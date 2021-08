Miloševićeva Olimpija še nikoli boljša, Maribor padel v osnovah

Uvodni večni derbi slovenskega nogometnega prvenstva v sezoni 2021/22 je v bučnih Stožicah poskrbel za veliko zadovoljstvo navijačev Olimpije. Ljubljančani so gorečemu tekmecu Mariboru prizadejali boleč poraz (3:1). Ažbeta Juga so premagali trikrat, vselej po strelu z glavo, z dvema zadetkoma pa je prednjačil Antonio Delamea Mlinar. Trener zmajev Savo Milošević je žarel od zadovoljstva, a tudi opozoril varovance, naj ne podležejo evforiji.

Olimpija : Maribor 3:1 (1:0) Stadion Stožice, gledalcev 3500, sodniki: Kajtazović, Vukan, Klančnik.

Strelci: 1:0 Delamea Mlinar (37.), 2:0 Ziljkić (52.), 3:0 Delamea Mlinar (56.), 3:1 Vrhovec (67./11 m). Olimpija: Vidmar, Boakye, Delamea Mlinar (od 77. Ratnik), Korun, Pavlović, Tomić, Kapun, Ziljkić (od 70. Kurež), Aldair Djalo (od 90. Andrejašič), Elšnik (od 70. Sešlar), Nukić.

Maribor: Jug, Milec, Mitrović, Voloder, Koderman (od 81. Sikošek), Vrhovec (od 77. Makoumbou), Alvir, Repas, Žugelj (od 46. Požeg Vancaš), Šturm (od 58. Pihler), Vipotnik (od 58. Sirk). Rumena kartona: Mitrović, Alvir.

Rdeči karton: /.

Večni derbi med Olimpijo in Mariborom predstavlja največji praznik klubskega nogometa v Sloveniji. O tem, kako močno so si navijači po vseh peripetijah, ki jih je zakuhala epidemija koronavirusa, zaželeli spremljanja srečanj v živo, je zgovorno pričalo zanimanje za uvodni derbi sezone v Stožicah.

Čeprav se je igrala tekma šele 3. kroga, začetek avgusta pa je marsikateri ljubitelj nogometa izkoristil za poletni oddih nekje izven slovenske prestolnice, so bile tribune Stožic v deževnem in soparnem večeru prijetno polne. Navijači večnih tekmecev so pričarali bučno vzdušje kot že dolgo ne, nogomet je v obdobju, ko slovenska športna srca utripajo v ritmu junakov olimpijskih iger, dočakal svojih nadvse simpatičnih 90 minut.

Rožman namerno pozabil na "veterane"

Simon Rožman se je odločil za mlado postavo, polno poletnih novincev. Foto: Grega Valančič/Sportida Spopad med največjima favoritoma za osvojitev naslova je postregel z veliko novega. Svoj prvi večni derbi je na lastni koži občutilo kar nekaj novincev. Na obeh straneh. Poletni prestopni rok je prevetril obe zasedbi, zlasti v napadu. Maribor se je po četrtkovem izpadu iz Evrope že povsem usmeril v domače tekmovanje, zmaji pa še vztrajajo v Evropi. V večni derbi so vstopili kot dolžniki, saj s svojimi uvodnimi predstavami pod taktirko novega trenerja Sava Miloševića še niso prepričali navijačev.

Srb je bil pred tekmo samozavestno opažal, da gre iz tekme v tekmo na bolje, a je podobno razmišljal tudi njegov stanovski kolega pri Mariboru. Simon Rožman se je lotil obsežnega procesa pomladitve zasedbe, tako da niti ni presenetilo, da je v udarno enajsterico uvrstil bolj ali manj mlajše kandidate, ki naj bi mariborskemu klubu v bližnji prihodnosti vrnili primat najboljšega kluba v Sloveniji. Roka Kronavetra tako ni uvrstil niti med 20 kandidatov za dvoboj.

