Potres na Reki: Kek zapustil Rijeko, navijači so ga prepričevali, da si premisli #video

Kako nepredvidljiva so lahko pota nogometa, dokazuje tudi primer Matjaža Keka. Ko je Rijeka v začetku septembra v izjemnem vzdušju nadigrala Maribor s 4:0, mu je deset tisoč navijačev Rijeke na Kantridi namenilo stoječe ovacije in rojstnodnevne čestitke. Kek, ki na Reki uživa ogromne simpatije, je le štiri tedne po tem sprejel odločitev, ki je šokirala navijače Rijeke. Po novem neuspehu, že šesti zaporedni tekmi v hrvaškem prvenstvu, na kateri je ostal brez zmage, je odstopil.

Nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek ni prvič odstopil. V petih letih in pol, najdaljšem obdobju v zgodovini NK Rijeka in hrvaškega prvenstva, ki ga je trener neprekinjeno prebil na istem stolčku, je že nekajkrat ponudil odstop, a ga je vodstvo kluba na čelu s predsednikom Damirjem Miškovićem vedno zavrnilo. Prvi mož Rijeke je v času najhujših rezultatskih kriz še vedno stopil na stran Keka in ga prepričal, da je nadaljeval poslanstvo trenerja na Rujevici.

S predsednikom se je že slišal

Tako je predsednik Damir Mišković proslavljal uspeh na gostovanju pri Stuttgartu, po katerem si je Rijeka zagotovila prvi nastop v skupinskem delu evropske lige. Foto: Sportida Tokrat je drugače. Tokrat je bilo razočaranje po porazu v Gorici tako veliko (1:2), da je 58-letni Mariborčan sprejel odločitev, ki je kot strela z jasnega zadela v srce navijače Rijeke, po pogovoru s predsednikom. "Po tekmi sem se pogovoril s predsednikom Miškovićem, od tega trenutka nisem več trener Rijeke," je sporočil po tekmi v Veliki Gorici in zapustil novinarsko konferenco.

Na potezi je bilo vodstvo kluba. Bi lahko še enkrat več prepričalo Keka, da se vrne na vroči stolček in še naprej vodi ponos nogometnega Kvarnerja? Če gre verjeti njegovim besedam, so takšne možnosti maloverjetne, tudi zaradi tega, ker takšnega niza, kar šestih tekem brez zmage, v hrvaškem prvenstvu ne pomni.

"Sem najbolj odgovoren za rezultat. V tem trenutku je potrebno nekaj menjati. Rijeka ostaja moj klub, hvala vsem, ampak odhajam," je pojasnil nekdanji trener Maribora. Da ne bo več vodil Rijeke, je tri ure porazu proti Gorici prek socialnega omrežja sporočil tudi klub, ki domuje na Rujevici.

Matjaž Kek više nije trener Rijeke: Zahvaljujem svima na suradnji, ja sam najodgovorniji za rezultat i nešto se moralo promijeniti.



Navijači si želijo, da bi Kek ostal na Hrvaškem. Po porazu proti Gorici je bil edini deležen aplavza s strani navijaške skupine Armada, po tekmi pa so ga obstopili in mu nudili podporo. "Naj se poslovijo drugi. Ostani in igraj tekme z mladinci," so mu predlagali navijači Rijeke, ki v delu slovenskega trenerja ne vidijo nič spornega, kar bi poskrbelo za rezultatsko krizo.

Srečanje Matjaža Keka in navijačev:

Z Rijeko ustvarjal čudeže

Matjaž Kek je Rijeko popeljal do državnega naslova, pokala in superpokala. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko je pred petimi leti in pol brez večjega medijskega pompa prevzel Rijeko, od njega nihče ni pričakoval tako čudežnega napredka. A se je zgodilo. Že kmalu je Rijeko senzacionalno prek Stuttgarta pripeljal v skupinski del evropske lige, v prvenstvu je takoj pokazal splitskemu Hajduku, da se je pri vrhu hrvaškega prvenstva spremenilo razmerje moči in je zdaj nesporna št. 2 tamkajšnjega nogometa Rijeka. Rečani so osvajali druga mesta, osvojili tudi pokal, največjo radost, s katero se je Kek vpisal v zgodovino, pa dočakali v sezoni 2016/17.

Mariborčan je popeljal Rijeko do dvojne hrvaške krone, reški klub je prvič v bogati zgodovini, v kateri je premagoval tudi tako velike klube kot sta Real Madrid in Juventus, osvojil državni naslov. Kekova slava je postala nemerljiva. Navijači so ga tako oboževali, da bi zlahka zmagal celo v volitvah za župana, če bi se seveda kandidiral. Postal je velemojster svojega posla, saj je Rijeka v skladu s svojo filozofijo po vsaki uspešni sezoni prodala nekaj najboljših igralcev, kar pa slovenskega trenerja ni zmotilo pri tem, da je pripeljal nove okrepitve in s pomočjo njih zadržal položaj pri hrvaškem vrhu.

Kdo lahko stopi v njegove čevlje?

S tem, ko je vodil Rijeko neprekinjeno pet let in pol, je poskrbel za absolutni rekord 1. HNL. Foto: Vid Ponikvar V prejšnji sezoni je Rijeko prehitel le Dinamo Zagreb, po odhodu Matica Črnica, ki se je preselil v Ljubljano, pa je Rijeka prvič v sezono krenila brez slovenskega legionarja na kadrovskem seznamu igralcev. Rečani se v tej sezoni niso proslavili.

Po 19. avgustu, ko so še zadnjič zmagali, so padli v veliko krizo. Na šestih tekmah so zaman čakali na zmago, osvojili le štiri točke, izgubili stik z vodilnim Dinamom, ki lahko ta konec tedna pobegne Rečanom na okroglih deset točk prednosti, in se znašli v globokih težavah.

Kako nadaljevati klubsko pot brez Keka? To je vprašanje, na katerega navijači še nimajo odgovora, saj jih je Štajerec v zadnjih petih letih in osmih mesecih razvajal s trenerskimi vrlinami, hkrati pa se je izkazal za vedno dobrodošlega in spretnega sogovornika, ki ni iskal dodatne pozornosti, ampak v prvi vrsti prisegal na krvavo delo. S tira ga niso vrgle niti številne sodniške nepravice, ki jih je doživljal na tekmah Rijeke. Ostal je miren, dosleden slovesu, ki ga je ustvaril že kot selektor slovenske reprezentance, s katero se je podpisal pod zadnji veliki uspeh slovenske izbrane vrste. Pod nastop na svetovnem prvenstvu leta 2010 v Južni Afriki.

Bi lahko nadaljeval pot kot selektor Slovenije?

Ko je predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović lani iskal primernega naslednika Srečka Katanca, je spregovoril o tem tudi s Kekom. Mariborčan, ki so ga pred tem snubili za prevzem selektorskega mesta snubili celo poznejši svetovni podprvaki Hrvati, je ostal zvest Rijeki. Bi lahko bilo zdaj drugače?

Veselje pred devetimi leti in zmago v Mariboru nad Rusijo, ki je Slovenijo popeljala na SP 2010. Foto: Reuters

Selektorju Tomažu Kavčiču se po neprepričljivih nastopih slovenske izbrane vrste, pa tudi nesoglasjih z najboljšim igralcem Janom Oblakom, maje stolček. Bi zdaj, ko ima proste papirje, lahko prevzel reprezentanco, ki jo je zapustil pred sedmimi leti, ko se je takratni predsednik Aleksander Čeferin odločil za spremembo in mesto ponudil Slaviši Stojanoviću? Ne pozabimo, kako nepredvidljiva so lahko pota nogometa ...