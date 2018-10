Maribor maščeval Keka, Olimpija navdušila v BiH

Klubi Prve lige Telekom Slovenije med reprezentančnim premorom, ko se članska reprezentanca poteguje za točke v ligi narodov, mlada izbrana vrsta do 21 let pa za dodatne kvalifikacije za EP 2019, ne mirujejo. Večina klubov se v prijateljskih tekmah meri s klubi iz bližnjih držav.

Maribor, ki je po uvodni tretjini sezone z naskokom na vodilnem položaju, se je med reprezentančnim premorom pomeril v prijateljskem dvoboju s hrvaškim prvoligaškim klubom HNK Gorica. Ta je bil še v prejšnji sezoni je bil še drugoligaš, nato ambiciozno napredoval med elito, po 10. krogu pa zaseda visoko četrto mesto in je največja senzacija tega prvenstva. Prejšnjo soboto je doma v Veliki Gorici premagal Rijeko (2:1) in poskrbel, da je Matjaž Kek razočarano odstopil s položaja trenerja, teden dni pozneje pa je v Ljudskem vrtu priznal premoč vijolicam.

Tako je mariborski klub maščeval nekdanjega selektorja Slovenije in trenerja Maribora, saj je premagal Gorico z 1:0. Trener mariborskega kluba Darko Milanič je pogrešal ogromno igralcev. Pogrešal je članske, mlade in mladinske reprezentante (Zahović, Dervišević, Uskoković, Kolmanič), počitek je namenil Handanoviću, na seznamu poškodovanih pa je bilo toliko igralcev (Šuler, Milec, Mlakar, Kramarič in Doumbia), da sta se članski ekipi za dvoboj proti hrvaški Gorici pridružila mladinca Žugelj in Šlamberger.

Zmagovalca je odločil klubski rekorder Maribora Marcos Tavares. Kapetan je zadel v polno v 53. minuti. Že v 9. minuti bi lahko vijolice v vodstvo popeljal Jasmin Mešanović, a je zapravil strel z bele točke.

Poker Olimpije pri starem znancu

Zoran Barišić je v soboto z Olimpijo dosegel visoko zmago v Banjaluki. Foto: Morgan Kristan / Sportida Ljubljančani so v soboto v Banju Luki napolnili mrežo staremu znancu Borcu (4:0), s katerim so se pogosto potegovali za točke v času nekdanje Jugoslavije v prvi oziroma drugi zvezni ligi. Zmaji so Borca, ki zdaj tekmuje v tretjem klubskem razredu v 1. BiH – Prvi ligi Republike Srbske, kjer je na prvem mestu -premagali s 4:0.

Trener Zoran Barišić, ki kot trener Olimpije še ni doživel poraza, ni mogel računati na članska reprezentanta Aljaža Ivačiča in Latvijca Vitalijsa Maksimenka, zaradi počitka se na pot niso odpravili Rok Kronaveter, Tomislav Tomić in Andres Vombergar, v Ljubljani so ostali tudi poškodovani Goran Brkić, Marko Gajić, Nik Kapun in Aljaž Krefl.

Gol Lendrića v prvem in kar trije Savića v drugem polčasu dovolj za visoko zmago v Banjaluki. Sledijo priprave na pokalni četrtfinale.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/flmamxdNLz — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) October 13, 2018

V prvem polčasu je za vodstvo Olimpije poskrbel Hrvat Ivan Lendrić, v drugem polčasu pa je zablestel rezervist Stefan Savić. Avstrijec srbskih korenin je zadel v polno kar trikrat in poskrbel za končno zmago slovenskega prvaka s 4:0. Za zmaje so nastopili Vidmar (od 59. Sekulić), Boakye, Zarifović (od 46. Bagnack), Gorenc, Jurčević (od 56. Štiglec), Putinčanin (od 46. Valenčič), Avramovski, Boateng, Kobiljar (od 46. Suljić), Lukanović (od 46. Savić) in Lendrić (od 46. Lupeta).

Ljubljančane čaka naslednja obveznost prihodnjo sredo (17. oktobra), ko bodo v prvi četrtfinalni tekmi pokala Slovenije gostovali v Kopru. Zanimanje za gostovanje zmajev je na Primorskem ogromno, gostitelji pa so se odločili, da bodo ljubiteljem nogometa na Bonifiki omogočili prost vstop.

Vrtnice brez tekme

Gorica se je v nasprotju s prakso, največkrat se je v času reprezentančnega premora dogovorila za prijateljske dvoboje s katerim izmed italijanskih klubov, odločila, da tokrat ne bo odigrala nobene tekme. Tako se je odločil trener Miran Srebrnič, ki v teh dneh pogreša tri mlade reprezentante (Grega Sorčan, Žiga Lipušček in Jan Humar).

Zagrebška Lokomotiva premagala Aluminij

Aluminij je še en od tistih klubov, ki so se v času reprezentančnega premora spoprijel s hrvaškim prvoligašem. V Kidričevu so gostili zagrebško Lokomotivo, ki trenutno pri slovenskih sosedih zaseda visoko tretje mesto. Dobro formo so dokazali tudi na Štajerskem, kjer so premagali Aluminij z 2:0. Trener Kidričanov Oliver Bogatinov ni mogel računati na številne mlade reprezentante. Manjkali so Luka Janžekovič, Erik Gliha, Matic Vrbanec in Dejan Petrovič.

Rumeni v hrvaški prestolnici povedli, a ...

