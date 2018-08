Trener Maribora pred derbijem sporočil: Nekateri bodo morali oditi

Mariborčani so v četrtek doživeli grenko razočaranje in se poslovili od Evrope, a časa za žalovanja ni. Misli so morali hitro preklopiti na slovensko prvenstvo, ki že v nedeljo prinaša največ, kar lahko. Derbi proti Olimpiji. Da bo še težje, v Stožicah. Ob tem so se Mariborčani po izpadu iz Evrope znašli v položaju, ko imajo v kadru preveč nogometašev.

"Občutki so podobni, kot so bili takoj po četrtkovi tekmi. Iz rok smo izpustili veliko priložnost. Škoda, da je tako, a morali smo se sprijazniti. Fantje so odigrali odlično tekmo in so si zaslužili več, a včasih se razplete drugače," je po prespani noči povedal Darko Milanič, ki je moral hitro preklopiti na tisto, kar v Mariboru vseskozi poudarjajo, da je najbolj pomembno. Na prvenstvo, v katerem se je v prejšnji sezoni po hudem boju lovorike veselila Olimpija.

Ne zanima ga, kaj in kako Olimpija

Ta je trenutno še vedno v Evropi, a tudi pet točk za Mariborčani. Če bi zmagali v Stožicah, bi se vijoličasti Ljubljančanom oddaljili za osem točk. Če bi izgubili, bi se njihov največji tekmec v lovu na 15. prvenstveno lovoriko, vrnil v igro za naslov. "Ne zanima me, kaj in kako Olimpija. Zanima me le, kaj bo na derbiju počelo moje moštvo in v kakšnem stanju bo," sporoča trener Maribora, ki ima kar nekaj težav s sestavo moštva.

Denis Klinar bo zaradi poškodbe verjetno odsoten vsaj do reprezentančnega premora. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na četrtkovi tekmi proti Glasgow Rangers se je namreč poškodoval Denis Klinar. Nogometaš, ki je zadnja okrepitev Maribora, in je v Ljudski vrt prišel predvsem zaradi tega, da je na desni strani obrambe zapolnil vrzel, ki je nastala ob poškodbi Martina Mileca. Verjetno ga bo, tako kot v drugem polčasu četrtkove tekme, nadomestil Aleks Pihler.

Mladi dobivajo malo priložnosti. Zdaj jih bodo še manj.

Da bi zaradi nove poškodbe v Mariboru pripeljali novo okrepitev, ne gre verjeti. Prej nasprotno. Nekaterih nogometašev se bodo morali znebiti. Zdaj, ko ne nastopajo v Evropi in bodo nastopali le še v slovenskem prvenstvu in v pokalu, je nogometašev enostavno preveč, kar je priznal tudi njihov trener.

"Verjetno se bo kaj res zgodilo. Do konca prestopnega roka je še nekaj časa. Kader je res velik. Imamo polno mladih fantov, ki v tem trenutku niso dobivali veliko priložnosti in jih tudi v prihodnje zaradi manjšega števila tekem ne bodo," je povedal Milanič. "Vse skupaj bo znano čez nekaj časa," je dodal.

"Zdaj smo z mislimi predvsem pri derbiju. Kako do zmage? Najraje bi videl, da bi napadali in bi nam uspelo. Igramo proti tekmecu, ki je drugačen, kot je bil v prejšnji sezoni. Morali bomo biti zelo raznovrstni. Morali bomo napadati, a se ob tem tudi braniti. Olimpija po novem napada zelo hitro, z velikim številom igralcev, kar pomeni, da v obrambi pušča več prostora. To so nekateri njeni tekmeci v tej sezoni že izkoristili," je načrt za Olimpijo razkril Milanič, pred katerim je še 34. derbi, ki ga bo vodil.

Kakšne volje bosta po derbiju trener Maribora in športni direktor Zlatko Zahović? Foto: Urban Urbanc/Sportida

Izjemno dobra statistika z derbijev

Do zdaj je bil zelo uspešen. Na 14 derbijih v vlogi trenerja Maribora je zmagal, na 14 je remiziral in le na petih izgubil. V zadnji sezoni kar dva. Najprej novembra lani na prvi tekmi četrtfinala pokalnega tekmovanja, ko je v Stožicah Maribor padel z 0:3, in potem še v zadnjem derbiju povsem ob koncu prvenstva, ko so vijoličasti v Ljudskem vrtu pod njegovim vodstvom v drugem polčasu prišli do vodstva z 2:1, a nato prejeli dva gola in doživeli usoden poraz, zaradi katerega so ostali brez prvenstvene lovorike.

Foto: Marjan Žlogar