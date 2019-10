Šimundža o slabosti Mure: Ne smeš biti zaletav in otročji #video

Nogometaši Mure nimajo časa za počitek. Po napornem domačem dvoboju s Triglavom, kjer so dvakrat lovili zaostanek in na koncu osvojili točko (2:2), so se začeli pripravljati na četrtkovo pokalno gostovanje v Domžalah. Trener Ante Šimundža je po remiju z Gorenjci izpostavil pomanjkanje taktične kulture, v taboru Triglava pa so veseli, da nepopustljivost in agresivnost v igri že prinašata rezultate.