Domžalčani, ki v času reprezentančnega premora pogrešajo mladega reprezentanta Adama Gnezdo Čerina in legionarja Rubina Belimo (Ekvatorialna Gvineja), so bili v petek v hrvaški prestolnici. Pomerili so se z Rudešem, zadnjeuvrščenim klubom hrvaškega prvenstva in izgubili z 1:2. V prvem polčasu, ko so zaigrali z močnejšo postavo, so vodili z 1:0. Zadetek je dosegel Matej Podlogar, podajo pa je prispeval povratnik Dejan Lazarević, ki se je prvič predstavil v dresu Domžal po dolgih letih dokazovanj v tujini.

⏱ | V drugem delu pomlajena zasedba rumenih, v kateri so nastopili štirje mladinci in kadet, ni uspela zadržati vodstva iz prvega polčasa. Zmage so se na koncu veselili gostitelji, ki so izkoristili dve izmed redkih priložnosti na tekmi. #skupajdovrha #plts pic.twitter.com/hdoQyQbmBv — NK Domžale (@NKDomzale) October 12, 2018

Amedej Vetrih še nima pravice nastopa, Dejan Milić je zbolel, Gregor Sikošek, Slobodan Vuk, Kobie Morris in Ajdin Mulalić so poškodovani, tako da sta med vratnici stopila MIha Tetičković in Klemen Mihelak. V drugem delu, ko so Domžalčani zaigrali s pomlajeno postavo, je Rudeš preobrnil rezultati in na koncu zmagal z 2:1. Rumeni bodo v nadaljevanju sezone zaradi kazni pogrešali kapetana Senijada Ibričića kar na treh tekmah.

Mura bo le trenirala

Mura, ki v tej sezoni nastopa med najboljšimi po petih letih in je v prejšnji sezoni osvojila drugoligaški naslov, se je odločila za počitek. Trener Ante Šimundža je prižgal zeleno luč načrtu, da se ponos prekmurskega nogometa med reprezentančnim premorom osredotoči na treninge in pozabi na pripravljalna srečanja. Zaradi sodelovanja z mlado izbrano vrsto pogreša Aleksandra Boškovića.

Avstrijski podprvak premočan za Celjane

Celjani so se v petek odpravili k severnim sosedom. Pot jih je vodila v Avstrijo, kjer se bodo ustavili na štadionu Franz Heuberger v Gradcu, kjer domuje nižjeligaš SV Strass, in se pomerili s Sturmom. Avstrijski podprvaki so bili premočan zalogaj. Zmagali so s 3:0. Po prvem polčasu so zaostajali z 1:0, na koncu pa so črno-beli, ki jih je pred leti vodil zdajšnji trener Maribora Darko Milanič, zmagali s 3:0.

💛💙 so v prijateljskem obračunu klonili s 3:0 (1:0). Sturm je v vodstvo v 32. minuti popeljal Eze, v zadnjih 20-ih minutah pa sta zmago gostiteljev potrdila Lema (69. min.) in Hosiner (79. min.). Več sledi..#MojeMestoMojKlub #GremoCele 💛💙 pic.twitter.com/aIImVUqhJx — NK Celje (@NKCelje) October 12, 2018

Trener grofov Dušan Kosić ni mogel računati na članskega reprezentanta Rudija Požega Vancaša, manjkali so tudi mladi reprezentanti Metod Jurhar, Amadej Brecl in Janez Pišek. "Igrali smo težko srečanje, rezultat ni takšen, kot smo si ga želeli," je poudaril strateg Celjanov, ki je ponudil priložnost zlasti tistim varovancem, ki v dozdajšnjem delu sezone niso bili deležni večje pozornosti.

Remi v Avstriji, nato na Tek za Kranj

Kranjski prvoligaš Triglav je v petek gostoval v Avstriji. Trener Dejan Dončić je trenutno pripravljenost izbrancev, med katerimi ni treh članov mlade izbrane vrste Kristjana Arha Česna, Davida Tijanića in Ožbeja Kuharja, ocenil v petek, ko so gorenjski orli v prijateljskem srečanju remizirali z avstrijskim prvoligašem RZ Pellets WAC (1:1). Dvoboj je bil na štadionu Sportplatz Reichenfels, zadetek za Gorenjce pa je dosegel Tom Žurga.

⚽Pripravljalna tekma: WAC - NK Triglav Kranj 1:1 (1:1)

Strelec: Tom Žurga



⚽NK Triglav XI: Curanovič, Bojič, Alić, Šalja, Rogelj, Mlakar, Kopač, Elsner, Udovič, Žurga, majcen



Igrali so še: Čadež, Jurić, Križaj, Hasenaj, E. Kryeziu, Afoakwa, Osikel#ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/5iru6HU2OI — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) October 12, 2018

Nogometaši Triglava so se v soboto udeležili Teka za Kranj.

Po Šmartnem le še trening

Predzadnjeuvrščeni velenjski Rudar je bil v torek pri sosedih v Šmartnem ob Paki, kjer se je v tekmi zaprtega tipa udaril s tretjeligašem. Trener Marijan Pušnik je pridobil dragocene informacije, vrnil pa se je tudi mladi slovaški reprezentant David Hrubik, tako da knapi v času reprezentančnega premora pogrešajo le mladega napadalca Milana Tučića.

Inter premagan na štadionu Matije Gubca

Konec tedna so bili dejavni tudi nogometaši Krškega. Pot do forme, s katero se želijo izogniti zadnjemu mestu, so iskali na petkovi prijateljski tekmi, kjer so na štadionu Matije Gubca premagali hrvaškega prvoligaša Inter Zaprešić. Sosedski obračun se je končal z zmago Krčanov z 1:0. Zmagoviti zadetek za zelene, ki so se pred kratkim okrepili z ganskimi nogometaši, je dosegel Luka Vekić v 57. minuti.