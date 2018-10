V živo: Olimpija z enajstmetrovko v zadnjih sekundah do vodstva! #video

V prvi nedeljski tekmi 13. kroga Prve lige Telekom Slovenije, s katerim so klubi po koncu reprezentančnega premora vstopili v drugo tretjino sezone, so Celjani po preobratu doma z 2:1 premagali Krško. Pravkar se v Stožicah v prenosu na Planet TV merita Olimpija in Triglav. V soboto je vodilni Maribor v derbiju kroga premagal Gorico s 3:0, Mura je premagala Velenjčane (2:1), Aluminij in Domžale pa sta se razšla brez zadetkov.

Olimpija : Triglav 1:0* (1:0)



GOOOL! V 47. minuti prvega polčasa je z enajstih metrov zadel Rok Kronaveter in Olimpijo popeljal v vodstvo v najboljšem možnem trenutku. Ljubljančani vodijo zasluženo, saj so bili v prvem polčasu veliko boljši.



Enajstmetrovka za Olimpijo! Po prekršku nad Stefanom Savićem sodnik ni okleval in pokazal na belo točko.



39. minuta: še ena priložnost za goste, po protinapadu je do strela prišel Tom Žurga. Spet se je z obrambo izkazal vratar Olimpije Aljaž Ivačič in žogo odbil v kot.



37. minuta: no, zdaj pa je bilo precej vroče na drugi strani. Od daleč je streljal kapetan Triglava Luka Majcen in precej namučil Aljaža Ivačiča. Reprezentančni vratar se je moral precej namučiti, da je žogo odbil v kot.



VIDEO: nova zapravljena priložnost Stefana Savića:





34. minuta: nova soodstotna priložnost za Olimpijo, do strela z desetih metrov je povsem neovirano prišel Stefan Savić, a meril čez gol in zapravil nemogoče.



30. minuta: Olimpija še naprej pritiska in poizkuša, a za zdaj še ni zadela. V Stožicah je po pol ure igre še vedno 0:0.



VIDEO: priložnost Stefana Savića:



13. minuta: še ena priložnost za Olimpijo, do strela je prišel Stefan Savić, a za las zgrešil cilj.



8. minuta: Olimpija od prve minute pritiska proti vratom Triglava in je boljša. Najbližje zadetku je prišla v deveti minuti, ko je po samostojnem prodoru prečko stresel Stefan Savić. V nadaljevanju akcije je do strela prišel še Backary Bagnack, a za malo zgrešil cilj.



Začetek tekme! V Stožicah se merita Olimpija in Triglav. V začetni postavi Olimpije, ki se želi z zmago vodilnemu Mariboru spet približati na pet točk zaostanka, se je znašel tudi debitant Vitja Valenčič.

V prvi nedeljski tekmi so Krčani v Celju po golu Daliborja Volaša na začetku tekme nekoliko presenetljivo prišli do vodstva, potem pa so Celjani prišli do preobrata. Najprej je za 1:1 zadel Mitja Lotrič po enajstmetrovki, ki jo je dosodil Damir Skomina, potem pa je najboljši slovenski sodnik sredi drugega polčasa gostom zaradi prekrška izven kazenskega prostora izključil vratarja Marka Zalokarja.

Celjani niso potrebovali dolgo časa, da so unovčili številčno prednost. Že pet minut za tem je namreč zadel Rudi Požeg Vancaš in, kot se je izkazalo pozneje, zabil za zmago z 2:1. Slovenski reprezentant, ki je v prvem polčasu poskrbel tudi za enajstmetrovko, je zadel še sedmič v tej sezoni in je zdaj skupaj s tremi sotrpini na vrhu lestvice strelcev.

Trinajsti krog zaključujeta Olimpija in Triglav, ki se pravkar merita v Stožicah.

Derbi za četrto mesto brez zadetkov

V Kidričevem sta se Aluminij in Domžale razšla brez zadetkov. Več priložnosti so si priigrali gostje, najbližje zadetku pa je bil Agim Ibraimi, a je njegov strel zadel prečko. V 82. minuti je moral zaradi drugega prejetega rumenega kartona predčasno pod prho Žan Žužek (Domžale), ki je prvič v tej sezoni zaigral skupaj z dolgoletnim legionarjem in povratnikom v Slovenijo Dejanom Lazarevićem.

Navijači Gorice izžvižgali sodnike, nato se je razigral Mešanović

Derbi 13. kroga Prve lige Telekom Slovenije je pripadel vijolicam, ki so se s tem še utrdile na vodilnem položaju. Mariborčani so premagali Novogoričane s 3:0, junak dvoboja pa je postal dvakratni strelec Jasmin Mešanović.

Drugi zadetek Jasmina Mešanovića v Novi Gorici:

V prvem polčasu se je med strelce vpisal Aleks Pihler, gostitelji pa so bili najbližje izenačenju sredi drugega polčasa, ko je sodnik Rade Obrenović po bližnjem srečanju vratarja Maribora Jasmina Handanovića in napadalca Gorice Andrije Filipovića najprej pokazal na belo točko, nato pa si po posvetu s pomočniki, ki so stali izza gola, premislil.

Domače občinstvo se je stežka sprijaznilo s spremenjeno odločitvijo. V zaključku dvoboja je nase opozoril Mešanović in vsoto zadetkov v tej sezoni povišal na pet.

Mura razveselila številne navijače

Prvoligaška karavana se je v soboto najprej ustavila v Fazaneriji, kjer je Mura pred prijetno polnimi tribunami premagala Rudar z 2:1. Mrežo gostov sta zatresla Žan Karničnik in novopečeni mladi reprezentant Luka Šušnjara, za knape pa je bil uspešen Milan Tučić, napadalec slovenske mlade izbrane vrste. Gostje so od 47. minute igrali brez izključenega dirigenta obrambe Davida Kašnika.

Zmagoviti zadetek Luke Šušnjare:

Najboljši strelci:

7 - Dino Hotić (Maribor), Jan Mlakar (Maribor), Rok Sirk (Mura), Rudi Požeg Vancaš (Celje)

6 - Rok Kronaveter (Olimpija),

5 - Andrija Filipović (Gorica), Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Jasmin Mešanović (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

4 - Senijad Ibričić (Domžale), Rok Kidrič (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Bede Amarachi Osuji (Gorica)

...

Vrhunci tekem, video:

Aluminij : Domžale 0:0:

Mura : Rudar 2:1:

Gorica : Maribor 0:3:

Fotogalerija s tekme:

Mura : Rudar 2:1 (fotograf Mario Horvat/Sportida)

