Gorenjci v pričakovanju motiviranih zmajev, ki želijo spet na vrh

Nedeljski spored 13. kroga slovenskega državnega prvenstva prinaša dve tekmi. Nogometaši Olimpije bodo ob 15.30 gostovali v Kranju, Rudar pa bo ob 18. uri pričakal Aluminij. Derbi kroga med Mariborom in Muro je v soboto postregel s spektaklom. Manjkali so le zadetki. Remizirala sta tudi Bravo in Celje (2:2), Domžale pa so tesno ugnale Tabor (1:0).

Nedeljski spored se bo začel na Gorenjskem, kjer bo ob 15.30 gostovala Olimpija. Triglav je na lestvici boljši le od Rudarja, prejšnji teden mu je prekrižal načrte in izenačil v zadnjih sekundah (1:1) srečanja v Velenju, odrešilne točke, s katerimi bi se odlepil od dna, pa bo iskal proti zmajem.

Kranjčani so ponosni na svojo klubsko filozofijo, kjer posvečajo izjemno pozornost delu z mladimi. Po podatkih evropskega nogometnega observatorija CIES ima Triglav v tej sezoni najnižjo povprečno starost nogometašev v Prvi ligi Telekom Slovenije. Povprečna starost je 23,3 leta, mlajšo ima v Evropi le sedem prvoligaških klubov iz Danske, Belorusije, Nizozemske, Slovaške in Belgije. Začasni trener Vlado Šmit bo z mlado zasedbo poskušal ostati neporažen tudi proti favoritu iz Ljubljane, nato pa se bo skupaj s sodelavcem Gregorjem Bergantom posvetil delu z ekipo med reprezentančnim premorom.

Zeleno-beli so v tej sezoni že premagali Triglav. V Stožicah je bilo 4:2. "Na vsak način moramo dobiti to tekmo. Spoštujemo Triglav in pričakujem težko tekmo. Potrebujemo svojo igro, veliko golov, všečno igro in to bomo poskušali narediti v Kranju, da bo videti tako, kot je treba," je Safet Hadžić opozoril na nujnost zmage, s katero bi zmaji čim hitreje pozabili na boleč poraz na večnem derbiju. Po odsluženi kazni se v ekipo vrača Macky Bagnack, na seznamu poškodovanih pa se je znašel Endri Čekiči.

Najslabši napad proti najboljši obrambi

Velenjčani so v tej sezoni slast zmage okusili le v pokalnem tekmovanju. Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnji krog Prve lige Telekom Slovenije pred oktobrskim reprezentančnim premorom bo sklenila tekma v Velenju. Rudar bo pričakal Aluminij. Položaj na lestvici v vlogo favorita potiska goste iz Kidričevega, ki so z jekleno obrambo največje presenečenje te sezone. Knapi sploh še niso okusili slasti zmage. V zadnjem nastopu bi jo skoraj proti Triglavu, a jo je izbrancem Nikole Jaroša zagodel zadetek Gorenjcev v zadnjih sekundah dvoboja za 1:1.

Bi lahko tako pričakovano prvo slavje dočakali proti Aluminiju, ki v tej sezoni redko izgublja? Vknjižil je le dva poraza, na 12 dvanajstih tekmah pa prejel le šest zadetkov, kar statistično znaša le polovico na tekmo. Tako se bosta udarila najslabši napad v ligi - Velenjčani so v tej sezoni dosegli zgolj ducat zadetkov, le enega na tekmo - in najboljša obramba.

Knapi želijo čim prej ujeti priključek s tekmeci, nato pa se postopno povzdigniti proti sredini lestvice in izogniti krčevitemu boju za obstanek. "Potrebujemo preklop v glavah, da končamo ta črni niz v ligi. Novi trener je dober in od nas zahteva trdo delo, zato verjamem, da je to prava pot, da krivuljo obrnemo navzgor. V nedeljo gostimo Aluminij, ki je kakovostna ekipa, zato se zavedamo, da nas čaka težka tekma. Ob tem bi želel povabiti vse naše gledalce, simpatizerje in navijače, da nam pridejo pomagat, ker jih trenutno najbolj potrebujemo," kapetan knapov Damjan Trifković, ki je Velenjčane popeljal med najboljših osem v pokalu, prosi navijače za podporo v težkih trenutkih za klub. Proti Aluminiju, ki je v tej sezoni prekrižal načrte že številnim klubom, jo bodo še kako potrebovali.

Maribor in Mura sta se še drugič v tej sezoni razšla brez zmagovalca. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor končal niz, Mura ostaja trn v peti prvakov

Veliki derbi v Ljudskem vrtu, ki je na tribune privabil 7.500 ljubiteljev nogometa, je postregel z dinamično predstavo, v kateri so manjkali le zadetki. Obračun Maribora in Mure se je končal brez zadetkov. Vijolice so z remijem zadržal vodilni položaj, a tudi končale niz šestih zaporednih zmag v domačem prvenstvu. Črno-beli, ki so imeli od 67. minute zaradi izključitve Špira Peričića prednost igralca več, a je niso znali pretopiti v zadetek, so na drugi zadržali niz neporaženosti proti Mariboru, odkar so se lani vrnili v prvo ligo.

Škarjice Roka Kronavetra v zadnjih sekundah dvoboja:

Dvoboj, ki je minil v izvrstnem navijaškem ozračju, saj so privrženci Mure napolnili severno tribuno, je ponudil številne priložnosti. Zadnjo na srečanju je v izdihljajih sodnikovega podaljška zapravil Rok Kronaveter. Mrežo Mure je poskušal zatresti z atraktivnimi škarjicami, a je za malo zgrešil cilj, tako da je ostalo pri rezultatu 0:0, ki ponuja v nedeljo ljubljanski Olimpiji v primeru zmage v Kranju vrnitev na vodilni položaj.

Klubski rekorder osrečil Domžale

Domžalčani so izkoristili prednost domačega igrišča in z 1:0 ugnali Tabor iz Sežane. Trener rumenih Andrej Razdrh je tako premagal klub, katerega je uspešno vodil v začetku sezone, Domžalčani pa so se maščevali češnjicam za boleč poraz v 4. krogu v Sežani (1:2). Zmagovalca je z zadetkom v prvem polčasu odločil Slobodan Vuk.

Zadetek Slobodana Vuka:

Najboljši strelec Domžal v 1. SNL je dosegel že 47. prvoligaški zadetek v rumenem dresu. Na srečanju jo je v dvoboju z novincem Domžal Maticem Finkom skupil Kamerunec Rodrigue Bongongui. Domžalski Športni park je zapustil v rešilnem vozilu in odšel na šivanje v ljubljansko bolnišnico.

Celjani ekspresno preobrnili na 2:1, a ...

Uvodna tekma 13. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Bravom in Celjem se je končala brez zmagovalca. Ekipi sta se tako kot v 4. krogu, ko je bila tekma v Celju, razšli z 2:2. V prvem polčasu so bili boljši gostitelji. V vodstvo jih je že po treh minutah popeljal nekdanji slovenski reprezentant Luka Žinko.

Že deveti zadetek Daria Vizingerja v tej sezoni:

Celjani so pokazali zobe na začetku drugega polčasa, ko so potrebovali le dve minuti do popolnega preobrata. Najprej je mladi Hrvat Dario Vizinger dosegel že deveti zadetek v tej sezoni in poskočil na samostojno prvo mesto na lestvici najboljših strelcev, nato pa je kapetan Mitja Lotrič popeljal goste še v vodstvo. Bravo se ni predal. Točko mu je priigral Mustafa Nukić in osrečil gostitelje.

Lestvica:

Najboljši strelci: 9 – Dario Vizinger (Celje),

8 – Ante Vukušić (Olimpija),

7 – Luka Bobičanec (Mura), Predrag Sikimić (Tabor),

6 – Rok Kronaveter (Maribor), Aljoša Matko (Bravo),

5 – Senijad Ibričić (Domžale), Mitja Lotrič (Celje), Luka Majcen (Triglav), Amadej Maroša (Mura), Luka Menalo (Olimpija), Rudi Požeg Vancaš (Maribor)

...

Domžale : Tabor 1:0

Bravo : Celje 2:2