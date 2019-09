Dramatičen in spektakularen derbi v Stožicah. Rok Kronaveter razbil Olimpijo!

KONEC TEKME! Na spektakularnem derbiju v Stožicah so zmagali gostje in tako niz neporaženosti na prvenstvenih derbijih v Ljubljani povišali na kar 11, do zmage pa prišli na najslajši možen način. Tik pred koncem tekme.



GOOOL! Zdaj pa še četrti gol Maribora. Po protinapadu je Rok Kronaveter podal, Rudiju Požegu Vancašu pa ni bilo težko zadeti za 4:2 v 94. minuti.



GOOOL! Joj, kakšna napaka obrambe Olimpije, ki sta jo zakuhala rezervist Eric Boakye in kapetan Nejc Vidmar, do žoge je prišel Rok Kronaveter in v 93. minuti zadel za zmago gostov.



90. minuta: po kotu je pred golom Maribora skočil Luka Menalo, a po strelu z glavo ni zadel. Tudi on je iztržil samo kot.



89. minuta: do strela na robu kazenskega prostora je prišel Ante Vukušić, a nastreljal enega branilcev Maribora. Olimpija je iztržila le kot.



74. minuta: zdaj je bilo nevarno na strani Olimpije. Streljal je Aleks Pihler, a je žoga zletela mimo gola.



71. minuta: po res razburljivih minutah je sledilo nekaj minut zatišja. Zdaj pa je moral zadnjo menjavo opraviti še domači trener. Namesto poškodovanega Endrija Čekičija je v igro poslal Portugalca Jucieja Lupeto, ki se je na zadnji tekmi izkazal z mojstrskim golom v mreži Domžal.



59. minuta: še ena slaba novica za Maribor. Zaradi poškodbe je moral predčasno z igrišča eden njegovih najbolj razpoloženih nogometašev v zadnjem času in tudi na današnjem derbiju Dino Hotić. Zamenjal ga je Jasmin Mešanović.



VIDEO: priložnost Luke Zahovića in obramba Nejca Vidmarja:





58. minuta: Velika priložnost Luke Zahovića, ki je z nekaj metrov meril pod prečko, a se je z izjemno obrambo izkazal vratar Olimpije Nejc Vidmar.



VIDEO: gol Anteja Vukušića:



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko Olimpije:







GOOOL! Olimpija je v 53. minuti izenačila. Ante Vukušić je najprej zapravil enajstmetrovko, saj se je z obrambo izkazal Kenan Pirić, potem pa je izkušeni hrvaški nogometaš prišel do odbite žoge in jo spravil v mrežo.

52. minuta: enajstmetrovka za Olimpijo! Po tem, ko je Nemanja Mitrović v svojem kazenskem prostoru za dres vlekel Mirala Samardžića, si je sodnik Nejc Kajtazović najprej vzel nekaj časa za premislek, potem pa pokazal na enajstmetrovko v korist Ljubljančanov.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kar dve menjavi v vrstah Olimpije ob polčasu. Namesto Denisa Šmeja je na igrišče prišel Eric Boakye, medtem ko je Marka Putinčanina nadomestil Vitja Valenčič. Trener Ljubljančanov Safet Hadžić očitno ni bil najbolj zadovoljen s tem, kar je videl v prvih 45 minutah. Trener Maribora Darko Milanič ni menjal.



POLČAS! Za nami je sijajnih prvih 45 minut, ki so bile prava reklama za slovenski nogomet. Škoda je le, da se na tribunah največjega slovenskega štadiona ni zbralo več navijačev. Ko je že kazalo, da bo Maribor razbil Olimpijo, vodil z 2:0 in bil na dobri poti, da pride še do tretjega gola, je udarila Olimpija, znižala izid in začela igrati veliko bolje. Zdi se, da nas čaka spektakularnih drugih 45 minut.



41. minuta: zdaj je bolje začela igrati Olimpija. Na robu kazenskega prostora je imel na voljo Ante Vukušić, a tudi on iz zelo ugodnega položaja nastreljal "živi" zid Maribora.



VIDEO: gol Luke Menala:





GOOOL! V 33. minuti je Olimpija znižala zaostanek. Po lepi akciji Stefana Savića in Tomislava Tomića je efektivno zadel Luka Menalo. Se Ljubljančani vračajo?



VIDEO: razveljavljen gol Luke Zahovića:





26. minuta: no, zdaj pa je Maribor zadel. Po novi podaji Dina Hotića z desne strani je pred golom mojstrsko zadel Luka Zahović, a je sodnik Nejc Kajtazović njegov gol zaradi igranja z roko razveljavil.



VIDEO: priložnost Luke Zahovića:





24. minuta: še ena velika priložnost Maribora. Do strela v kazenskem prostoru domačih je prišel Luka Zahović in že premagal vratarja Olimpije, potem pa je njegov strel z glavo na golovi črti ustavil Vitalijs Maksimenko.



VIDEO: gol Roka Kronavetra:



GOOOL! Že v 16. minuti Maribor do vodstva z 2:0. Spet je z desne podal Denis Hotić, pred golom pa je z glavo zadel Rok Kronaveter. Izkušeni vezist ni pokazal spoštovanja do svojega nekdanjega kluba in se na štadionu, na katerem je igral še lani, razveselil zadetka.



8. minuta: zdaj je bila prvič nevarna tudi Olimpija. Na robu kazenskega prostora, na levi strani, je imel prosti strel na voljo Endri Čekiči, a se ni izkazal. Naciljal je obrambni zid Maribora, bolj natančneje Nemanjo Mitrovića v glavo.



7- minuta: Maribor še naprej napada. Ni manjkalo veliko in zadel bi še drugič. Z desne je podal Dino Hotić, pred golom je z nekaj metrov streljal Rok Kronaveter, a to ni storil najbolje. Meril je po sredini, Nejc Vidmar je žogo zlahka ujel.



3. minuta: še ena priložnost za goste! Streljal je Rok Kronaveter, a se je z obrambo izkazal Nejc Vidmar in žogo odbil v kot.



VIDEO: gol Luke Zahovića:





GOOOL! Kakšen začetek derbija v Stožicah! Še niti minuta ni minila in že gostje vodijo z 1:0! Podal je Dino Hotić z desne strani, pred golom pa je z glavo zadel Luka Zahović!



ZAČETEK TEKME! Po minuti molka za preminula nekdanja trenerja Olimpije Suada Beširevića in Vukašina Višnjevca se je derbi v Stožicah začel. S sredine igrišča so krenili nogometaši Olimpije.



Neverjetno, ampak resnično. Maribor v prvenstvu v Stožicah ni izgubil že kar deset tekem v nizu. Lahko Ljubljančani prekinejo ta ne najboljši niz?



Današnji derbi bo poseben tudi zaradi dveh nogometašev v vrstah Maribora, ki sta nekoč igrala za Olimpijo. Rok Kronaveter je bil njen ključni mož pri obeh zadnjih prvenstvenih naslovih, v Ljudski vrt pa je odšel poleti neposredno iz Stožic. Drugi je seveda Nemanja Mitrović, nekdanji kapetan Olimpije. Tudi on je prišel v Maribor poleti, a ne neposredno iz Olimpije. Oba verjetno čaka "topel" sprejem domačih navijačev.



Kakšni sta začetni enajsterici obeh ekip?



Takole se je derbija lotil Safet Hadžić:

, kjer nas čaka drugi prvenstveni derbi sezone. Vodilna Olimpija ima pred Mariborom, ki je zmagal na zadnjih petih prvenstvih tekmah, tri točke prednosti. Kako bo po derbiju? Bo ostala enaka, bodo Ljubljančani skočili na plus 6 ali pa jih bo Maribor ujel?