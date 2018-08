Maribor ima najdražjega, zmaj Črnic piše zgodovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skoraj vsaka država na svetu se lahko pohvali z največjim nogometnim derbijem. V Španiji je v ospredju obračun med Barcelono in Realom, v Sloveniji pa pleni pozornost večni spopad med Olimpijo in Mariborom. Vijolice so v obdobju državne samostojnosti neprimerno uspešnejše od zmajev, ki bodo zvečer računali na pomoč polnih tribun.

Večni derbi med Olimpijo in Mariborom se bo začel ob 20.30. Največji nogometni štadion v Sloveniji zaradi ''tampon con'', namerno izpraznjenih delov tribun, ki obkrožata osrednji prostor za navijaški skupini, ne bo mogel biti zaseden do zadnjega mesta.

V prodaji ni dobrih 16 tisoč vstopnic, kolikor je prostora v Stožicah, ampak nekaj tisoč manj. Da bi lahko največja tekma, kar jo premore slovenski klubski nogomet, vseeno postregla z lepim obiskom in navijaško kuliso, zgovorno pove že podatek, da je do nedelje zjutraj svojega lastnika našlo že osem tisoč vstopnic.

Evropa namenila večnima tekmecema različni usodi

Pomerili se bosta ekipi, ki sta v četrtek občutili povsem drugačno usodo v evropskih tekmovanjih. Zmaji so še drugič zapored nadigrali finskega prvaka HJK Helsinki in ga izločili s skupnim rezultatom 7:1, s tem pa napredovali v play-off kvalifikacij za evropsko ligo, Maribor pa je ostal praznih rok proti Glasgow Rangers (skupno z 1:3) in se poslovil od evropskih zelenic.

V primerjavi z Ljubljančani se lahko povsem osredotoči na domača tekmovanja, v katerih mu gre za zdaj odlično, saj je z desetimi točkami vodilni v Prvi ligi Telekom Slovenije. Ima kar dvakrat več točk od Olimpije, ki bo zaradi tega danes dodatno motivirana, da se približa Milaničevi četi.

Foto: Marjan Žlogar

Kaj pravijo številke? Maribor ima po podatkih nemške strani Transfermarkt.de, ki pozorno bedi nad dogajanjem na mednarodnem nogometnem trgu, višjo vrednost ekipe. Njegov najdražji igralec Luka Zahović (1,25 milijonov evrov), tudi najboljši strelec v prejšnji sezoni, ima dvakrat višjo vrednost od najdražjih igralcev Olimpije.

Luka Zahović, vajen doseganja zadetkov na večnih derbijih, ima med nogometaši Maribora najvišjo vrednost. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

To sta nekdanja soigralca pri Slaven Belupu Hrvat Dino Štiglec in Avstrijec Stefan Savić (600 tisoč evrov), a bi lahko uspehi Olimpje v Evropi kmalu poskrbeli za dvig vrednosti, zlasti pri mladem ganskem napadalcu Issahu Abassu, ki je proti finskemu prvaku dosegel kar tri zadetke, a se lahko pohvali le z vrednostjo 0,4 milijona evrov.

Večni derbiji do zdaj večkrat osrečili Mariborčane

Obrambni steber Maribora Marko Šuler premore veliko izkušenj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Maribor ima v tem trenutku kanček starejšo ekipo, v kateri je, v primerjavi z Olimpijino, ogromno nekdanjih reprezentantov. Pri vijolicah imajo veliko izkušenj Jasmin Handanović, Marko Šuler in Dare Vršič, pri zmajih se lahko s tako bogato reprezentančno kariero pohvali le kapetan Branko Ilić. Največja slovenska kluba imata podoben delež mladih igralcev, pri tujcih pa tako kot v zadnjih sezonah prevladujejo Ljubljančani, ki imajo v svojih vrstah več kot polovico igralcev, rojenih zunaj Slovenije. Maribor jih ima dobro tretjino.