Pritisk Olimpije obrodil sadove

Antonio Mlinar Delamea je kar dvakrat z glavo matiral Ažbeta Juga. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko je glavni sodnik Nejc Kajtazović označil začetek večnega derbija, se je začela prevlada gostiteljev. Sprva sramežljiva, nato pa očitnejša iz minute v minuto. Priložnosti so bili vse bolj zrele, vedno bolj je dišalo po vodstvu zmajev. Vzhičeni Mustafa Nukić, ki je igral svoj prvi večni derbi, je v 26. minuti po čarobni akciji in mojstrskem strelu dosegel prekrasen zadetek. Zlahka bi kandidiral za najlepši gol jesenskega dela, a je njegovo veselje trajalo le nekaj sekund. Nahajal se je v nedovoljenem položaju, to je potrdila tudi ekipa VAR. Olimpija je še naprej narekovala ritem igre, gostje so bili presenetljivo skoraj nenevarni. Zmaji so zlahka ustavljali njihove poskuse napadov.

V 38. minuti je pritisk zeleno-belih, ki so tokrat igrali v zeleno-črnih ''navijaških'' dresih, obrodil sadove. Antonio Delamea Mlinar, ki ga je kapetan Timi Max Elšnik s prostega strela postregel kot na krožniku, je skočil najvišje in z natančnim strelom z glavo premagal Ažbeta Juga. V Stožicah je sledil delirij navdušenja. Prvi na tekmi.

Milošević: Vesel sem, da so igralci spoznali, kaj vse zmorejo Trener Olimpije Savo Milošević: ''Odigrali smo najboljšo tekmo, odkar vodim Olimpijo. Od prve do zadnje minute so fantje upoštevali vse, kar smo se pred tem dogovorili. Po naporni četrtkovi tekmi na Malti smo se predstavili v dobri fizičnem stanju, kar me navdaja z zadovoljstvom. Ne bi rad, da bi iz tega delali kakšno evforijo. Sezona se je komaj začela, že v četrtek nas čaka nova naporna tekma. Res je, zmaga nad Mariborom je pomembna, a je to le ena izmed tekem v nizu. Vesel sem, da so igralci na tej tekmi spoznali, kaj vse zmorejo. Zmorejo veliko, a morajo tudi ostati na realnih tleh.''

Olimpija je zaigrala v zeleno-črni kombinaciji dresov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjan je zadel prvič na domačem večnem derbiju, konec februarja je meril v polno že v Ljudskem vrtu. Ljubljančani so odšli na premor zadovoljni (1:0), navijači Maribora pa so bodrili ljubljenec z vzklikanjem ''Ni predaje''. Skromna predstava Rožmanove čete jih ni mogla navdajati z optimizmom, Olimpija je v strelih na gol ''vodila'' s 6:0, v strelih v okvir vrat pa 2:0.

Mlinar Delamea: Ne smemo biti evforični Nogometaš Olimpije Antonio Mlinar Delamea: ''Maribor je ekipa v nastajanju. Dobro smo jim zaprli sredino igrišča ter vse, kar so imeli preko bokov, potem pa smo res dobro poskakali po predložkih. Lahko bi rekli, da jim razen tiste priložnosti na začetku drugega polčasa (strel Alvira mimo vrat, op. p.) nismo dovolili veliko. To je bila super taktična tekma z naše strani, a, tako kot je dejal naš trener, ne smemo biti evforični. Moramo se zavedati, da nas morda čaka še težja v četrtek (gostovanje na Portugalskem v kvalifikacijah za konferenčno ligo, op. p.) in zadržati zbranost.''

Alvir zapravil izenačenje, sledila je kruta kazen

Maribor je v drugi polčas krenil odločneje, a nato kmalu prejel še dva zadetka. Foto: Grega Valančič/Sportida Drugi polčas je ponudil drugačno razmerje moči. Vsaj v uvodnih minutah. Maribor, ki so ga navijači pospremili na igrišče s skandiranjem ''Hočemo zmago'', so zaigrali konkretneje. Rudi Požeg Vancaš, ki je začel drugi polčas namesto Nina Žuglja, je tako po treh minutah našel luknjo v obrambi zmajev in odlično zaposlil Marka Alvirja. Hrvat se ni izkazal, na svojem prvem večnem derbiju v Sloveniji zapravil veliko priložnost za izenačenje. Vijolicam se je izjalovil poizkus za hitro vrnitev v srečanje, sledila je kazen. Kruta.

