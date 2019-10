Samardžić spregovoril o težavah, ki tarejo Olimpijo

Kakšna je prihodnost Olimpije? Ali predsednik Milan Mandarić resnično zapira finančno pipico in so pred ljubljanskim klubom manj prijetni časi? ''Pišejo se pretirane stvari,'' branilec Miral Samardžić pomirja navijače in sporoča, da je življenje v dresu ljubljanskega prvoligaša, trenutno vodilnega v Sloveniji, zelo lepo.

Simpatizerji Olimpije lahko pred derbijem 15. kroga Prve lige Telekom Slovenije, ko se bosta v soboto v Stožicah pomerila Olimpija in Aluminij, občudujejo zmaje na vodilnem položaju. ''Igramo dobro, smo na vrhu lestvice. Življenje v Olimpiji je lepo. Kot klub imamo nekaj malih težav, vendar jih imajo prav vse ekipe v Sloveniji,'' z mirnim glasom odgovarja Miral Samardžić.

Le težavice, ne pa večje težave

Miral Samardžić je v tej sezoni zbral 12 nastopov v prvi ligi, največ izmed vseh branilcev Olimpije. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ne skriva zadovoljstva, da je član Olimpije. Omenil je tudi težave, ki pa so po njegovem mnenju le majhne, tako da zaradi njih ni treba delati večjega preplaha. ''To so le težavice, to niso večje težave,'' sporoča izkušeni branilec Olimpije, brez katerega si trener Safet Hadžić ne more zamisliti osrednjega dela obrambe.

Težavice v klubu ga po njegovih besedah ne skrbijo, pojasnil je tudi, da mlajših soigralcev ne mečejo iz ritma. ''Igralci se s tem ne obremenjujemo. Za to so zadolženi drugi v klubu. Mladi se v klubu ravnajo po starejših. Osebno sem igral v klubih, kjer je bila tako dobra kot slaba situacija. In lahko povem, da se v Olimpiji ne dogaja nič strašnega. Mogoče je vse, kar se piše, res malce pretirano,'' pomirja navijače.

Ima bogate izkušnje z različnimi klubskimi usodami, tako da dobro ve, o čem govori. Nekdanji reprezentant je največ uspehov dosegal z Mariborom, s katerim je osvajal lovorike kot po tekočem traku, nato pa se za devet let odpravil v svet. Na Hrvaškem je pri Rijeki sodeloval z Matjažem Kekom, igral v Moldaviji, na Kitajskem, v Turčiji in v Rusiji, kjer je imel opravka tako z bolj kot tudi manj organiziranimi ekipami. Ko se je po zadnji sezoni poslovil od dresa Samare, se je vrnil v domovino in sprejel ponudbo Olimpije.

V Ljubljani je doma Olimpija

Ko je Aluminij poleti premagal Olimpijo, se je povzpel na vrh lestvice. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Pri 32 letih je še poln želje po dokazovanju, z ljubljanskim klubom pa mu gre odlično, saj je trenutno na prvem mestu. V soboto ga čaka derbi, ko se bosta v Stožicah spopadla najboljša kluba v tej sezoni. Na drugi strani bodo Štajerci, a ne ''njegov'' Maribor, ampak Aluminij, ki predstavlja največje pozitivno presenečenje sezone in marljivo vztraja tik pod vrhom lestvice.

''Igral se bo derbi. Tega ni pred začetkom prvenstva nihče pričakoval, a je Aluminij dobra in organizirana ekipa. Dobro igra, dobro se brani, pričakujem zelo težko tekmo,'' napoveduje izkušeni Gorenjec, ki ga izjemen psihološki vložek derbija, saj se bo zmagovalec znašel na vrhu razpredelnice, ne skrbi. ''Tekma je pomembna, a konec prvenstva bo šele maja prihodnje leto,'' mu je veliko bolj pomembno, da bo Olimpija prva takrat, ko bo konec prvoligaškega maratona.

Takšnih napak ne bodo več počeli

Safet Hadžić je 18. avgusta ostal z Olimpijo brez točk v Kidričevem (0:1). Foto: Miloš Vujinović/Sportida Pohvalil je Aluminij in njegov klubski napredek. ''Sestavili so dobro ekipo, za slovenske razmere kar dobro, a prihajajo v Ljubljano. Tu smo mi doma, tako da bo še zanimivo,'' pričakuje v soboto nekaj povsem drugačnega od tistega, kar je doživel na letošnjem gostovanju v Kidričevem. Takrat je Olimpija prvič v tej sezoni ostala praznih rok (0:1) in se za nekaj časa poslovila od prvega mesta.

''V Kidričevem smo bili vseeno vsaj enakovredni, doma pa pričakujem povsem drugo tekmo. Tekmeca smo proučili. Učimo se iz napak. Takšnih napak ne bomo več počeli,'' odločno sporoča pred obračunom, v katerem se bo najboljši napad (Olimpija je dala 36 zadetkov) srečal z najbolj jekleno obrambo prvenstva (Aluminij je prejel 8 zadetkov).

Vrhunci dvoboja med Olimpijo in Rudarjem (6:0):

''Aluminij igra kompaktno. Deset z vratarjem jih igra v obrambi in čaka na protinapade. To je njihovo najboljše orožje,'' opozarja na največjo moč Aluminija, ki v tej sezoni navdušuje z rezultati in na lestvici zaostaja le za Olimpijo. Če bi ''šumari'' v soboto prekinili negativni niz gostovanj v Stožicah, kjer niso še nikoli zmagali, bi se še drugič v tej sezoni po zmagi nad Olimpijo povzpeli na vrh!

Samardžić verjame, da se to ne bo zgodilo. Sploh, če se bodo Ljubljančani, ki so nazadnje v mrežo nebogljenega Rudarja poslali kar šest žog (Aluminij je dan pozneje odpravil Bravo s 5:1), držali dogovorov strokovnega vodstva. ''Potem upam, da ne bo večjih težav,'' je optimist. Tako kot je optimist glede boja za državni naslov.

Mariboru bodo vrnili za poraz v Stožicah

Trenutno je Olimpija v dobrem položaju, pred največjim tekmecem Mariborom, na katerega ima Samardžić zelo prijetne spomine, ima pet točk prednosti.

''Pet točk ni tako veliko, vendar pa je lepo, da so toliko za nami,'' se je nasmehnil, ko se je na stadionu na Kodeljevem pred četrtkovim treningom družil z novinarji. Mariboru je še sporočil, da bi rad do konca sezone uresničil še eno željo. ''Z Mariborom bomo odigrali še dve tekmi. Vrnili jim bomo za poraz v Stožicah,'' je dodal …