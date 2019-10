Mariboru uspeva vse. Oprostite, skoraj vse.

Prvoligaška karavana se bo v 13. krogu najprej ustavila v Ljubljani, kjer bo Bravo gostil Celje, obračun z začetkom ob 15.30 pa si bo moč ogledati na Planet 2. Mladi klub iz slovenske prestolnice na zadnjih tekmah ni blestel zlasti v obrambi, kjer je pomanjkanje taktične discipline v slabo voljo spravilo trenerja Dejana Grabića.

''Na zadnji tekmi v Sežani nismo pokazali nič od tega, kar nas je v preteklosti že krasilo. To so osnove, vrniti se moramo k borbenosti, biti moramo pripadni klubu in dresu. To je prva stvar, s katero se vse prične in konča. Če tega ne bo proti Celju, se nimamo o ničemer pogovarjati,'' je bil jasen in glasen strateg Brava. Pri gostih bo zaradi kazni odsoten Žan Benedičič. Celjani so na petem mestu, a za vodilnim Mariborom zaostajajo le štiri točke, tako da bi lahko z uspehom v Spodnji Šiški zadržali stik z vrhom. ''Na zadnjih dveh tekmah nismo prikazali tistega, kar lahko. Malo se bomo osvežili, v ekipo se bodo vrnili igralci, ki so poškodovani,'' pred gostovanjem v Ljubljani sporoča Dušan Kosić.

V središču zanimanja bo strelski obračun najboljših klubskih strelcev. Posojeni napadalec Maribora, šele 19-letni Belokranjec Aljoša Matko, je za zdaj dosegel šest, dve leti starejši Čakovčan Dario Vizinger, ki je bil vpoklican v mlado hrvaško izbrano vrsto, pa v dresu Celja že osem zadetkov.

Razdrh proti tekmecu, ki ga pozna odlično

Andrej Razdrh je v tej sezoni s Taborjem ugnal Domžale, zdaj bo skušal z rumenimi premagati Sežančane. Foto: Vid Ponikvar Ob 18. uri se bo začela tekma v Domžalah (neposredni prenos na Planet TV), na kateri se bo v nevsakdanji vlogi znašel Andrej Razdrh. Mladi strateg gostiteljev bo namreč izhod iz krize, dveh zaporednih porazov z rumenimi, iskal ravno proti nekdanjim izbrancem, s katerimi je v tej sezoni že navduševal. Domžale bodo gostile Tabor, ki je pod vodstvom Razdrha v 4. krogu že vzel mero favoriziranim rumenim (2:1). Takrat so izpadli iz Evrope, vodil pa jih je zdajšnji trener Rijeke Simon Rožman.

Češnjice so izkoristile prednost domačega igrišča, zdaj pa jim želijo Domžalčani, katerim se je pred dnevi pridružil Matic Fink, vrniti milo za drago. ''Sledi reprezentančni premor in znova ne bomo imeli na voljo večjega števila igralcev. Kljub temu se moramo že v naslednjih dneh ponovno zbrati, dvigniti glavo in dobiti tekmo," pred današnjim spopadom sporoča Razdrh, ki pozna odlično tekmeca.

Tabor je v prejšnjem krogu pod vodstvom novega trenerja Almirja Sulejmanovića pozdravil tako želeno prvo zmago, znova pa je meril v polno izkušeni srbski napadalec Predrag Sikimić, tako da bodo predstavljali zahtevnega tekmeca.

V Ljudski vrt prihaja klub, ki Mariboru povzroča preglavice

Darko Milanič, odkar se je Mura vrnila v 1. SNL, na tekmi za prvenstvene točke še ni premagal črno-belih. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Veliki sobotni derbi bo v Ljudskem vrtu, kjer se obeta pravi spektakel. Neposredni prenos na Planet TV se bo začel že ob 20. uri, glavni sodni Dragoslav Perić pa bo začetek dvoboja označil 15 minut pozneje. Vijolice so v prvenstvu v izjemni formi. Dobile so šest zaporednih dvobojev, po dramatični zmagi v Stožicah (4:2) pa se prvič v tej sezoni povzpeli na vrh razpredelnice. Mariborčani so ujeli formo, s katero upravičeno ciljajo na rekordno 16. državno zvezdico.

Danes bodo imeli opravka s tekmecem, ki jim ne ustreza, saj ga, odkar se je Mura vrnila v elitni razred, na prvenstveni tekmi še niso premagali. Črno-beli so bili edini, ki so v prejšnji sezoni ostali neporaženi proti prvaku Mariboru, edini dvoboj v tej sezoni pa se je v Fazaneriji končal z 1:1.

''Tekma, ki nas čaka, bo zahtevna, predvsem pa drugačna, kot je bil derbi. Morda ne bo na nasprotni strani toliko individualne kvalitete, bo pa veliko moštvenega duha, strategije, taktične discipline. Z dobrim branjenjem in iskanjem priložnosti za protinapade," pred spopadom, ki bo napolnil Ljudski vrt, zlasti severno tribuno, namenjeno navijačem iz Murske Sobote, sporoča trener Darko Milanič.

''Smo v super seriji, ki jo razumljivo želimo nadaljevati. Dolga je še pot do konca prvenstva, a se bomo borili na vsaki tekmi, da ostanemo, kjer smo,'' je izpostavil nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste. Mariboru uspeva skoraj vse, za popolno zbirko mu manjka le še zmaga nad Muro.

