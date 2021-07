Hrvat prekrižal načrte Muri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Loren Maružin je poskrbel za končni rezultat v Fazaneriji in dosegel prvi zadetek Brava v novi sezoni. Foto: Vid Ponikvar

Nogometaši Mure in Brava so se v 3. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

Mura : Bravo 1:1 (0:0) Stadion Fazanerija, sodniki: Ponis, Vidali, Šprah.

Strelca: 1:0 Maroša (49.), 1:1 Maružin (78.).



Mura: Obradović, Karamarko (od 81. Šturm), Maruško, Karničnik, Lorbek, Kozar (od 74. Horvat), Pucko, Maroša, T. Cipot (od 81. Kous), K. Cipot (od 74. Klepač), Mandić (od 46. Lotrič).

Bravo: Vekić, Drkušić, Brekalo, Križan, Kavčič (od 55. Kurtović), G. Trdin (od 62. Kirm), Žinko (od 71. Nsana), Trontelj, Memić (od 71. Kancilija), Kramarič, Ogrinec (od 62. Maružin).



Rumeni kartoni: Lorbek; Memić, G. Trdin, Trontelj.

Rdeči karton: /.

Državni prvaki iz Murske Sobote tudi na tretji tekmi domače sezone niso zmagali. So pa po dveh porazih prišli vsaj do prve točke. Mura je bila sicer boljši tekmec, medtem ko je Bravo, ki je remiziral tudi na prvih dveh tekmah sezone, obakrat 0:0, zadetek dosegel iz praktično svoje edine prave akcije na tekmi.

Mura prvič brez Koutra

Ekipi v prvem polčasu nista bili posebej nevarni, večkrat je poskušala Mura - pri kateri ni bilo Nina Koutra, ki bo kariero nadaljeval v turški drugi ligi pri Manisi, katere član je tudi Leon Sever, nekdanji igralec sežanskega Tabora -, a ni bila posebej nevarna.

Ante Šimundža in Dejan Grabić sta se razšla brez zmagovalca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Omeniti velja 18. minuto, ko je spodrsnilo Davidu Brekalu, do strela s 14 metrov je prišel Staniša Mandić, a je bil nenatančen, isti igralec pa je devet minut pozneje z glavo streljal prešibko. Vmes je bil s strelom z glavo nenatančen še Amadej Maroša.

Še manj nevarni so bili Ljubljančani, še najbolj obetavno priložnost je imel Mitja Križan v 30. minuti, ko je prišel do strela s 15 metrov, toda žogo je poslal precej mimo cilja.

Maroša za 1:0, Maružin izenačil

Kmalu po začetku drugega polčasa, v 49. minuti, pa so domači povedli. Kai Cipot je s peto lepo žogo vrnil do Maroše, ki je nato natančno meril z 18 metrov za vodstvo z 1:0.

Mura je bila v tem delu igre boljši tekmec, v 60. minuti je od daleč poskusil Alen Kozar, toda Igor Vekić je žogo preusmeril v kot. Isti igralec je poskusil tudi v 65. minuti, a se je žoga od enega Bravovih branilcev odbila čez gol in v kot, po njem pa je Kozar še zgrešil cilj s 15 metrov.

Muro že v četrtek čakajo novi evropski izzivi v kvalifikacijah za ligo Europa. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Dejan Grabić je poskusil z menjavami preobrniti tok tekme, toda Mura je še naprej prevladovala, imela posest žoge in si priigrala tudi nekaj nevarnih akcij, med drugim je v 77. minuti Vekić ustavil strel Mihaela Klepača iz bližine z leve strani.

V 78. minuti pa so si domači privoščili napako v obrambi, rezervist Brava Loren Maružin je prišel do žoge, preigral še vratarja in žogo z leve strani poslal v mrežo za 1:1.

Zasedba Anteja Šimundže je nato iskala zmagoviti zadetek, najbližje pa mu je bil Tomi Horvat v tretji minuti dodatka, ko je žogo v kazenskem prostoru poslal malo mimo vrat.

Mura bo v 4. krogu prihodnjo nedeljo gostovala v Kidričevem, Bravo pa bo dva dni prej gostil Celje.