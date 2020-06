Le Mura in nihče drug

Prvič v zgodovini klubskega nogometa v Sloveniji bosta polfinalni tekmi pokala Slovenije odigrani na nevtralnem igrišču in pred praznimi tribunami. V prvem polfinalu se bosta na Brdu pri Kranju v torek udarila prvoligaša Aluminij in Mura, v drugem pa dan pozneje drugoligaša Radomlje in Nafta. Izmed polfinalistov ima izkušnje z osvajanjem lovorike, ki prinaša tudi Evropo, le Mura.

Ko sta že v osmini finala pokalnega tekmovanja izpadla Olimpija (branilec pokalnega naslova) in Maribor (branilec državnega naslova), po mnenju številnih največja favorita za osvojitev pokala, je zadišalo po tem, da bi se lahko na seznamu zmagovalcev pojavilo ime katerega izmed novincev.

Koper in velenjski Rudar, krvnika večnih tekmecev iz Ljubljane in Maribora, sta nato končala pot v pokalu v četrtfinalu, kjer je spodrsnilo tudi Celjanom, črno-beli iz Murske Sobote pa so po pravcati drami izločili Domžalčane, se je seznam nekdanjih zmagovalcev, ki bi ostali v igri za naslov tudi v tej sezoni, močno skrčil.

Kidričani so v petek doma izgubili proti Muri z 1:3. Foto: Grega Valančič/Sportida

V boju za lovoriko ostajajo še Aluminij, Mura, Radomlje in Nafta. Dva prvoligaša in dva drugoligaša, žreb pa je določil, da bosta najprej med seboj obračunala člana Prve lige Telekom Slovenije (''generalko'' sta imela v petek v Kidričevem, ko je Mura premagala Aluminij s 3:1, Štajerci pa so za nameček za torkovo pokalno tekmo izgubili še izključenega Ivana Konteka), v sredo pa se bosta pomerila drugoligaša in se tako približala lovoriki, s tem pa tudi Evropi, le še na en korak.

Kdo bo letos osvojil pokalno lovoriko? Aluminij 0 +

Mura 5 +

Nafta 0 +

Radomlje 1 + Oddanih 6 glasov

Če bo Mura ponovila rezultat iz Kidričevega, kjer je premagala Aluminij, se bo uvrstila v finale pokala. Je edini polfinalist, ki je že osvojil pokalno lovoriko. Kidričani so dvakrat zaigrali v finalu, a vselej ostali praznih rok, Nafta in Radomlje pa čakata na krstni nastop v finalu. Enemu izmed njiju se bo posrečilo, kar bo največji dosežek v zgodovini kluba.

Finale na glavnem igrišču Nacionalnega nogometnega centra Brdo na sporedu 24. junija. Tudi takrat se bo dvoboj, igrišče nima umetne razsvetljave, začel ob 17.30.