Ante Šimundža bo skušal v trenerskem dvoboju prelisičiti nekdanjega "šefa" Darka Milaniča. Foto: Mario Horvat/Sportida Spopadel se bo z njegovim nekdanjim pomočnikom Antejem Šimundžo, ki je na dobri poti, da Muro še drugič zapored popelje v Evropo. Tudi Mura je v dobri formi, kar so v zadnjem nastopu na svoji koži izkusili Domžalčani. Nino Kouter in Amadej Maroša sta blestela z evrogoli, zdaj bosta skušala prelisičiti še mariborsko obrambo, kateri po novem poveljuje Nemanja Mitrović. ''To je za nas privilegij, če se tekma z Mariborom tretira kot derbi. Pomeni priznanje za naše delo, se pa takšnih tekem veselimo,'' pred vrhuncem 13. kroga poudarja Šimundža, ki bi v primeru, če bi presenetil branilce državnega naslova, občudoval Muro na vodilnem položaju prve lige!

''Zadovoljni smo glede točkovne bere, je pa dejstvo, da smo plačali velik davek s poškodbo Alena Kozarja. Žal je to, sestavni del nogometa,'' se trener Mure zaveda, da bo brez kapetana, ki ga zaradi poškodbe kolena čaka daljši počitek, težje prišel do cilja. Želi ostati neporažen proti Mariboru, od igralcev pa zahteva evropski pristop.

Mladi Gorenjci proti motiviranim zmajem

Triglav je v zadnjem domačem nastopu ugnal Aluminij. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored se bo začel na Gorenjskem, kjer bo ob 15.30 gostovala Olimpija. Triglav je na lestvici boljši le od Rudarja, kateremu je prekrižal načrte prejšnji teden in izenačil v zadnjih sekundah (1:1) srečanja v Velenju, odrešilne točke, s katerimi bi se odlepil od dna, pa bo iskal proti zmajem.

Kranjčani so ponosni na svojo klubsko filozofijo, kjer posvečajo izjemno pozornost delu z mladimi. Po podatkih Evropskega nogometnega observatorija CIES ima Triglav v tej sezoni najnižjo povprečno starost nogometašev v Prvi ligi Telekom Slovenije. Povprečna starost je 23,3 let, mlajšo ima v Evropi le sedem prvoligaških klubov iz Danske, Belorusije, Nizozemske, Slovaške in Belgije. Začasni trener Vlado Šmit bo z mlado zasedbo skušal ostati neporažen tudi proti favoritu iz Ljubljane, nato pa se bo skupaj s sodelavcem Gregorjem Bergantom posvetil delu z ekipo med reprezentančnim premorom.

Zeleno-beli so v tej sezoni že premagali Triglav. V Stožicah je bilo 4:2. ''Na vsak način moramo dobiti to tekmo. Spoštujemo Triglav in pričakujem težko tekmo. Potrebujemo svojo igro, veliko golov, všečno igro in to bomo poskušali narediti v Kranju, da bo izgledalo tako, kot je treba,'' je Safet Hadžić izpostavil nujno zmage, s katero bi zmaji čim hitreje pozabili na boleč poraz na večnem derbiju. Po odsluženi kazni se vrača v ekipo Macky Bagnack, na seznamu poškodovanih pa se je znašel Endri Čekiči.

Najslabši napad proti najboljši obrambi

Velenjčani so v tej sezoni slast zmage okusili le v pokalnem tekmovanju. Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnji krog Prve lige Telekom Slovenije pred oktobrskim reprezentančnim premorom bo sklenila tekma v Velenju. Rudar bo pričakal Aluminij. Položaj na lestvici v vlogo favorita potiska goste iz Kidričevega, ki so z jekleno obrambo največje presenečenje te sezone. Knapi sploh še niso okusili slasti zmage. V zadnjem nastopu bi jo skoraj proti Triglavu, a jo je izbrancem Nikole Jaroša zagodel zadetek Gorenjcev v zadnjih sekundah dvoboja za 1:1.

Bi lahko tako pričakovano prvo slavje dočakali proti Aluminiju, ki v tej sezoni redko izgublja? Vknjižil je le dva poraza, na 12 dvanajstih tekmah pa prejel le šest zadetkov, kar statistično znaša le polovico na tekmo! Tako se bosta udarila najslabši napad v ligi, Velenjčani so dosegli v tej sezoni zgolj ducat zadetkov, le enega na tekmo, in najboljša obramba.

Knapi želijo čimprej ujeti priključek s tekmeci, nato pa se postopno povzdigniti proti sredini lestvice in izogniti krčevitemu boju za obstanek. ''Potrebujemo preklopiti v naših glavah, da prekinemo ta črn niz v ligi. Novi trener je dober in od nas zahteva trdo delo, zato verjamem, da je to prava pot, da krivuljo obrnemo navzgor. V nedeljo gostimo Aluminij, ki je kakovostna ekipa, posledično se zavedamo, da nas čaka težka tekma. In ob tem bi želel povabiti vse naše gledalce, simpatizerje in navijače, da nam pridejo pomagati, ker jih trenutno najbolj potrebujemo,'' kapetan knapov Damjan Trifković, ki je Velenjčane popeljal med najboljših osem v pokalu, prosi navijače za podporo v težkih trenutkih za klub. Proti Aluminiju, ki je v tej sezoni prekrižal načrte že mnogim klubom, jo bodo še kako potrebovali …

Lestvica: