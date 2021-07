Radomlje do prve zmage, večni derbi v nedeljo

Danes se je s srečanjem med Aluminijem in Radomljami (0:2) v senci dogajanja na olimpijskih igrah začel 3. krog 1. SNL. Vse oči bodo ta konec tedna uprte v Ljubljano, kjer bo v nedeljo zvečer na sporedu večni derbi med domačo Olimpijo in Mariborom, ki je v tem tednu končal nastope v evropskih tekmovanjih. V nedeljo bodo na delu tudi Domžale, ki bodo gostile Tabor, dan prej se bo prvak Mura pomeril z Bravom, Celje pa čaka obračun s Koprom.

Večina prvega polčasa uvodnega srečanja tretjega kroga prve lige je minila dokaj mirno in brez konkretnih priložnosti. Nekaj minut pred koncem prvega dela pa smo vendarle videli zadetek. Veselili so se gostje iz Radomelj, strelec v 42. minuti je bil Mark Zabukovnik. Tudi v drugem polčasu smo dolgo čakali na še kakšen zadetek, ponovno pa je prišel v zaključnem delu igre. Tokrat v 79. minuti, junak pa Sandi Nuhanović. Do konca srečanja se nato rezultat ni več spremenil in gostje so vpisali premierno zmago v novi sezoni, Aluminij pa tudi po treh srečanjih ostaja brez doseženega zadetka. V samih izdihljajih srečanja je drugi rumeni in posledično rdeči karton prejel domači branilec Klemen Bolha

Radomlje so vpisale prvo zmago v novi sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bo ranjeni Muri vendarle uspelo?

Po dveh osvojenih točkah na domačem igrišču se bo ekipa Brava v soboto odpravila na prvo letošnje gostovanje. Ljubljanska ekipa bo gostovala pri prvakih iz Murske Sobote. Mura je po dveh krogih največje negativno presenečenje 1. SNL, saj so slovenski prvaki na dveh tekmah zabeležili dva poraza. V prvem krogu jih je odpihnil Tabor (0:3), v drugem krogu pa so klonili proti Kopru (3:2), v tem tednu pa so se v Bolgariji poslovili tudi od kvalifikacij za ligo prvakov. So pa Muraši pred nadaljevanjem sezone okrepili svoje vrste z Žigo Škoflekom. Bravo v dveh krogih še ni prejel zadetka, a je bil hkrati tudi napadalno povsem neučinkovit. Kako bo tokrat?

Za konec sobote v Celje

Sobotni spored se bo v končal v Celju, kjer se bo domača ekipa srečala s Koprom. Celjani so bili v prvih dveh krogih polovično uspešni, na prvi tekmi sezone so morali priznati premoč Mariboru (2:3), pred tednom dni pa so z 1:0 ugnali sežanski Tabor. Še za odtenek boljše so igrali nogometaši Kopra, ki so v prvem krogu remizirali z Aluminijem, v Celje pa se podajajo s popotnico zmage nad Muro (3:2). "Delamo dobro, vendar smo šele na začetku," je pred srečanjem poudaril trener Kopra Zoran Zeljkovič.

Domžale lovijo prve točke

V nedeljo bo najprej pestro v Domžalah, kjer bo gostoval Tabor. Domžalčani so v četrtek po zmagi nad finsko Honko napredovali v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Slabše Domžalčanom, ki so sicer v tej sezoni do zdaj odigrali le eno tekmo, kaže v 1. SNL, kjer so še brez točke. Na edini odigrani tekmi so v prejšnjem krogu klonili proti Mariboru (1:3). Sežanci so na drugi strani že okusili slast zmage, v prvem krogu so presenetljivo s 3:0 ugnali prvaka Muro, v prejšnjem krogu pa so na domačem terenu morali priznati premoč Celjanom (1:0). Kdo bo boljši tokrat?

Maribor se je poslovil od Evrope. Foto: Vid Ponikvar

Za konec kroga bomo spremljali poslastico v obliki večnega derbija. V Ljubljani se bosta v nedeljo zvečer pomerila Olimpija in Maribor. Ekipi se na obračun podajata z različno popotnico. Olimpija je v četrtek na Malti po izvajanju enajstmetrovk izločila Birkirkaro, Maribor je na domačem terenu po drugem porazu proti švedskem Hammarbyju zaključil evropsko sezono. Zdaj bodo Štajerci vse misli usmerili proti domačemu prvenstvu, kjer so po dveh krogih še edina ekipa brez praske. Bili so boljši od Celja in Domžal. Olimpija je do zdaj odigrala le eno tekmo in remizirala z Radomljami (1:1). Ljubljansko ekipo je pred nadaljevanjem sezone zapustil vratar Žiga Frelih, obrambo Zmajev pa je okrepil Đorđe Crnomarković.

Ekipi sta do zdaj v prvi ligi odigrali 48 medsebojnih tekem, Olimpija je zmagala osemkrat, Maribor 19-krat, 21-krat pa sta ekipi razšli z remijem. V Stožicah je bil Maribor uspešen devetkrat, Olimpija pa štirikrat. V prejšnji sezoni sta se moštvi trikrat razšli z neodločenim izidom, enkrat pa se je zmage ravno v Stožicah veselila Olimpija.

1. SNL, 3. krog: Petek, 30. julij:

Aluminij : Radomlje 0:2 (0:1)

Zabukovnik 42., Nuhanović 79. RK: Bolha 95./Aluminij Sobota, 31. julij:

17.00 Mura – Bravo

20.15 Celje – Koper Nedelja, 1. avgust:

17.00 Domžale – Tabor

20.15 Olimpija – Maribor

Lestvica: 1. Maribor 2 tekmi – 6 točk

2. Radomlje 3 – 5

3. Koper 2 – 4

4. Celje 2 – 3

5. Tabor Sežana 2 – 3

6. Bravo 2 – 2

7. Aluminij 3 – 2

8. Olimpija 1 – 1

9. Domžale 1 – 0

10. Mura 2 – 0