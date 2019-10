Kosić opozarja Milaniča: Celje ima svojo računico #video

V soboto se bosta v ''majhnem'' derbiju 15. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Ljudskem vrtu pomerila Maribor in Celje. Edina kluba, ki tekmujeta zgolj v prvi ligi od začetka državne samostojnosti, pričakujeta obračun z različnim izhodiščem. Celjani želijo še šestič zapored ostati neporaženi, vijolice pa popraviti bledi vtis z zadnje tekme, ko so si jih privoščile češnjice na Krasu (1:4).

V taboru Celja so optimistični pred velikim štajerskim spopadom. V Mariboru so na zadnjih dveh tekmah remizirali z 1:1. Načrte želijo favoritu, ki brani naslov, prekrižati še enkrat. V tej sezoni so mu že zadali velik udarec na domačih tleh, ko so ga premagali z 2:1.

Kosić: Želimo biti konkurenčni

Dušan Kosić je v torek proti Radomljam spočil nekaj prvokategornikov. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Celjani bodo v obračun v Ljudskem vrtu vstopili nekoliko manj spočiti, saj so v primerjavi z Mariborčani, ki so že končali pot v pokalnem tekmovanju, odigrali prvo tekmo četrtfinala. V torek so z mešano zasedbo, trener Dušan Kosić je zaradi poškodb in utrujenosti taktično spočil kar nekaj prvokategornikov, remizirali z Radomljami (1:1).

''V pokalu se ni izšlo tako, kot bi si želeli, a nas čaka še drugi polčas,'' se zaveda, da bo prihodnji teden na sporedu še povratna tekma v Radomljah. O tej tekmi Celjani še ne razmišljajo, zdaj so povsem osredotočeni na gostovanje pri državnih prvakih.

''Vemo, kam gremo in kaj nas čaka. Verjamem, da smo pripravljeni. Maribor bo naredil vse, da popravi vtis z zadnje tekme v Sežani. A tudi mi imamo svojo računico. Želimo biti konkurenčni, agresivni, pa tudi rezultatsko uspešni. Verjamem, da nas čaka dobra tekma,'' trener grofov upa, da bodo tudi tokrat ostali neporaženi v stadionu pod Kalvarijo.

Do izraza prihajajo igralci, ki v preteklosti niso toliko igrali

Dario Vizinger in Mitja Lotrič sta najboljši strelec in asistent Celja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Mariborčani bodo po velikem neuspehu v Sežani, kjer so zadnjo nedeljo utrpeli najvišji poraz sezone (1:4), zelo motivirani. O tem je prepričan tudi kapetan Celja Mitja Lotrič. ''Mi smo vedno po porazu z 0:3 ali pa 0:4 naslednjo tekmo dobili. Zato verjamem, da bo Maribor hotel dokazati, kako je imel v Sežani le slab dan,'' je za Planet TV povedal Prekmurec, ki se bo znova pomeril proti nekdanjemu soigralcu Rudiju Požegu Vancašu.

Ta se je poleti kot najboljši igralec prvenstva preselil v Maribor in se na zadnji medsebojni tekmi vpisal med strelce, njegov zadetek pa vijolicam ni pomagal do rezultatskega uspeha, saj je Milaničeva četa po zaslugi avtogola Špira Peričića ostala prekratka (1:2). ''Ko nas je Rudi zapustil, smo se morali znajti brez njega. Igralci smo stopili skupaj, zdaj prihajajo do izraza igralci, ki v preteklosti niso dobili toliko priložnosti,'' je pojasnil najboljši asistent Prve lige Telekom Slovenije (šest podaj), ki odlično sodeluje z razigrano trojko v konici napada.

Ko sta se Celje in Maribor pomerila zadnjič, je zmagovalca na tekmi v knežjem mestu v 84. minuti z nesrečnim avtogolom odločil Špiro Peričić. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Dario Vizinger, Ivan Božić in Luka Kerin so ob pomoči kapetana na 14 tekmah zabili kar 22 od skupno 28 golov Celja. ''Lažje je, ko povežeš nekaj tekem skupaj. Pri nas ni pomembno, kdo zabije gol,'' je še povedal Lotrič, ki verjame, da se bo nadaljeval niz uspešnih gostovanj v mestu ob Dravi. Celjani, v tej sezoni so izgubili le dvakrat, bi z zmago na lestvici prehiteli Mariborčane.

Štajersko poslastico, že 97. v zgodovini prve lige, si boste lahko v soboto ogledali v neposrednem prenosu na Planet TV. Studijski del se bo začel ob 16.40, dvoboj pa 15 minut pozneje.