluminij med tednom v prvem polčasu pokalnega četrtfinala prizadejal drugoligašku Kopru prvi poraz v tej sezoni (1:0), bo v nedeljo ob 16.30 gostoval Bravo. Kidričani še naprej navdušujejo z izjemnimi igrami, zlasti neprebojnostjo v obrambi, v napadu pa je vedno bolj natančen in učinkovit Hrvat Mihael Klepač.

Aluminij je ponosen na številne mlade reprezentante, eden izmed njih, Dejan Petrović, se je nedavno vpisal med strelce tudi proti Angliji, tokrat pa se bo spopadel z mladim ljubljanskim klubom, ki nastopa prvič v prvoligaški druščini.

Bravo je med reprezentančnim premorom odigral pripravljalni tekmi proti Veroni in Krki. Zlasti poučen je bil poraz v Italiji, ko so izgubili z 0:4, trener Dejan Grabić pa lahko povlekel kar nekaj koristnih zaključkov, ki bi mu lahko prišli prav na zahtevnem nedeljskem gostovanju na Štajerskem.

Lestvica:

Najboljši strelci: 11 - Ante Vukušić (Olimpija),

9 – Dario Vizinger (Celje),

7 – Luka Bobičanec (Mura), Predrag Sikimić (Tabor), Luka Majcen (Triglav),

6 – Rok Kronaveter (Maribor), Amadej Maroša (Mura), Aljoša Matko (Bravo),

5 – Senijad Ibričić (Domžale), Mitja Lotrič (Celje), Luka Menalo (Olimpija), David Tijanić (Triglav), Rudi Požeg Vancaš (Maribor)

