Treninga so se lotili povsem drugače in zadeli v polno #video

Nogometaši Tabora so reprezentančni premor izkoristili tudi za posebne priprave v Divači, ki so se za zdaj pokazale za zadetek v polno. S pomočjo najmodernejše programske opreme, ki spremlja vsak gib in vsako silo vrhunskega nogometaša, pridobivajo podatke, ki so odlična podlaga za uspešen nadzor stanja v moštvu na vseh ravneh. "Dokazano je – če navedem banalen primer – če testiramo igralca v spočitem obdobju, ko skoči, in če ga testiramo med tednom in je rezultat deset odstotkov slabši, pomeni, da je velika nevarnost poškodb. Takšne pripomočke uporablja tudi Uefa," pojasnjuje vodja priprav in rehabilitacije pri Taboru Matej Bombač.

"Pri takšnem delu je zelo pomembno sledenje in z mojega vidika tudi to, da fantov ne preobremenimo. Pomembno je, da naredimo trening toliko enostaven in hkrati težek, da jih ne preobremenimo, lahko pa opravijo naslednji trening še bolj učinkovito. Fantje se morajo dobro aktivirati," je prepričan osteopat in strokovnjak za telesno pripravo Marko Sikirica.

Tabor je v zadnjem krogu prve lige s 4:1 odpravil Maribor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

In ravno dolgoletna študija evropske nogometne zveze je pokazala, da lahko trenerji v moštvu 28 nogometašev v eni sezoni pričakujejo tudi do 50 poškodb. V povprečju so poškodovani kar trije nogometaši. "Na začetku te sezone imamo ves čas poškodovane tri ali štiri igralce. Zato zdaj analiziramo, kaj je šlo narobe pri ciklu treningov, se trudimo, da bomo to izboljšali v zimskem premoru," pravi Bombač.

Ni pomembna le ena vrsta treninga

Nogometaši lahko v eni sezoni odigrajo več kot 70 tekem in opravijo več kot tristo treningov, zato je zelo pomembno, da tudi trenerji dobro vedo, kje so njihove meje. "Mislim, da nekateri trenerji že razmišljajo bolj odprto, še posebej moram pohvaliti trenerja Sulejmanovića, ki je trenutno pri nas. Moram reči, da ima res odprto vizijo. Takšni trenerji vidijo širino, ne opravljajo le ene ravni treninga. Specializacijo sem delal na primeru Barcelone. Tam ob poškodbah delajo ogromno analiz, gledajo gibanje skozi igro. Ta gibanja se jim nato vtisnejo v možgane, to se prenese v funkcijo. Torej tudi če ne izvajaš gibov, ti telo avtomatsko pošlje signal in se spremembe giba avtomatizirajo," pojasnjuje Bombač.

Almir Sulejmanović uporablja različne oblike treninga. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Sofisticirani klubi se dobro zavedajo, da so njihovi nogometaši obenem njihov kapital, zato vedno več sredstev namenjajo vadbi, ki je prilagojena posamezniku. "Vsak ima svoje težave, vsaj ima svoj položaj na terenu. Pomembna je tako preteklost in kaj se je takrat dogajalo z igralci, prav tako sedanjost in tudi to, kaj nameravaš narediti v prihodnosti," pravi Sikirica.

Bombača z ekipo torej čaka veliko zahtevnega dela, predvsem si želijo, da bi v treh ali štirih letih zgradili najučinkovitejši sistem vadbe in rehabilitacije.

