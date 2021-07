"Prisilili smo jih, da so dali vse od sebe"

Ludogorcu je na včerajšnjem srečanju vendarle uspelo streti odpor Mure. Vseeno pa si "čarno-bejli" nimajo ničesar očitati, kar poudarja tudi trener Ante Šimundža: "Rad bi spregovoril o obeh srečanjih kot celoti in samo o včerajšnji tekmi. Na igrišču sem videl konkurenčno ekipo, ne glede na veliko razliko v proračunih. Ludogorec smo prisilili v to, da je moral na igrišču dati vse od sebe, na kar sem zelo ponosen." Dodal je še, da so Bolgari resnično uporabili vsa sredstva za dosego cilja: "Na začetku tekme so naredili pritisk, predvajali so glasbo, ki ni dovoljena."

Za konec je strateg državnih prvakov pohvalil svoje varovance, za katere pa evropske poti še ni konec: "Obžalovanje za priložnostmi je vedno prisotno, a še enkrat poudarjam, zelo sem ponosen na fante, da so bili konkurenčni. V slačilnici sem jim po srečanju rekel, da imajo lahko dvignjeno glavo."

Tomi Horvat je včeraj izenačil na 1:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Horvat: Lahko bi iztržili več

Na srečanje se je ozrl tudi edini Murin strelec na včerajšnji tekmi Tomi Horvat: "Vsa ekipa ima občutek, da bi bilo mogoče iztržiti več. Pri rezultatu 1:1 smo bili del tekme boljši tekmec in le malo nam je zmanjkalo. Gremo naprej, čakajo nas priprave na Žalgiris."

Še pred srečanjem z Litovci pa Muro čaka tudi prvenstveni izziv. Za prve točke v sezoni se bodo udarili z ljubljanskim Bravom.