Če upoštevamo rezultate tako starejše (od 1991 do 2005) kot novejše Olimpije (v prvi ligi od leta 2009 dalje), zmaji na večnih derbijih niso kaj preveč uspešni proti Mariboru. Štajerci so dobili že 37 tekem, Ljubljančani pa so slast zmage na večnih derbijih izkusili le 16-krat. Dovolj zgovorna je tudi razlika v zadetkih, ki kaže na veliko premoč vijolic (118:88).

Personalizacija vstopnic v Stožicah Na večnih derbijih v Stožicah so obiskovalci že vajeni nekoliko drugačnega režima pri vstopu na štadion. Tudi tokrat bo veljala personalizacija vstopnic. Gledalci bodo morali ob vstopu na štadion predložiti osebni dokument in vpisati osebne podatke. Zato NK Olimpija naproša gledalce, da se, da bi se izognili gneči, pravočasno odpravijo na vhode na štadion, podatke na vstopnici pa vpišejo že doma.

Srbski strokovnjak Aleksandar Linta bo danes vodil prvi večni derbi v Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

V tej sezoni je veliko bolje vstopil v sezono Maribor. Zbral je deset točk in je vodilni na lestvici, branilka naslova Olimpija pa po manj prepričljivem vstopu v sezono, ko je pod vodstvom Ilije Stolice v uvodnih dveh krogih ostala brez zadetkov (0:2 v Novi Gorici in 0:0 v Krškem), zaostaja že za pet točk.

Maribor je dosegel več zadetkov (15:6), jih manj prejel (2:4), Ljubljančanom pa dviga optimizem spoznanje, da so v zadnjih treh tekmah, če se upošteva tudi Evropa, mrežo tekmecev zatresli kar 11-krat, kar je prijetna spodbuda pred obračunom z vodilnim prvoligašem.

Mandarić o usodi Linte v ponedeljek, Črnic piše zgodovino

Odkar se igrajo večni derbiji v Stožicah, v dresu Olimpije še ni nastopil nogometaš, ki bi bil otrok NK Maribor. Foto: Urban Urbanc/Sportida To bo prvi večni derbi, ki ga bo kot strateg Olimpije vodil Aleksandar Linta. Je začasni trener, velika ovira pri tem, da bi bil dolgoročnejša rešitev za klop zelen-belih, pa je ta, da je še v postopku pridobitve trenerske PRO licence, potrebne za glavnega trenerja. Ima le licenco Uefa A. Nogometaši Olimpije si želijo, da bi Linta ostal, predsednik Milan Mandarić pa bo svojo odločitev podal v ponedeljek. "Bomo videli, kaj je z licenco in kaj lahko naredimo," je napovedal prvi mož ljubljanskega kluba.

Danes se bo v nenavadnem položaju znašel Matic Črnic. Postal bo prvi Mariborčan, rojen v mestu ob Dravi, hkrati pa tudi otrok mariborskega kluba, s katerim je odigral veliko tekem v 1. SNL in tudi v Evropi, ki bo odigral večni derbi v Stožicah v dresu Olimpije. Njegov soigralec in someščan Rok Kronaveter namreč ni nikoli zaigral v vijoličnem dresu.

Pri Olimpiji bosta za nastop kandidirala dva Mariborčana, pri Mariboru pa ponovno ne bo manjkalo rojenih Ljubljančanov. Amir Dervišević, Jasmin Handanović, Jan Mlakar, Blaž Vrhovec, Dino Hotić … V taboru vijolic jih resnično ne manjka, tako da je bilo tudi v prejšnjih sezonah.

Dino Hotić je eden izmed številnih Ljubljančanov, ki igrajo za NK Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Derbi? To je najbolj poseben. Izgubili smo zadnjo tekmo z Olimpijo (poraz z 2:3 v Ljudskem vrtu, op. p.) zato se ji bo treba maščevati. Naredili bomo vse, da bo izpadu iz Evrope premagamo Olimpijo,'' je napovedal zvezni igralec Hotić, eden izmed številnih ''vijoličnih'' Ljubljančanov v vrstah Maribora.

Veliki spopad med Olimpijo in Mariborom, zadnje dejanje 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije, se bo začel ob 20.30.