Motivirani novinec Almedin Ziljkić, podajalec pri razveljavljenem evrogolu Nukića, je podvojil prednost. Z desne strani ga je z nevsakdanjim, tehnično zelo zahtevnim predložkom zaposlil hitronogi Aldair Djalo, nato pa je reprezentant BiH, ki je pri Olimpiji nasledil ''Dončićevo'' številko 77, pred njim jo je v Ljubljani nosil Đorđe Ivanović, z natančnim strelom z glavo premagal Juga.

Nogometaši Olimpije so spravili navijače v Stožicah v zelo dobro voljo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija pa se ni zadovoljila pri vodstvu z 2:0. Le štiri minute pozneje se je še enkrat zatresla mreža šokiranih vijolic, ki so si ob prekinitvah privoščile preveč napak. Znova je zadel v polno Antonio Delamea Mlinar, spet po strelu z glavo, znova po podaji Elšnika. ''Štajerska'' naveza pri Olimpiji je še enkrat več izigrala obrambo Maribora, vodstvo s 3:0 je poskrbelo za novo eksplozijo navdušenja na glasnih tribunah stoženskega stadiona, zmaji so si priigrali neulovljivo prednost.

Rožman: Vse, kar je Olimpija ustrelila, je šlo v gol Trener NK Maribor Simon Rožman: "Olimpiji bi čestital za zasluženo zmago. Padli smo na prekinitvah, kjer se ponavadi derbiji lomijo, ko je še rezultat 0:0. Pri prvem golu so odločali centimetri, enako pri drugem, ko smo zaspali v bloku. Vse, kar je Olimpija ustrelila proti našim vratom, je šlo v gol. V drugem delu smo imeli kar nekaj lepih situacij, predvsem prek Alvirja in Sirka. Zadovoljen sem z igro v prvi in drugi tretjini terena, z zadnjo pa ne. Pripravili smo si solidne situacije, a ni bilo pravega zaključka."

Vrhovec poskrbel le za častni zadetek

Sodnik Nejc Kajtazović je sredi drugega polčasa pokazal na belo točko za Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida Gostje so se skušali s številnimi menjavami vrniti v igro. V 67. minuti so z najstrožje kazni, ki jo je sodnik Kajtazović po prekršku nad Vancašem Požegom potrdil po ogledu VAR posnetka, resda znižali na 1:3, s tem je Maribor prekinil niz treh večnih derbijev v Stožicah, na katerih ni dosegel niti zadetka, a do konca srečanja – z izjemo strela Jana Repasa v 87. minuti - ni več resneje zapretil.

Ostalo je pri prepričljivi prednosti Olimpije, ki se je tako navijačem za neprepričljivi evropski predstavi proti Birkirkari oddolžila na najlepši možni način. S sladko zmago nad Mariborom se je vijolicam približala na dve točki zaostanka, hkrati pa poskrbela, da je po treh krogih 1. SNL na vodilnem položaju ostal Koper.

Vrhovec: Padli smo v osnovah Nogometaš NK Maribor Blaž Vrhovec: "Na tej tekmi smo padli v osnovah, nismo se držali dogovorov ob prekinitvah. Težko je dobiti derbi, če dobiš dva gola iz prekinitev. Imeli smo nekaj svojih priložnosti preko igre, iz izdelanih akcij, medtem ko Olimpija, razen teh zadetkov morda le še kakšen nevaren protinapad. Olimpija je danes pokazala, kako se zmagujejo derbiji."

Navijači so po koncu dvoboja izrazili veliko podporo nogometašem Maribora. Verjamejo, da je trener Simon Rožman na pravi poti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vijolice so še sedmič zapored na večnem derbiju ostale brez zmage, po tem, ko je Maribor zapustil Zlatko Zahović, sploh še niso premagale zmajev. Večni derbi (p)ostajajo nočna mora za 15-kratne slovenske prvake, ki se zavedajo, da jim lahko sezono po hitrem evropskem izpadu reši le državni naslov.