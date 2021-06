Mura spet proti Srbom, zahtevni izpit za Koprčane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo na delu trije slovenski prvoligaški klubi. Prvak Mura se bo pomeril z Vojvodino, ki je pred dnevi v Ljudskem vrtu proti Mariboru izgubila z 1:4, Koper se bo v Kidričevem udaril z beograjskim Partizanom, ki je nedavno gostoval v Fazaneriji in remiziral z Muro, Aluminij pa bo preizkusil svojo pripravljenost proti drugoligašu Nafti.

V Prekmurju vedno bolj razmišljajo o zgodovinski tekmi, prvi tekmi Mure v kvalifikacijah za ligo prvakov proti Shkendiji. Trener Ante Šimundža išče zadnje odgovore na vprašanje, s katero zasedbo se zoperstaviti s prvakom Severne Makedonije. Danes se bodo njegovi varovanci pomerili z Vojvodino, ki so jo letos že nadigrali na pripravah v Turčiji. Črno-beli so takrat napolnili mrežo Novosadčanov in zmagali kar s 5:1. Dvoboj se bo začel ob 18. uri.

𝐕 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐚𝐣𝐢 𝐯𝐬𝐭𝐨𝐩𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐳𝐚 𝐭𝐞𝐤𝐦𝐨 𝐌𝐮𝐫𝐚 - 𝐒̌𝐤𝐞𝐧𝐝𝐢𝐣𝐚!



Še malo pa se bo začelo. Kvalifikacije za ligo prvakov prvič v zgodovini prihajajo na Fazanerijo! Imetniki sezonskih vstopnic imajo prednost in popust.



Več: https://t.co/UFUqVbtnZp#čarnobejli pic.twitter.com/yUBD46TRQj — NŠ Mura (@nsmura_ms) June 29, 2021

Danes se bodo predstavili tudi nogometaši Aluminija. Ob 18.30 se bo začel dvoboj z drugoligaškim tekmecem iz Lendave, Nafto.

Ob 19. uri se bo začel pripravljalni dvoboj med Koprom, ki je v poletnem pripravljalnem obdobju močno prevetril zasedbo, in beograjskim Partizanom. Črno-beli iz Srbije so konec prejšnjega tedna gostovali pri Muri in v Fazaneriji remizirali z 2:2.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 – poletje):

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 27. junij Tabor : Bačka Topola (Srb/1) 0:2 / 2. julij Tabor – Radnički Niš (Srb/1)

Datum Tekma Strelci (za Celje): 26. junij Celje : HNK Gorica (Hrv/1) 0:1 / 2. julij Celje – U Craiova 1948 (Rom/1) 7. julij Celje – Hajduk Split (Hrv/1) 11. julij Celje – Lokomotiv Moskva (Rus/1)

Datum Tekma Strelci (za Aluminij): 19. junij Aluminij : Šampion Celje (Slo/3) 3:0 Sagadin, Bizjak, Kofi 25. junij Aluminij : Puskas Akademija (Mad/1) 0:1 / 26. junij St. Pölten (Avt/1) : Aluminij 0:2 Čermak, Flakus Bosilj 30. junij Aluminij – Nafta (Slo/2) 3. julij Aluminij – Uta Arad (Rom/1) 9. julij Aluminij – Rogaška (Slo/2) 10. julij Aluminij – Slaven Belupo (Hrv/1)