Radomljani do prve zmage v sezoni

Radomljani so prišli do prve zmage v sezoni. Foto: Nik Moder/Sportida

S tekmo med Aluminijem in Kalcer Radomljami se je v Kidričevem začel 3. krog Prve lige Telemach Slovenije. Prvih treh točk v novi sezoni so se veselili gostje, ki so zasluženo slavili z 2:0. Po dveh neodločenih izidih proti Bravu in Olimpiji je Kalcer še neporažen, Aluminij, ki je v uvodnih dveh krogih prav tako dvakrat remiziral, pa v novi sezoni ostaja brez doseženega zadetka.